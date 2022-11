Fotbalisté Ekvádoru na úvod MS porazili domácí Katar 2:0

Fotbalisté Ekvádoru v zahajovacím utkání mistrovství světa porazili domácí Katar 2:0. Oba góly vstřelil v prvním poločase kapitán Enner Valencia.

Třiatřicetiletý útočník se poprvé prosadil v 16. minutě z penalty a za dalších 15 minut stanovil hlavou konečný výsledek. Kataru premiéra na světovém šampionátu nevyšla. Tým pořadatelské země v 11. duelu poprvé prohrál zahajovací zápas.

Jihoamerická země, která startuje na turnaji počtvrté, se ve druhém duelu skupiny A utká v pátek s Nizozemskem. Katar narazí na Senegal.

Na úvodní duel 22. mistrovství světa, které se premiérově hraje na Arabském poloostrově a nezvykle v podzimním termínu, přišlo 67 372 diváků. Ekvádor hostitelskou zemi od úvodního hvizdu přehrával. Už ve třetí minutě po špatném vyběhnutí gólmana Šíba skóroval hlavou Valencia. Do hry ale vstoupil poloautomatický ofsajdový systém a gól odvolal.

Hráč istanbulského Fenerbahce si spravil náladu v 16. minutě, když ho ve vápně nedovoleně zastavil domácí brankář a Valencia nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Poprvé v historii padla úvodní trefa světového šampionátu z pokutového kopu.

Ekvádor byl nadále aktivnější a v 31. minutě Valencia udeřil podruhé. V šestnáctce si naskočil na centr Ángela Preciada a hlavou k tyči nedal Šíbovi příležitost.

Valencia zaznamenal posledních pět branek Ekvádoru na mistrovství světa, třikrát se trefil na turnaji v roce 2014 v Brazílii. Jeden gól ho dělí od rekordu. Dát šest branek své země na světovém šampionátu za sebou se povedlo Portugalci Eusébiovi (1966), Italovi Paolu Rossimu (1982) a Rusovi Olegu Salenkovi (1994).

Katar zahrozil až v nastavení první půle, ale Alí centrovaný míč v pokutovém území pouze lízl. Po změně stran se utkání jen dohrávalo. Jediná výraznější šance se zrodila v 86. minutě, střídající domácí útočník Muntarí však vystřelil nad branku.

Mistrovství světa ve fotbale - skupina A (Chúr):

Katar - Ekvádor 0:2 (0:2)

Branky: 16. z pen. a 31. Valencia. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Šíb, Alí, Búdiaf, Afíf - Caicedo, Méndez. Diváci: 67 372.

Sestavy:

Katar: Šíb - Miguel, Ráví, Chúchí, A. Hasan, Ahmad - Hajdus (72. Vaad), Búdiaf, Hátim - Alí (72. Muntarí), Afíf. Trenér: Sánchez.

Ekvádor: Galíndez - Ángelo Preciado, Torres, Hincapié, Estupiňán - Plata, Méndez, Caicedo (90. Franco), Ibarra (68. Sarmiento) - Valencia (77. Cifuentes), Estrada (90. Rodríguez). Trenér: Alfaro.

BBC neodvysílala zahajovací ceremoniál mistrovství světa ve fotbale

Britská veřejnoprávní televize BBC dnes neodvysílala zahajovací ceremoniál mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Namísto toho zařadila do programu vysílání, které bylo k pořadatelské zemi tvrdě kritické, píše web listu The Guardian, podle něhož byl přímý přenos ceremoniálu k vidění jen na webu BBC.

„Je to nejkontroverznější mistrovství světa v historii a to se ještě ani nekoplo do míče,“ udal tón moderátor pořadu a bývalý slavný fotbalista Gary Lineker, když takto uvítal diváky na začátku pořadu prvního kanálu BBC. V něm pak zazněla kritika způsobu, jakým se v blízkovýchodní zemi zachází s dělníky z třetího světa, nebo nedostatečných práv žen a homosexuálů. Hovořilo se také korupci v mezinárodní fotbalové federaci FIFA.

Zatímco na zahajovacím ceremoniálu vystupovaly hvězdy světové hudební či filmové scény, nabídla BBC rozhovor se zástupcem organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. V den, kdy skončila klimatická konference COP27 v Egyptě, zazněla také poznámka o tom, že ještě žádný světový šampionát ve fotbale neměl tak velkou uhlíkovou stopu.

Tvrdé kritiky se dostalo i šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi, který v sobotu označil kritiky mistrovství světa v Kataru za pokrytce a mimo jiné prohlásil, že se cítí být přistěhovaleckým dělníkem. „Pokud má tak silné pocity týkající se dělníků přistěhovalců a jejich rodin, Amnesty (International) žádala FIFA o něco přes 400 milionů dolarů do kompenzačního fondu. Nesouhlasili s tím. Proč?“ ptal se bývalý kapitán anglické reprezentace Alan Shearer.

Asi po půl hodině se pak debata posunula k fotbalu jako takovému - taktice, sestavám, favoritům turnaje. „Diváci BBC však byli svědky něčeho neobvyklého: televizní stanice, která má právo vysílat největší sportovní událost na světě, se rozhodla ztrhat produkt, který se jim chystá nabídnout,“ míní The Guardian.