Plekanec končí s kariérou. Zradilo ho zdraví

Hokejový útočník Tomáš Plekanec ukončil krátce před jednačtyřicátými narozeninami hokejovou kariéru.

Dlouholetého hráče NHL a reprezentačního kapitána k tomu přiměly zdravotní důvody a s nimi spojená rizika, které by hraní hokeje na nejvyšší úrovni při jeho potížích přinášelo.

Na klubovém webu o tom informovalo Kladno, za které v posledních sezonách nastupoval a zastával i roli kapitána. Tu převezme nedávná posila Středočechů Radek Smoleňák.

First NHL



Riberio (71) ➡️ Plekanec (35)



In Bell Center against Leafs pic.twitter.com/qodrhpXRSH — Matěj Hejda (@matej_hejda33) October 28, 2023

„Bohužel jsem se ze zdravotních důvodů rozhodl ukončit tuto sezonu, a tím pádem i hráčskou kariéru. Představoval jsem si to jinak. Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play off. To se bohužel nestane. Strašně mě to mrzí, rád bych pomohl, ale byl by to pro mě obrovský risk,“ vysvětlil Plekanec.

V této sezoně stihl Plekanec devět utkání a připsal si čtyři body za gól a tři asistence. Naposledy nastoupil 8. října v Mladé Boleslavi, kde Rytíři vyhráli 4:3. O pět dnů později klub oznámil, že bude minimálně do listopadové reprezentační pauzy mimo hru.

„Chci se s vámi chci rozloučit a poděkovat za všechny sezony, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, i když jsme bohužel hráli na spodku tabulky, ale i tak jsem si to moc užil. Děkuju za podporu nejen mojí, ale i celého klubu. Doufám, že s námi, s Kladnem, budete držet dál. Mějte se fajn," vzkázal příznivcům.

Ještě v minulém ročníku odehrál Plekanec všech 52 zápasů základní části a byl jasně nejproduktivnějším Rytířem s 49 body za 16 branek a 33 nahrávek.

„Pomohl jsi nám, když jsme tě nejvíc potřebovali. Pro tým jsi byl vzorem, vždy jsem se na tebe mohl spolehnout.“ Vzkaz Jaromíra Jágra, majitele klubu Rytíři Kladno, končícímu Plekancovi

Kladenský odchovanec Plekanec se vrátil do mateřského klubu v listopadu 2018 poté, co se dohodl na ukončení smlouvy v NHL s Montrealem. V extralize sehrál celkem 313 utkání a nasbíral 233 bodů za 84 tref a 149 přihrávek.

V NHL má Plekanec na kontě 1001 utkání a 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí. Startoval na 11 mistrovství světa, dvou olympijských hrách i na Světovém poháru v roce 2016. Na světových šampionátech získal stříbro (2006) a dva bronzy (2011 a 2012). Celkem v národním týmu sehrál 104 utkání a vstřelil 28 gólů.