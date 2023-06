Vstupenky na hokejové MS v Česku budou stát až pět tisíc korun

Vstupenky na zápasy hokejového mistrovství světa, které se v Praze a Ostravě uskuteční v květnu příštího roku, budou rozděleny do tří kategorií. Nejlevnější denní balíček bude stát tisíc až tři tisíce korun, nejdražší dva až pět tisíc. Prodej vstupenek bude zahájen v říjnu, 20. července ale bude spuštěna soutěž o přednostní právo k jejich nákupu. Mezi vylosované výherce bude uvolněno dvacet procent kapacity arén.

„Měli jsme několik variant, čekali jsme na finální rozdělení skupin a teď budeme čekat, až bude během července definitivně schválen herní systém, kdy uvidíme přesný rozpis zápasů a jednotlivých dnů,“ řekl prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza na dnešním briefingu. Poté, co přesný program MS potvrdí Mezinárodní hokejová federace, bude finální variantu cenové politiky schvalovat na začátku srpna výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.

Jisté je, že denní balíčky budou rozděleny do tří kategorií. Nejdražší vstupenky budou stát od 2000 do 5000 korun, přičemž vyšší cena by měla být za dny, kdy se budou hrát tři utkání. „První kategorie odpovídá 1. patru u pražské arény a všem sektorům ostravské arény kromě rohových A1, A5, B1 a B5, které spadají do druhé kategorie,“ uvedl Bříza.

Do druhé kategorie (1500-4500 korun) bude spadat čtvrté patro pražské arény. V třetí kategorii (1000-3000 korun) budou vstupenky do nejvyšších řad v obou arénách. „O přesném počtu řad rozhodne výkonný výbor,“ řekl prezident pražského organizačního výboru, podle kterého se funkcionáři při stanování cen snažili vyjít vstříc fanouškům. „Chtěli jsme, aby jich mohlo co nejvíce navštívit mistrovství světa, ale i české zápasy,“ podotkl Bříza.

Čeští organizátoři připravili také soutěž o přednostní právo k nákupu vstupenek. „Inspirovali jsme se olympijskými hrami, světovým šampionátem v ragby nebo posledním hokejovým mistrovstvím v Tampere a Rize,“ uvedl manažer sekce ticketing Martin Gremlica.

Vylosovaní výherci získají možnost nákupu jednoho až šesti balíčků denních vstupenek podle vlastní preference. „Soutěží chceme také rozmělnit velký zájem, který očekáváme v úvodu prodeje,“ řekl Bříza.

Hokejové MS se v Česku příští rok uskuteční po devíti letech. Šampionát v roce 2015 navštívil rekordní počet 741 690 lidí. „Víme, že tohle je hodně vysoká laťka. Snad ne nepřekonatelná. Nahrává nám ostravská skupina, kde jsou silné fanouškovské komunity Slováků, Poláků nebo Lotyšů. Předpokládáme, že tam budou lístky rychle rozebrány,“ uvedl Bříza.

Vstupenky se nebudou prodávat na jméno, ale náporu překupníků se organizátoři nebojí. „Máme kontrolní mechanismy, aby negativní vlivy byly umírněny na minimum,“ řekl Gremlica. Lístky na jednotlivá utkání půjdou do prodeje v průběhu zimy.