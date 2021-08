Český fotbal čtyři zástupce ve skupině pohárových soutěží mít nebude

Sen o tom, že český fotbal bude mít poprvé v historii čtyři zástupce ve skupině pohárových soutěží, se dnes rozplynul. Jablonec sice po vítězství v Žilině postoupil do Evropské konferenční ligy, Plzeň ale po porážce v Sofii do skupiny této ligy nepostoupila. Slavia ve 4. předkole Evropské ligy prohrála ve Varšavě s Legií, což znamenalo vyřazení a pád do Konferenční ligy. Spartě určí jména soupeřů v Evropské lize páteční los.

Fotbalisté Slavie v oslabení prohráli ve Varšavě a do Evropské ligy neprošli Fotbalisté pražské Slavie si skupinu Evropské ligy nezahrají. Český šampion v odvetě závěrečného 4. předkola ve Varšavě proti Legii neudržel v dlouhém oslabení vedení a po porážce 1:2 do hlavní fáze soutěže nepostoupil. Úvodní zápas před týdnem v Edenu skončil nerozhodně 2:2. Už ve třetí minutě dostal červenou kartu záložník Pražanů Tomáš Holeš. Navzdory oslabení otevřela těsně před pauzou skóre slávistická letní posila Nigerijec Ubong Ekpai, mezi 59. a 70. minutou ale dvěma góly otočil stav Mahir Emreli. Za Legii hrál od 56. minuty český reprezentant Tomáš Pekhart. Slavia si po vyřazení z kvalifikace Evropské ligy zahraje pouze skupinu nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Za účast v ní český šampion inkasuje v přepočtu zhruba 75 milionů korun. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského v letošní kvalifikaci evropských pohárů prohráli oba dvojzápasy, předtím ve 3. předkole Ligy mistrů nestačili na Ferencváros Budapešť. Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

Legia Varšava - Slavia Praha 2:1 (0:1) Branky: 59. a 70. Emreli - 45. Ekpai. Rozhodčí: Dias - Tavares, Ribeiro (všichni Portug.). ŽK: Holownia, Mladenovič, Lopes - Ekpai, Kúdela, Bořil. ČK: 3. Holeš (Slavia). První zápas: 2:2, postoupila Legia. Sestavy:

Legia: Boruc - Nawrocki, Wieteska, Holownia (56. Pekhart) - Jedrzejczyk, Slisz, Martins (25. Lopes), Mladenovič - Josué, Luquinhas - Emreli (80. Muci). Trenér: Michniewicz.

Slavia: Kolář - Bah (71. Sima), Kúdela, Zima, Bořil - Hromada (70. Traoré), Holeš - Ekpai, Stanciu (81. Olayinka), Schranz (81. Krmenčík) - Tecl (65. Lingr). Trenér: Trpišovský. zdroj: Profimedia Fotbalisté Jablonce zvítězili v odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy v Žilině 3:0 | Jablonec vyhrál i v Žilině a postoupil do Evropské konferenční ligy Fotbalisté Jablonce zvítězili v odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy v Žilině 3:0 a po domácím triumfu 5:1 si podruhé v historii a poprvé po třech letech zahrají základní skupinu evropských pohárů. Vítěznou trefu na hřišti slovenského celku zaznamenal po půlhodině hry Dominik Pleštil, v rozmezí 86. až 88. minuty se prosadili střídající Antonín Vaníček a Tomáš Čvančara. Svěřenci trenéra Petra Rady se premiérově probojovali do hlavní fáze pohárů z kvalifikace, do Evropské ligy v roce 2018 prošli přímo bez nutnosti hrát předkola. Severočeši inkasují za postup 2,94 milionu eur (75 milionů korun). Žilina, která v Evropské konferenční lize přešla přes tři předkola, doma v pohárech prohrála teprve druhé z posledních 14 utkání. Naopak Jablonec zvítězil venku v pohárech po čtyřech porážkách. Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

MŠK Žilina - FK Jablonec 0:3 (0:1) Branky: 30. Pleštil, 86. Vaníček, 88. Čvančara. Rozhodčí: Tohver - Koiv, Klaasen (všichni Est.). ŽK: Slebodník, Paur - Pleštil, Kratochvíl, Rada (trenér). Diváci: 3122. První zápas: 1:5, postoupil Jablonec. Sestavy:

Žilina: Belko - Anang, Minárik, Kiwior, Sluka (75. Kaprálik) - Bičachčjan (75. Myslovič), Gono, Slebodník - Rusnák (83. Goljan), Jibril (83. Jambor), Ďuriš (57. Paur). Trenér: Staňo.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec (84. Hübschman) - Pleštil (73. Vaníček), Houska, Kratochvíl (84. Martinec), Pilař (84. Malínský) - Doležal (50. Čvančara). Trenér: Rada. Plzeň nepostoupila do Konferenční ligy, v Sofii prohrála 0:3 po prodloužení Fotbalisté Plzně nepostoupili do skupiny Evropské konferenční ligy. V odvetě 4. předkola v Sofii podlehli CSKA 0:3 gólem ze 119. minuty prodloužení. V normální hrací době Viktoria prohrála 0:2, čímž ztratila náskok z úvodního domácího utkání. Západočeši třetí rok po sobě budou chybět v hlavní fázi evropských pohárů. Lídři české nejvyšší soutěži prohráli teprve druhý soutěžní zápas v aktuální sezoně, ostatních devět duelů vyhráli. Postupový bonus ve výši téměř 75 milionů korun od UEFA tak dostane bulharský klub. Plzeň nevyužila příležitost, aby český fotbal měl poprvé v historii čtyři zástupce ve skupině pohárových soutěží. Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

CSKA Sofia - Viktoria Plzeň 3:0 (2:0, 1:0) po prodloužení Branky: 6. Carey, 63. Jomov, 119. Mattheij. Rozhodčí: Palabiyik - Sesigüzel, Kalkavan (všichni Tur.). ŽK: Turicov, Jomov, Caicedo, Mattheij, Lam, Mladenov (trenér) - Šulc, Janošek, Havel. ČK: 111. Caicedo (Sofia). První zápas: 0:2, postoupila Sofia. Sestavy:

Sofia: Busatto - Turicov, Antov, Mattheij, Mazikou - Vion (59. Lam), Geferson, Carey - Jomov, Caicedo, Wildshut (90.+1 Achmedov). Trenér: Mladenov.

Plzeň: Hruška - Řezník (89. Hybš), Kaša, Pernica (106. Brabec), Havel - Janošek - Ba Loua (90. Kayamba, 114. Beauguel), Šulc (63. Káčer), Bucha, Mosquera (106. Falta) - Chorý. Trenér: Bílek. Mohlo by vás zajímat Plzeň a Jablonec úvodní zápasy o účast v pohárových skupinách vyhrály, Slavia remizovala

