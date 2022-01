Schick do velkoklubu? Už toho nechme. Leverkusen není brzda, ale požehnání

Po letech bídy se mají čeští fotbaloví fanoušci zase na co koukat. Časy zlaté generace okolo Eura 2004, jejíž členové hráli v těch nejlepších světových klubech, jsou už dávno pryč. Po hubeném období se ale v současnosti najde pár jedinců, kteří se v top evropských ligách dokázali prosadit. Vedle Tomáše Součka je to i Patrik Schick. Ten v dresu německého Leverkusenu zažívá snový podzim a díky parádní střelecké formě se čím dál častěji spekuluje o jeho možném posunu výše.

Že je talentovaný? To nebylo tajemství. Jeho kariéra je zároveň tak napěchována zvraty, že možná jednou vydá na slušný celovečerní film. Nechtěný ve Spartě, skvělý na hostování v Bohemce. První zahraniční angažmá v Sampdorii, kde v roli žolíka upoutal tak, že o jeho přestup vážně stál i slavný Juventus.

Nakonec z toho byl ale transfer do AS Řím a jedna velká bída. Schick se neprosadil, neohrozil pozici zkušeného Džeka, neseděl mu systém, neoslnil trenéra. Tohle angažmá byl flop. Hostování v Lipsku nebyl průšvih, přesvědčit vedení východoněmeckého klubu, aby aktivovalo opci na stálý přestup, ale český forvard svými výkony také nedokázal.

V Bundeslize ale zaujal a o jeho služby projevil zájem Leverkusen. Tam přestoupil před rokem a čtvrt, v létě se vrátil z povedeného Eura a není nikterak odvážné prohlásit, že hraje s přehledem nejlepší fotbal kariéry. Jeho forma je dechberoucí, ve čtyřech posledních zápasech nastřílel osm branek a celkově má za podzim v německé lize hned 16 zásahů. V žebříčku kanonýrů je tak ve skvělé společnosti fenomenálního Roberta Lewandowského nebo miliardového Erlinga Haalanda.

Parádní věc, která musí dělat každému fotbalovému fanouškovi radost. Je tu ale jedno ale. Komentáře veřejnosti na téma Schick často obsahují jízlivý dodatek: Skvělé, ale neměl by se posunout? Jestli takhle bude pálit dál, v Leverkusenu nemůže zůstat!

Každý den jiný velkoklub

Jen na okraj – takhle pálit dál velmi pravděpodobně nebude, protože hned osm z šestnácti podzimních gólů padlo během tří po sobě jdoucích utkání. I statistiky ukazují, že Schick v počtu gólů značně „overperfomuje“, neboli dosahuje výrazně vyšších čísel, než by měl. To ale nic nemění na tom, že i s očekávaným poklesem současné kanonády si s přehledem může pro takových pětadvacet branek dojít, což je v Bundeslize naprosto parádní bilance.

Teď ale k tomu důležitému: Schickova výtečná podzimní forma jen prohloubila názory, které se objevovaly už po jeho představení proti Skotsku na mistrovství Evropy, kdy ohromil celý svět majestátní trefou z dálky. Už tehdy se spekulovalo, jestli není čas jít výš. Schick měl přitom za sebou v červenočerném klubu jedinou sezonu.

V současnosti je to ještě větší jízda. Barcelona, Paris Saint Germain, Arsenal, nástupce Lewandowského v Bayernu. Všechny tyhle kluby již byly během posledních měsíců se Schickem spojovány. S jasným podtextem, že takhle žhavé zboží se přece nemůže dlouhodobě zakopávat v nějakém Leverkusenu.

Situaci je ale třeba vnímat i z jiného úhlu. Schick je bezesporu talent, který se neustále zlepšuje, a určitě není vyloučené, že jednou bude útočníkem pro nejslavnější světové adresy. Má skvělou postavu, umí hrát zády k bráně i podržet balon, zároveň je na svoji výšku poměrně technický. A hlavně – je gólový, což je u útočníka asi pořád to nejdůležitější. Určité výhrady šly na adresu jeho hry do defenzivy či celkového zapojení do týmového presinku, to jsou ale všechno atributy, na nichž se dá pracovat.

Schick je bezesporu českým hráčem s největším ofenzivním potenciálem možná od časů Milana Baroše. Zatím je ale pohled na jeho životopis spíše rozpačitý. Sezona v Sampdorii, hrubě nepovedené angažmá v Římě, relativně solidní hostování v Lipsku a teď rok a půl v Leverkusenu. Český útočník hrál v pětadvaceti už za šest klubů, to je velké číslo. Proto by nebylo od věci, aby v Leverkusenu klidně ještě sezonu dvě zůstal, potvrdil svůj status bundesligového střelce a ukázal, že někde dovede podávat nadstandardní výkony konzistentně.

