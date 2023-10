Zemřela anglická fotbalová legenda Bobby Charlton

„Manchester United truchlí nad úmrtím Sira Bobbyho Charltona, jednoho z největších a nejmilovanějších hráčů v historii našeho klubu,“ uvedl Manchester United. „Sir Bobby byl hrdinou pro miliony lidí, nejen v Manchesteru nebo Spojeném království, ale všude na světě, kde se hraje fotbal. Stejně jako pro své výjimečné fotbalové kvality byl obdivován pro svého sportovního ducha a čestnost. Na Sira Bobbyho se bude navždy vzpomínat jako na fotbalového velikána.“

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.