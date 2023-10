Rekordní gólová nadílka: Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili ve Zlíně 9:5

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 12. kole první ligy zvítězili ve Zlíně v nevídané přestřelce 9:5. Utkání stanovilo nový gólový rekord samostatné nejvyšší soutěže. Dosavadním maximem bylo deset branek v zápasech Slavia - Uherské Hradiště (9:1 v říjnu 1995) a Jablonec - Znojmo (5:5 v srpnu 2013).

V úvodní čtvrthodině padly tři góly. Na branku hostujícího Daniela Marečka zareagoval rychlým vyrovnáním Antonín Fantiš a vedení překlopil na stranu „Ševců“ Jakub Janetzký. Těsně po pauze zvýšil domácí Lukáš Bartošák, za Boleslav se ale trefili Vasil Kušej, dvakrát Lamin Jawo a znovu Mareček. Poté, co Vukadin Vukadinovič snížil z penalty, skórovali za hosty ještě Marek Matějovský a Júsuf Hilál. Pátý zlínský zásah přidal Nedeljko Kovinič, ale poté se podruhé prosadil i Kušej a poslední slovo měl v nastavení Solomon John.

Zlínští nevyhráli už šest kol a zůstali poslední. Středočeši naplno bodovali ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů a v neúplné tabulce poskočili na páté místo.

„Byl to nejšílenější zápas, jaký jsem ve Zlíně zažil. Dát pět gólů je skvělé, devět by nedostali ani dorostenci,“ řekl domácí trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci. „Byl to emočně vypjatý duel, jaký jsem zažil snad v mládeži nebo nižších soutěžích. Tři body jsou skvělé, ale dostat pět branek je hrůza,“ dodal mladoboleslavský kouč Marek Kulič.

Skóre otevřel na konci 11. minuty Mareček po nedůslednosti zlínské obrany v šestnáctce. Vzápětí později vyslal Tkáč povedený pas za obranu Středočechů a Fantiš jeho nabídku využil. Za necelé dvě minuty Trmal jen vyrazil centrovaný míč, Janetzký jej zblízka nekompromisně poslal do sítě a otočil výsledek.

Nejblíže k vyrovnání měl Pulkrab. Po jeho hlavičce už míč putoval do sítě, ale na brankové čáře jej odhlavičkoval Kolář. Tlak Boleslavi v závěru půle mohl zužitkovat Jawo, jenže ve 38. minutě ve slibné pozici vysoko přestřelil.

Když po 30 sekundách druhé půle Bartošák poslal „Ševce“ do dvoubrankového vedení, usnula domácí defenziva na vavřínech tak výrazně, že za jedenáct minut čtyřikrát inkasovala. Zlínskou zkázu nastartoval Kušej, dvakrát se prosadil bývalý zlínský hráč Jawo a další minelu brankáře Rakovana potrestal snadnou dorážkou a svým druhým gólem Mareček. Ten je s šesti góly nejlepším boleslavským střelcem v ligové sezoně. „Chaos, jinak se to říct nedá,“ prohlásil zlínský obránce Rudolf Reiter.

Zlínští fotbalisté zápas ještě nevzdali, z náporu vytěžili penaltu, kterou v 64. minutě proměnil Vukadinovič. To však ještě nebylo všechno. Střídající duo Matějovský, Hilál navýšilo vedení Středočechů na 7:4. Na druhé straně další náhradník Kovinič korigoval stav, ale chvíli nato skóroval podruhé i Kušej. Poslední slovo měl další střídající hráč Solomon v páté minutě nastavení. Mladá Boleslav tak v lize neprohrála se Zlínem popáté za sebou.

„Ani nevím, jak padaly góly, kdo je dával, jaký byl jejich sled. Prostě bláznivý večer. Byly to pro mě emoční skoky. I když jsme vedli o tři góly, tak jsem se bál, že to může skončit ještě obráceně,“ dodal Kulič.

Kouč Vrba nechtěl po historickém debaklu mluvit o své pozici ve Zlíně

Pavel Vrba po dnešním debaklu zůstává trenérem Zlína. Svoji pozici nechtěl bezprostředně po rekordní porážce komentovat, ale připustil, že na debatu v klubu to je.

Na tiskové konferenci působil Vrba sklesle, duel označil za nejšílenější, jaký ve Zlíně zažil. Na otázku, zda má energii pokračovat, odpověděl: „Já po zápase takové věci neřeším, když tak zítra.“ Je podle něj spousta času.

„Říkat nějaké věci po zápase by asi nebylo úplně nejlepší, je to na debatu v klubu. Musí se nastolit i otázka, jakou cestou chce klub jít. Dnes vám k tomu více neřeknu,“ dodal bývalý reprezentační kouč, který v prosinci oslaví 60. narozeniny.

„Ševci“ jsou v tabulce stále poslední, ve dvanácti kolech jen jednou vyhráli, dostali 34 branek, což je nejvíc ze všech celků ligy. Dnes to nebyl jejich první debakl v sezoně, Plzeň jim doma nastřílela sedm branek, v Ostravě inkasovali pětkrát. Za koučem však hráči stojí, řekl dnes Rudolf Reiter na dotaz ČTK.

Vrba se Zlína ujal loni po skončení podzimní části, ligu zachránil až v baráži s Vyškovem (1:0 a 0:0).