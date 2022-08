Slavia a Slovácko se dnes utkají o postup do skupiny v Konferenční lize

O postup do skupiny Evropské konferenční ligy dnes rozehrají úvodní zápasy Slavia a Slovácko. Slavia se s Rakówem utká v Čenstochové, Slovácko přivítá doma AIK Stockholm.

Fotbalisté Slavie v Čenstochové rozehrají 4. předkolo Evropské konferenční ligy

Fotbalisté Slavie dnes rozehrají v Čenstochové proti Rakówu závěrečné 4. předkolo Evropské konferenční ligy, v němž budou usilovat o postup do skupiny. Pražané v úvodním souboji úřadujících vicemistrů svých zemí chtějí uhrát co nejpříznivější výsledek do domácí odvety, která je na programu za týden v Edenu. V polském týmu dělá kapitána český obránce Tomáš Petrášek, kvůli zranění ale do dvojzápasu nezasáhne. Favoritem na postup je Slavia.

Oba celky už v kvalifikaci přešly přes dva soupeře. Slavia vyřadila gibraltarský tým St Joseph’s a Panathinaikos Atény, Čenstochová si poradila s Astanou a Trnavou. Raków vyhrál všechny čtyři zápasy a navíc v nich neinkasoval.

Pokud by Pražané přes vítěze posledních dvou ročníků Polského poháru nepostoupili, poprvé od ročníku 2016/17 by na evropské scéně nehráli na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále v příštím roce bude hostit Eden.

Čenstochová v roce 2019 postoupila do první ligy a v posledních dvou sezonách skončila druhá, navíc dvakrát za sebou ovládla domácí pohár. Na evropské scéně hraje Raków teprve podruhé, vloni při premiéře vypadl ve 4. předkole Konferenční ligy. Z dosavadních 10 zápasů v pohárech Čenstochová jen jednou utrpěla porážku a hned devětkrát neinkasovala.

Zápas v Čenstochové má výkop ve čtvrtek v 18:00, tamní stadion pojme pouze 5500 diváků. Za postup do skupiny je prémie 2,94 milionu eur (72 milionů korun).

Slovácko vstoupí doma do play off Konferenční ligy proti AIK Stockholm

Fotbalisté Slovácka dnes vstoupí do play off Evropské konferenční ligy, v němž budou usilovat o premiérovou účast ve skupině. Tým z Uherského Hradiště v úvodním domácím zápase přivítá AIK Stockholm a proti úřadujícímu švédskému vicemistrovi se pokusí vytvořit si náskok do venkovní odvety, která je na programu za týden.

Slovácko čeká třetí pokus o první postup z dvojzápasu v některém z hlavních evropských pohárů. Vloni svěřenci trenéra Martina Svědíka ve 2. předkole Konferenční ligy vypadli až po penaltách s Lokomotivem Plovdiv. V tomto ročníku byl vítěz domácího poháru zařazen do 3. předkola Evropské ligy a po výsledcích 0:3 venku a 1:1 doma nestačil na Fenerbahce Istanbul.

Slovácko přešlo do play off Konferenční ligy a nyní před ním stojí úkol, který si klub na začátku sezony vytyčil - poprvé v historii se probojovat do skupiny. V úvodním domácím zápase bude Slovácko mírným favoritem, na vlastním stadionu desetkrát po sobě neprohrálo.

Proti Svědíkově týmu se představí úřadující vicemistr Švédska, který vloni zůstal jen o skóre druhý za mistrovským Malmö. Tamní liga se hraje systémem jaro a podzim. V aktuálním ročníku je šestinásobný vítěz nejvyšší soutěže na pátém místě.

Čtvrteční duel začne v 19:00 a řídit jej bude trojice rumunských sudích. Odveta se hraje za týden v Solně vedle Stockholmu. Postupující dostane za účast ve skupině prémii 2,94 milionu eur (72 milionů korun), pro vyřazeného účinkování v této pohárové sezoně skončí.