Přišel za půldruhé miliardy, na hřišti se ale trápí a neodehrál prý jediný dobrý zápas

Patřil mezi absolutní světové hvězdy, nejlepší fotbalisty světa. I proto za něj Real Madrid zaplatil olbřímí částku. Z Edena Hazarda měl být nový symbol španělského klubu, místo toho se ale na hřišti trápí a je terčem kritiky od fanoušků i novinářů.

Messi, Ronaldo, Hazard. Dlouhá léta řadili mnozí experti belgického záložníka mezi absolutní světovou elitu, dle některých to byl vedle nedostižného dua nejlepší fotbalista světa. I proto celá léta po hráči londýnské Chelsea toužil Real Madrid.

V létě 2019 se španělský tým konečně dočkal, belgický šikula z Anglie přestoupil do Bílého baletu za částku přesahující sto milionů eur (2,6 miliardy korun), ze kterých se v případě splnění smluvních podmínek může vyklubat až téměř sto padesát. Z Hazarda měl být tahoun, kolem kterého se v Madridu vše vystaví. To se ale nestalo.

Část angažmá v Realu Belgičanovi komplikují zranění, to ale není jediný důvod, proč jeho španělský pobyt zatím zůstává za očekáváním. Dlouhodobě se mu vytýká fyzička a na nejedné fotce z tréninku Hazard vypadá, že by mu shození pár kilogramů určitě prospělo.

Ani v zápasech to není žádná sláva. Ofenzivní virtuos v bílém dresu nezáří, spíše naopak, a fanouškům začíná docházet trpělivost. "Je to příšerný přestup. Vždyť za nás ještě neodehrál jediný dobrý zápas!" rozčiloval se jeden z příznivců na twitteru.

Na Hazardovu bídnou formu upozorňují i místní média. Hned několik populárních deníku rozmázlo Belgičanův chabý výkon v posledním utkání na titulní straně a zamýšlely se nad tím, jestli má týmu vůbec co nabídnout. List AS napsal, že Hazarda byste na hřišti nenašli. Jeho výkon byl zklamáním a často naprosto zbytečně přicházel o míč. Konkurenční Marca zase upozornila na to, že Hazard zcela promarnil další příležitost se předvést v dobrém světle. "Není sám sebou, musí ukazovat daleko více," kritizovali třicetiletého záložníka.

Vedení se zatím za Hazarda staví a věří, že jeho čas ještě přijde. Není ale pochyb o tom, že očekávání od hráče, za nějž klub může za určitých podmínek zaplatit až sto čtyřicet milionů eur, jsou vysoká - a trpělivost náročného prezidenta klubu není nekonečná.