A hlavně – kamkoliv odcházet by byl risk. Leverkusen je pro něj totiž jako stvořený. Ve Vestfálsku našel klub, který mu vyhovuje, dokáže využívat jeho předností, tým na něj hraje. Mužstvo mladého kouče Seoana dobře ví, koho na hrotu má a co talentovaný útočník ke štěstí potřebuje.

Klub šitý na míru

Bayer je navíc v mnoha ohledech parádní adresa. Špičkový klub z Bundesligy, která je při současné krizi španělského fotbalu pravděpodobně druhou nejkvalitnější soutěží na světě. Ambiciózní celek, který dlouhodobě v Německu patří mezi čtyři nejlepší a pravidelně hraje evropské poháry, zejména pak slavnou Ligu mistrů.

Schick je obklopen skvělými hráči - supertalentovaným Florianem Wirtzem, který jednou možná odejde za ještě větší obnos než Kai Havertz, odchovancem PSG Moussou Diabym a mnohými dalšími. Se spoluhráči si padl do noty a daří se mu, což není samozřejmost. Ne každý dobrý útočník se prosadí v každém klubu, ostatně se zeptejte Luky Joviće v Realu Madrid, Andyho Carrola v Liverpoolu či Antoina Griezmanna v Barceloně. Anebo téměř jakéhokoliv útočníka v Chelsea.

V Leverkusenu hraje v klubu, který je skoro v každém zápase favoritem, snad až na souboje s Bayernem a BVB. Nejde tedy do zápasu s tím, že mu trenér řekne „budeme betonovat, až přijde jeden brejk, uteč a musíš dát gól“, naopak se obrany soupeře třesou, jak je bude ofenziva Bayeru většinu času terorizovat. Pro sebevědomého útočníka ideální. Ambice jsou přitom tak akorát, Leverkusen chce Evropu a solidní umístění v tabulce, určitě ale ví, že nikdy nevyhraje ligu. Z jedné či dvou proher se tu zkrátka nestřílí.

Jít nahrazovat Lewandowského do Bayernu, dost možná nejlepšího útočníka všech dob? Moc větších výzev už ve fotbalovém světě není. Jít na hrot do Paříže a tykat si s Messim? Skvělá představa. Ale kolik minut v konkurenci zmíněného Argentince, Neymara, Di Maríi a dalších dostanete? A pamatujete si ještě, jak dopadl Mauro Icardi, který přicházel s renomé střelecké superhvězdy?

Premier League není jistota

Nezapomínejme na to, že i takový Edinson Cavani se musel z PSG kvůli nadbytku hvězd pakovat, a to byl a stále je útočníkem nejvyšší světové úrovně, jenž svou kvalitu dokazuje už více než dekádu. A co vysněná Premier League? Jak by Schick zapadl do geniálního a specifického Guardiolova systému v City, které momentálně útočníka ani nepotřebuje, je otázka. Určitě by ale nehrál každý týden devadesát minut jako teď. Arsenal coby tým pomýšlející na návrat do top 4? Zajímavý nápad, Schick by mohl být na hrot lepší volbou než malý Lacazette a postupně z klubu odcházející Aubameyang. Máme ale jistotu, že by tam zapadl?

Že by mu sedla Premier League, že by na zranění náchylnému útočníkovi vyhovoval vysoký počet zápasů a legendární duely hrané i přes svátky, kdy mají všechny ostatní ligy pauzu? Zvládl by Schick enormní počet prosincových zápasů a popasoval by se s konkurencí, která by se v Arsenalu s jeho renomé i výtečnou akademií dříve či později objevila? V Leverkusenu je jeho pozice téměř neotřesitelná, v top týmu z Anglie přijde o místo v základu kdokoliv – stačí ze sestavy na chvíli vypadnout a může trvat měsíce se do ní vrátit.

Není nikde psáno, že by Schick v budoucnu přestupovat neměl a v Bayeru musí zůstat až do penze. Pokud přijde nabídka, která bude jemu, rodině i agentovi připadat zajímavá, není důvod být falešně skromný a nechtít se posunout vpřed. Zároveň ale platí, že i kdyby se zmíněná teze potvrdila a český útočník v klubu zůstal do pětatřiceti, rozhodně nepůjde o zklamání, neúspěch nebo zahazování se na průměrné adrese.

Být deset let útočníkem v prvotřídním bundesligovém klubu a soupeřit každoročně o Zlatou kopačku, to je kariéra jako víno. Takže na závěr: Je možné, že tohle je jen začátek a za pár let budeme Schicka řadit do stejné kategorie jako Haalanda, Kanea nebo Benzemu. Momentálně ale především mějme radost, že po mnoha letech se český útočník prosazuje v prvotřídní světové soutěži. Leverkusen není brzda ani závaží bránící v rozletu, pro Schickovu kariéru je to dar z nebes.