Plzeň se ve třetím kole Ligy mistrů pokusí na hřišti Bayernu uhrát první body

Fotbalisté Plzně se v úterý ve třetím kole Ligy mistrů představí na stadionu Bayernu Mnichov. Zatímco Viktoria ve skupině C nezískala ani bod, bavorský gigant je zatím stoprocentní. Úřadující čeští šampioni se v pětasedmdesátitisícové Allianz Areně pokusí uhrát lepší výsledek než v říjnu 2013, kdy si odvezli debakl 0:5. Utkání začne v 18:45.

Plzeňští vstoupili do skupiny porážkou 1:5 v Barceloně, doma pak podlehli papírově nejpřijatelnějšímu soupeři Interu Milán 0:2 a uzavírají tabulku. Bayern ji vede díky dvěma výhrám 2:0 v Miláně a doma nad Barcelonou.

„Soupeři mají nejlepší hráče z Evropy i z celého světa. My se s nimi musíme pokusit srovnat v těchto pro nás výjimečných zápasech. Uvidíme, na co to zase bude stačit,“ řekl novinářům asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth. „Musíme podat nadstandardní výkony a být silní na všech postech. Pokud tam budou nějaké podprůměrné výkony, tak toho soupeř jako Bayern okamžitě využije,“ doplnil bývalý kapitán Viktorie.

Západočeši startují v hlavní fázi Ligy mistrů počtvrté v historii a poprvé pod vedením kouče Michala Bílka. V letech 2011, 2013 i 2018 pokaždé s trenérem Pavlem Vrbou obsadili třetí místo ve skupině a prošli do jarní části Evropské ligy.

Devět let starý výsledek 0:5 je nejtvrdší plzeňskou porážkou v evropských pohárech. Stejně vysoko Západočeši podlehli i ve skupině Ligy mistrů v roce 2018 na stadionu AS Řím a doma Realu Madrid. Výprask v Mnichově ze současné Viktorie pamatují Horváth, kouč brankářů Matúš Kozáčik a sportovní ředitel Daniel Kolář. Celý zápas odehrál i bek Radim Řezník, jenž ale na soupisce pro skupinovou fázi nefiguruje. Za Bayern z aktuálního kádru tehdy hráli brankář Manuel Neuer a střídající útočník Thomas Müller. Ten je spolu se záložníkem Joshuou Kimmichem po nákaze koronavirem v domácí izolaci a proti Viktorii nenastoupí.

Bayern se na Plzeň naladil výborně. Už v pátek doma rozdrtil Leverkusen 4:0 a v bundeslize naplno bodoval po čtyřech kolech. „Je to pro nás vzpruha před zápasy s Plzní a Dortmundem,“ podotkl kouč německých šampionů Julian Nagelsmann. „Ukázali jsme, že takhle umíme hrát a chceme se tak prezentovat i s Plzní,“ přidal kapitán Neuer.

Obhájci českého titulu do Mnichova vzhledem k příznivé vzdálenosti odcestovali týmovým autobusem. Na stadionu, jehož kapacita na poháry bývá snížena na 69 000 diváků, má dorazit více než čtyři tisíce fanoušků z Plzně.