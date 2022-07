Plzeň dnes v odvetě 2. předkola Ligy mistrů hostí Helsinky

Fotbalisté Plzně v dnešní odvetě 2. předkola Ligy mistrů přivítají HJK Helsinky, které minulou středu porazili 2:1. Pokud čeští šampioni druhý soutěžní zápas v sezoně zvládnou, zajistí si vedle postupu do další kvalifikační fáze i účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Západočeši v hlavní části pohárů chyběli v posledních třech ročnících. Utkání ve vyprodané Doosan Areně začne v 19:00 pod vedením hlavního rozhodčího Aleksandara Stavreva ze Severní Makedonie.

Viktorii v Helsinkách na umělé trávě poslal do vedení Tomáš Chorý z penalty. Domácí v závěru první půle favorita zatlačili a krátce po změně stran vyrovnali. O těsné výhře Plzně rozhodl v 57. minutě Jan Kopic. Ve zbytku duelu svěřenci trenéra Michala Bílka udrželi výsledek díky urputné defenzivě.

„Udělali jsme suprový krok směrem do Evropy. Doma jim nenecháme ani metr prostoru. Těším se, že přijde hodně našich fanoušků. Věřím, že jim ukážeme jak v hledišti, tak na hřišti peklo,“ prohlásil útočník Chorý.

Plzeň na svém hřišti v pohárech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině Ligy mistrů v listopadu 2018 neprohrála v posledních osmi zápasech, a z toho sedmkrát zvítězila.

Pro západočeský klub, který stále hledá nového majitele, by finanční bonus ve výši zhruba 75 milionů korun za postup do skupiny EKL, znamenal jistou úlevu a vzpruhu do další fáze kvalifikace.

Západočeši v případě postupu ve 3. předkole Ligy mistrů narazí na lepšího z dvojice NK Maribor/Šeriff Tiraspol. Pokud Viktoria s Helsinkami vypadne, paradoxně potká Maribor, nebo Tiraspol ve 3. předkole Evropské ligy. Slovinský tým v úvodním duelu s moldavským soupeřem doma remizoval bez branek.

Plzeň letos bojuje o Ligu mistrů jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 přímo coby vítěz české ligy. Posledních pět startů v kvalifikaci ale Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo. Pokud vyřadí tři soupeře, dostane za postup do skupiny Champions League prémii ve výši zhruba 400 milionů korun.