Plzeň nebodovala ani v Miláně: Podlehla Interu 0:4 a ve skupině Ligy mistrů skončí poslední

Fotbalisté Plzně v předposledním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli na stadionu Interu Milán 0:4 a nebodovali ani v pátém utkání skupiny C, v které obsadí poslední čtvrté místo. Dva góly vstřelil Edin Džeko.

Domácí favority na San Siru poslal do vedení ve 35. minutě Henrik Mchitarjan, ještě do přestávky zvýšil Džeko, který se trefil i po změně stran. Čtvrtý gól vstřelil střídající Romelu Lukaku. Inter si po Bayernu Mnichov jako druhý tým z „céčka“ zajistil postup do osmifinále. Obhájci českého titulu zakončí elitní soutěž příští úterý doma s Barcelonou, která skončí třetí.

Svěřenci trenéra Michala Bílka si tak na jaře evropské poháry nezahrají. Při předchozích účastech v Lize mistrů Plzeň v letech 2011, 2013 i 2018 pod koučem Pavlem Vrbou vždy vybojovala třetí příčku a kvalifikovala se do jarní fázi Evropské ligy.

Plzeňští fotbalisté, kteří v září doma podlehli Interu 0:2, nastoupili v rozestavení 3-4-2-1 s Basseym v útoku, Jirkou na křídle a Tijanim v obraně. Na lavičce začali obránce Jemelka nebo útočník Chorý.

Hosté v úvodu nečekaně drželi s Interem krok. Do první nebezpečnější pozice se dostal až ve 20. minutě Martínez, ale z voleje přestřelil. Argentinský útočník tím však odstartoval velký domácí tlak. Viktorii dvakrát podržel gólman Staněk proti pokusům Dimarca a dorážejícího Mchitarjana. Poté plzeňskou branku zblízka minul i bývalý teplický útočník Džeko.

Milánský tým odpor Západočechů zlomil ve 35. minutě. Bastoni nacentroval do šestnáctky a nepokrytý Mchitarjan umístěnou hlavičkou poprvé překonal Staňka. Inter dál dominoval a ve 42. minutě přidal druhý gól. Po rychlé akci Dimarco předložil míč volnému Džekovi a ten snadno zakončil do prázdné branky.

„Nerazzurri“ měli blízko k třetímu zásahu krátce po pauze, kdy pohlednou akci zakončil Mchitarjan střelou do tyče. O chvíli později Martíneze v jasné šanci vychytal Staněk. Drtivou převahu Interu korunoval v 66. minutě opět Džeko přesnou ranou k tyči. Bosenský reprezentant potvrdil, že se mu proti Plzni nebývale střelecky daří a dal Viktorii už 12. soutěžní gól v 10. utkání.

Milánský tým pak trochu ubral. Přesto se musel dál činit Staněk, jenž vyrazil Dumfriesovu střelu. V 87. minutě se krátce po příchodu na hřiště prosadil i uzdravený kanonýr Lukaku. Od páté branky uchránil hosty Staněk dobrým zákrokem proti Correovi.

Plzeň má po pěti kolech skóre 3:20 a je blízko vyrovnání negativního rekordu skupinové fáze Ligy mistrů. Ten drží Dinamo Záhřeb, které v ročníku 2011/12 skončilo s šesti porážkami a skóre 3:22.