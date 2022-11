Japonští fotbalisté předali po vítězství nad Německem dokonale uklizenou kabinu

„Po historickém vítězství nad Německem po sobě japonští fanoušci uklidili nepořádek na stadionu, zatímco ‘Modří samurajové’ nechali svou kabinu v takovémhle stavu. Bez poskvrnky. Domo Arigato,“ poděkovala japonsky na sociálních sítích mezinárodní federace FIFA a přidala fotografii dokonale uklizené šatny.

This is what they left behind too. pic.twitter.com/mSrHzIsEbm