Portugalci zlato neobhájí, do čtvrtfinále postupuje Belgie

Fotbalisté Belgie vyřadili v osmifinále mistrovství Evropy úřadující šampiony z Portugalska, na hřišti v Sevile zvítězili 1:0. Branku vstřelil ve 42. minutě Thorgan Hazard. „Rudí ďáblové“, kteří duel dohrávali bez zraněného Kevina De Bruyneho, narazí v pátečním čtvrtfinále na Itálii.

Belgičané porazili portugalský tým poprvé po šesti zápasech a na Euru postoupili mezi osm nejlepších celků podruhé za sebou. Zároveň dosud na turnaji vyhráli všechny čtyři zápasy, což se jim povedlo poprvé v historii. Naopak Portugalcům nestačilo ke skórování ani 23 střel a pět let po triumfu v Paříži skončili dnes již v osmifinále. Vyhráli jediný zápas, a to hned na úvod proti Maďarsku (3:0).

Oba týmy začaly opatrně a výjimkou v první čtvrthodině byla jen šance Joty ze šesté minuty. Útočník Liverpoolu sice utekl po přihrávce Sancheze do otevřené belgické obrany, ale střelu namířil mimo. Další portugalský pokus obstaral po přímém kopu Ronaldo, nicméně brankář Courtois jeho tvrdou ránu vyrazil.

Belgičané, kterým patří v žebříčku FIFA první místo, se rozjížděli zvolna. K první vážnější šanci se propracovali až šest minut před přestávkou, kdy Meunier přestřelil. Přesto se stihli ještě do poločasu prosadit. Ve 42. minutě se po týmové souhře opřel do míče Thorgan Hazard a ranou z hranice pokutového území zařídil vedení. Byla to jeho osmá branka v reprezentaci.

V závěru "Rudé ďábly" rozzlobil ostrý zákrok Palhinhy na De Bruyneho, po němž musela být hvězda Manchesteru City několik minut ošetřována. Portugalský záložník, jenž předtím vyvázl bez trestu po zákroku na Lukaka, mohl být rád, že dostal v první půli jen jednu žlutou kartu.

De Bruyne se ještě snažil po přestávce do utkání vrátit, avšak po pár minutách signalizoval na střídačku potíže s levým kotníkem a musel nuceně střídat. Úřadující šampioni následně zvýšili aktivitu a krátce před hodinou hry se po Ronaldově přihrávce objevil v pokutovém území Jota, jenže přestřelil. Neuspěl o chvíli později při hlavičce ani Felix.

Utkání se následně začalo kouskovat po sérii nedovolených zákroků z obou stran a nervozita vygradovala v poslední čtvrthodině řadou potyček a ostrých faulů.

Přesto se Portugalci ještě zmobilizovali. Blízko vyrovnání byl nejprve osm minut před koncem po rohovém kopu Dias, ale hlavičkou trefil dobře postaveného Courtoise. Následně střílel po dalším odraženém balonu Guerreiro, jenže trefil pravou tyč. V nastaveném čase ještě pálil střídající Felix, ale ani on Courtoise nepřekonal.

Portugalská cesta za obhajobou zlata skončila už v prvním kole vyřazovací části a pětibrankový Ronaldo se zatím od rekordních 109 reprezentačních gólů Aliho Daeího neodpoutal.