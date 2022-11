Saúdská Arábie na MS senzačně porazila Messiho Argentinu 2:1

Fotbalisté Saúdské Arábie na mistrovství světa senzačně porazili Argentinu 2:1. Velkého favorita skupiny C i celého šampionátu zaskočili skvělým vstupem do druhého poločasu, kterým odpověděli na gól hvězdného Lionela Messiho z penalty z desáté minuty. Sálih Šahrí ve 48. minutě přes Cristiana Romera přesně zakončil na zadní tyč, o pět minut později se Sálim Davsárí přesnou střelou z hranice vápna trefil do horního rohu branky.

Výběr Saúdské Arábie se stal prvním týmem od července 2019, který dokázal vítěze posledního mistrovství Jižní Ameriky porazit. Argentinská série bez prohry skončila po 36 zápasech. Jediné utkání Jihoameričanům chybělo k vyrovnání italského rekordu v neporazitelnosti z let 2018 až 2021. Pravděpodobně poslední mistrovství světa nezačalo pro Messiho nejlépe, napravit to argentinský výběr může v sobotu v zápase s Mexikem opět na stadionu v Lusailu. Saúdská Arábie se ve stejný den utká v Rajjánu s Polskem. Messi byl přitom nejvýraznější postavou prvního poločasu a už ve druhé minutě mohl otevřít skóre, jeho střelu ale Uvaís vyrazil na roh. V osmé minutě zasáhl do hry videorozhodčí, který odhalil nedovolený zákrok v pokutovém území. Pokutový kop Messi bezpečně proměnil. Argentinský útočník se prosadil již na čtvrtém mistrovství světa a dokázal to jako pátý hráč v historii. Doplnil čtveřici Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose a Cristiano Ronaldo. Argentinci během úvodního dějství dostali míč mezi tři tyče ještě třikrát, dva góly Lautara Martíneze ani další trefa Messiho ale nebyly uznány, protože všem akcím předcházelo ofsajdové postavení. Hned po změně stran připravil outsider Messiho týmu šok. Tři minuty po přestávce se prosadil Šahrí, který ustál souboj s Romerem a střelou na zadní tyč překonal Emiliana Martíneze. A vzápětí saúdskoarabský tým dokonal obrat. Abadův pokus nejprve odhlavičkoval Romero, odražený míč ale získal Davsárí, který se šikovně uvolnil mezi přesilou obránců a krásnou technickou střelou z hranice vápna trefil horní roh branky. Argentinskému výběru se do konce zápasu již nepodařilo prosadit. Kompaktně hrající obrana soupeře společně s výborně chytajícím Uvaísem uhlídala všechny hvězdy jihoamerického týmu i během čtrnáctiminutového nastavení. Mistrovství světa ve fotbale - skupina C (Lusail):

Argentina - Saúdská Arábie 1:2 (1:0)

Branky: 10. Messi z pen. - 48. Šahrí, 53. Davsárí. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Malkí, Buláihi, Davsárí, Abdal Hamíd, Abad, Uvaís (všichni Saúd. Ar.). Diváci: 88 012.

Sestavy:

Argentina: E. Martínez - Molina, Romero (59. Lisandro Martínez), Otamendi, Tagliafico (71. Acuňa) - De Paul, Paredes (59. Fernández) - Di María, Messi, Papu Gómez (59. Álvarez) - Lautaro Martínez. Trenér: Scaloni.

Saúdská Arábie: Uvaís - Abdal Hamíd, Tambaktí, Buláihi, Šahrání (90.+9 Braík) - Šahrí (78. Ghanám), Kanú, Malkí, Davsárí - Faradž (45.+4 Abad, 88. Amrí) - Buraikán (89. Asirí). Trenér: Renard. Mohlo by vás zajímat Angličtí fotbalisté ukončili sérii bez vítězství, Íránci nezpívali hymnu

