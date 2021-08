Simu a Zimu už si plést nebudeme: Oba odcházejí ze Slavie do ciziny

Dvacetiletý senegalský útočník Abdallah Sima a stejně starý obránce David Zima opouštějí fotbalovou Slavii a míří do zahraničí. Sima se stane posilou Brightonu, Zima odchází do FC Turín.

Fotbalový útočník Abdallah Sima přestoupil z pražské Slavie do anglického Brightonu a v novém působišti podepsal smlouvu do roku 2025. Kluby o tom informovaly na svých webech, výši transferu ale nezveřejnily. Aktuální sezonu stráví dvacetiletý Senegalec na hostování v druholigovém Stoke City.

Sima se stal objevem minulé sezony. Do slávistického áčka se přesunul v průběhu podzimu a měl nečekaně povedený start. Blýskl se třeba dvěma góly při výhře 3:0 v derby na Spartě a celkově si připsal v uplynulém ligovém ročníku 11 branek.

Čtyřikrát se mezi střelce zapsal i v Evropské lize, v níž s Pražany došel do čtvrtfinále. V úvodním kole vyřazovací fáze přispěl gólem k postupu přes anglický Leicester. Následně se na něj snesla chvála od anglických médií.

Sima s vršovickým celkem získal double díky triumfu v lize i domácím poháru. V březnu dokonce debutoval v senegalské reprezentaci, následně se ale zranil.

„Abdallah k nám přichází po skutečně vydařené sezoně ve Slavii. Vynikal v české lize i Evropské lize. Je ale důležité si uvědomit, že má za sebou velmi rychlý vzestup. Přišel ze Senegalu do Francie a v profesionálním fotbalu odehrál pouze jednu celou sezonu. Je proto nezbytné, abychom jeho vývoj řídili správným směrem,“ uvedl technický ředitel Brightonu Dan Ashworth.

„Ve Stoke dostane šanci aklimatizovat se na anglický fotbal, týmu se start do sezony povedl. Jsme nadšeni z jeho potenciálu. Dohlédneme na jeho pokrok a postaráme se o to, aby se v Anglii usadil,“ prohlásil Ashworth.

Fotbalový obránce Zima přestoupil z pražské Slavie do FC Turín

Dvacetiletý fotbalový obránce David Zima přestoupil z pražské Slavie do FC Turín. Kluby o tom informovaly na svých webech. Podle italských médií dvojnásobný český šampion podepsal s účastníkem Serie A čtyřletou smlouvu.

Zima se v pondělí odpojil od reprezentace a odletěl do Turína, kde podstoupil lékařskou prohlídku. Do Slavie přišel loni v zimě z Olomouce, v té době měl na kontě jen dva ligové starty. Pražané za hráče tehdy zaplatili 30 milionů korun. Nyní by za něj podle českých médií měli obdržet 150 milionů korun, naopak italská média uvádějí částku pět milionů eur, tedy 127,5 milionu korun.

V české lize odehrál Zima 39 utkání, v nichž vstřelil jednu branku. S vršovickým celkem získal dva tituly, v minulé sezoně s ním vyhrál i domácí pohár a postoupil do čtvrtfinále Evropské ligy. Dvakrát nastoupil i za národní tým.

„Ahoj slávisti, zdravím vás z Turína po absolvované zdravotní prohlídce. Večer se připojuji k týmu. Přeju Slavii hodně štěstí, ať se jí daří, ať dotáhneme čtvrtý titul po sobě a dojdeme co nejdál v evropských pohárech. Strašně jste mi přirostli k srdci a doufám, že se naše cesty někdy v budoucnu znovu potkají,“ uvedl Zima ve videu zveřejněném na twitteru Slavie.

FC Turín je po dvou kolech italské ligy bez bodu na 16. místě. V minulém ročníku skončil na 17. pozici, hned nad pásmem sestupu. V létě přišel k týmu chorvatský trenér Ivan Jurič z Verony.