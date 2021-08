Slavia vstoupí v Maďarsku do bojů o Ligu mistrů

Fotbalisté Slavie dnes zahájí boj o třetí účast ve skupině Ligy mistrů. Pražané nastoupí v úvodním utkání 3. předkola na hřišti Ferencvárose Budapešť a budou si chtít vytvořit příznivou pozici do domácí odvety, která je na programu příští úterý.

Slavia si dosud zahrála skupinu Ligy mistrů v roce 2007 a předloni, kdy v závěrečném předkole přešla přes Kluž. Právě na vítěze dvojzápasu mezi rumunským šampionem a Young Boys Bern by Pražané narazili v závěrečném 4. předkole, pokud by vyřadili Ferencváros.

Pod trenérem Jindřichem Trpišovským čeká Slavii čtvrtý pokus o postup do skupiny prestižní soutěže. Zatímco předloni jeho svěřenci uspěli, před třemi lety je vyřadilo Dynamo Kyjev a před rokem nestačili na Midtjylland.

Zatímco slávisté ve 3. předkole teprve vstupují do kvalifikace, maďarský celek už odehrál dvě předkola. Přes Prištinu a Žalgiris Vilnius přešel bez zaváhání a připsal si čtyři výhry.

Zápas začne ve 20:00. Stadion pro 22 tisíc diváků by měl být zaplněn. Z nařízení UEFA kvůli koronavirové situaci nemohou v letošní pohárové kvalifikaci do hledišť hostující fanoušci.

Slavia se s Ferencvárosem ve velkých pohárových soutěžích ještě neutkala, soupeře ale v roce 1986 2x porazila v letním Poháru Intertoto (2:0 doma a 1:0 venku) a ve 30. letech minulého století proti němu 8x nastoupila ve Středoevropském poháru

Ferencváros ve velkých pohárových soutěžích ve všech čtyřech dvojzápasech s českými týmy vypadl, naposledy v roce 2004 se Spartou v kvalifikaci Ligy mistrů. Naopak ve velkých pohárových soutěžích neprohrál ani jeden ze čtyř domácích zápasů s českými soupeři.

Ferencváros vyhrál poslední 3 sezony maďarské ligy, za klub v minulosti hrávali Češi Vágner, Klein a Heinz. Čivič naopak v minulosti hrával za Slovácko a Spartu.

Pokud by Slavia zvládla obě předkola, získala by za postup do skupiny 15,64 milionu eur (398,4 milionu korun). V případě, že by slávisté přešli jen přes Ferencváros a ve 4. předkole vypadli, zahráli by si skupinu Evropské ligy a inkasovali by za to v přepočtu zhruba 92 milionů korun. Pokud by nestačili už na maďarský celek, čekalo by je závěrečné předkolo Evropské ligy. Kdyby ani v něm neuspěli, zahráli by si skupinu nově vzniklé Evropské konferenční ligy.