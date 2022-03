Pro čtvrtfinále EKL by si kouč Slavie přál Eindhoven nebo AS Řím

Krátce po 15. hodině se fotbalisté Slavie dozvědí, s kým se utkají v dubnovém čtvrtfinále Evropské konferenční ligy.

Ze sedmi soupeřů mohou sešívaní dostat kohokoli. Nizozemsko má v osmičce jako jediná země dva kluby, a právě Feyenoord Rotterdam si by trenér Jindřich Trpišovský nepřál, naopak s PSV Eindhoven by byl spokojený. Nebo by rád v Edenu přivítal AS Řím.

V osudí pro los ve švýcarském Nyonu budou také Leicester, Marseille, norský celek Bodö/Glimt a PAOK Soluň. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek 7. a 14. dubna.

Slavia v osmifinále vyřadila LASK Linec po výsledcích 4:1 doma a 3:4 venku. V pohárech se dostala do čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři sezony, vloni a v roce 2019 došla mezi nejlepších osm v Evropské lize.