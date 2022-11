Ronaldo jako první fotbalista skóroval i na pátém mistrovství světa

Fotbalisté Portugalska ve svém úvodním utkání na mistrovství světa v Kataru přestříleli Ghanu 3:2. Všech pět branek padlo v duelu skupiny H až po hodině hry. V 65. minutě otevřel z penalty skóre Cristiano Ronaldo, který jako první v historii skóroval na pěti světových šampionátech. V 73. minutě srovnal André Ayew, ale za dalších pět minut vrátil mistrům Evropy z roku 2016 vedení Joao Félix a vzápětí přidal pojistku Rafael Leao. V 89. minutě už jen snížil další střídající hráč Osman Bukari.

Ghaňané prohráli s Portugalskem i ve druhém vzájemném zápase, jihoevropskému favoritovi podlehli i při svém předchozím utkání na světovém šampionátu v roce 2014. Celek z Pyrenejského poloostrova zvítězil v zahajovacím duelu na MS poprvé od roku 2006 a po třech neúspěších.

Portugalci po prvním kole vedou skupinu. V druhém utkání v Kataru změří v pondělí síly s Uruguayí, Ghanu čeká souboj s Koreou. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny.

V portugalské sestavě nechyběl kapitán Ronaldo, který na podzim většinou nepatřil do základní sestavy Manchesteru United a v úterý v anglickém klubu předčasně skončil. Sedmatřicetiletý pětinásobný držitel Zlatého míče mohl hned po 10 minutách skórovat, kolmici od Otávia ale špatně zpracoval a přes vyběhnutého brankáře už míč do sítě neprotlačil.

Ghaňané, kteří jsou coby 61. tým žebříčku FIFA nejníže postaveným účastníkem šampionátu, nastoupili s pěti obránci a v úvodním dějství příliš nepouštěli favorita do šancí. Po půlhodině Ronaldo dostal balon do sítě, ale americký sudí portugalskému kanonýrovi už předtím odpískal útočný faul.

Po přestávce Ghaňané zvýšili aktivitu a v 55. minutě po brejku vypálil po zemi kousek vedle Kudus. Portugalci, kteří v září v Lize národů zvítězili v Praze nad českým celkem 4:0, se v úvodu druhého dějství trápili a k vedení jim pomohla až penalta. Salisu ve vápně přistrčil Ronalda, sudí Elfath nařídil pokutový kop a sám portugalský kapitán v 65. minutě otevřel skóre.

Sedmatřicetiletý portugalský kapitán Ronaldo byl do dneška jedním z pěti hráčů, kteří se střelecky prosadili na čtyřech mistrovstvích světa. Ronaldo se nyní odpoutal od Brazilce Pelého, německé dvojice Uwe Seeler, Miroslav Klose a Argentince Lionela Messiho.

Pro Ronalda, jenž před dvěma dny skončil po kritice klubu v Manchesteru United, byla dnešní trefa do ghanské sítě celkově osmou na MS. Prosadil se již v letech 2006 v Německu, 2010 v JAR, 2014 v Brazílii i na turnaji 2018 v Rusku. V reprezentačním dresu má na kontě už 118 branek. Portugalci si zároveň připsali jubilejní 50. gól na MS.

Evropští favorité se po vedoucí trefě zatáhli a outsider je za to brzy potrestal. Kudus nejprve pálil jen do gólmana Costy, ale v 73. minutě se protáhl do šestnáctky a jeho přihrávku na malé vápno proměnil ve vyrovnání André Ayew.

Portugalci si hned za pět minut vzali vedení zpět. Za obranu si na Fernandesovu kolmici naběhl Félix a sám před brankářem nezaváhal. Za chvíli se navíc po další rychlé akci na hranici ofsajdu prosadil i střídající Leao, který se první trefy v národním A-týmu dočkal po třech minutách na trávníku. Asistenci si znovu připsal Fernandes, hrající 50. reprezentační zápas.

Zdálo se, že Portugalci v poklidu míří za vítězstvím. V 89. minutě se ale po centru zblízka hlavou prosadil střídající Bukari a v závěru devítiminutového nastavení neměli Ghaňané daleko k šokujícímu vyrovnání. Williams při rozehrávce zezadu obral o míč nepozorného gólmana Costu, při pokusu o zakončení pak ale uklouzl.