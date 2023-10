Před startem NHL je na soupiskách týmů 22 českých hokejistů

Na soupiskách klubů NHL je před startem soutěže 22 českých hokejistů. Další dva - brankář Pavel Francouz z Colorada a obránce Radim Šimek ze San Jose - byli zařazeni na marodku. Největší české zastoupení je v San Jose, kde s Šimkem působí také bek Jan Rutta a útočníci Tomáš Hertl s Filipem Zadinou. Nový ročník odstartuje v noci na středu zápasy Tampy Bay s Nashvillem, Pittsburghu s Chicagem a obhájce Stanleyova poháru Vegas se Seattlem. V posledních sezonách hrálo v NHL vždy kolem 40 českých hokejistů.

Na dlouhodobé marodce je v Arizoně po opakovaných otřesech mozku útočník Jakub Voráček, který působí v realizačním týmu extraligového Kladna. Na zkoušce v kempu Pittsburghu byl obránce Libor Hájek. O výsledku jeho testu klub ještě oficiálně neinformoval, ale podle deníku Pittsburgh Post-Gazette už bývalý hráč New York Rangers přípravu Penguins opustil.

Češi jsou aktuálně v prvních týmech v 16 klubech. Po třech jich je v Bostonu (útočníci David Pastrňák, Jakub Lauko, Pavel Zacha) a v New Jersey (brankář Vítek Vaněček, útočníci Tomáš Nosek a Ondřej Palát). V Anaheimu se sešlo duo - brankář Lukáš Dostál a obránce Radko Gudas.

Dalších 23 hráčů s kontraktem v NHL je na farmách, kde je aktuálně i dalších devět Čechů bez smlouvy v nejlepší lize světa. Smlouvu pro AHL mají draftovaní gólman Jan Bednář na farmě Detroitu v Grand Rapids a útočník Marcel Marcel v záložním týmu Chicaga v Rockfordu.

Nedraftovaný s kontaktem v AHL je gólman Pavel Čajan na farmě Columbusu v Clevelandu, obránce Šimon Kubíček v záložním týmu Winnipegu v Manitobě a útočník Ivan Ivan na farmě Colorada Avalanche v celku Colorado Eagles. Po kempu v Anaheimu je na zkoušce v San Diegu gólman Tomáš Suchánek a má také možnost se vrátit do Tri-City do WHL.

Útočník Matěj Pekař, kterému skončil kontrakt s Buffalem, po působení na farmách v Rochesteru v AHL a Cincinnati v ECHL uzavřel kontrakt se záložním týmem New York Rangers s Hartfordem v AHL, ale začne sezonu opět v Cincinnati.

Obránce Martin Haš, jehož v roce 2019 draftoval v pátém kole Washington, se v ECHL přesunul ze celku South Carolina do Fort Wayne, který spadá pod Edmonton. V záložním týmu Bostonu v Providence v AHL je na zkoušce nedraftovaný dvacetiletý útočník Adam Měchura z Tri-City z juniorské WHL.

Čtveřice hráčů s kontraktem v NHL zamířila z kempů do juniorských soutěží. Obránce Marek Alscher se vrátil z Floridy do Portlandu do WHL a další zadák Tomáš Hamara z Ottawy do Kitcheneru do OHL. Útočník Eduard Šalé, jehož letos draftoval Seattle v 1. kole na 20. pozici, po odchodu do Severní Ameriky z Komety Brno hraje za Barrie v OHL a Matyáš Šapovaliv zamířil z Vegas zpět do Saginawu do OHL. Bek Jakub Dvořák, který má smlouvu s Los Angeles, naopak nadále nastupuje v extraligovém Liberci.

Další draftovaní hráči nemají ještě s kluby kontrakty a pokračují v juniorce či v Evropě. Brankář Jakub Vondraš (Carolina) se po kempu Hurricanes přesunul z juniorky Plzně do Sudbury do OHL, bek Vojtěch Port (Anaheim) se vrátil do Edmonton Oil Kings do WHL a útočník Martin Ryšavý (Columbus) bude nastupovat třetí rok za Moose Jaw ve WHL. Útočník Jiří Felcman (Chicago) se vrátil do švýcarského Langnau.

Na kempech byli i nedraftovaní gólman Lukáš Matěcha s útočníkem Matyášem Melovským v Detroitu, brankář Jan Špunar v Montrealu, útočník Gabriel Szturc v Tampě Bay a obránce Lukáš Heš v Carolině. Matěcha zamířil z juniorky Pardubic do Tri-City, Melovský stráví druhou sezonu v Baie-Comeau v QMJHL, Špunar pokračuje v Portlandu ve WHL a Szturce čeká třetí ročník v Kelowně v WHL. Osmnáctiletý Heš zamířil z prvoligového Zlína do Rimouski do QMJHL.