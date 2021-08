Slavii, Plzeň a Jablonec ve čtvrtek čekají zápasy o účast v pohárové skupině

Fotbalisté Slavie, Plzně a Jablonce ve čtvrtek zahájí boj o účast v evropských pohárových skupinách. Slavia se v závěrečném předkole Evropské ligy utká doma s Legií Varšava. Domácí zápasy závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy čekají i Plzeň, která vyzve CSKA Sofia, a Jablonec, který změří síly se Žilinou.

Slavia po vyřazení od Ferencvárose načne souboj s Legií o účast ve skupině EL

Fotbalisté pražské Slavie v minulém týdnu překvapivě vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a zklamání z vyřazení se pokusí aspoň částečně zahnat proti Legii Varšava, s níž se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají o účast ve skupině. Český šampion je znovu favoritem na postup, dvojzápas tentokrát začne ve čtvrtek doma v Edenu. Odveta se odehraje o týden později. Barvy polského mistra hájí i český reprezentační útočník a bývalý hráč Slavie Tomáš Pekhart.

Postupující získá za účast ve skupině Evropské ligy prémii 3,63 milionu eur (92,3 milionu korun). Tým, který neuspěje, si zahraje skupinu nově vzniklé Evropské konferenční ligy a inkasuje 2,92 milionu eur (74,3 milionu korun).

Slavia potřetí ze čtyř pokusů pod trenérem Jindřichem Trpišovským neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů. Vyřazením s Ferencvárosem navíc přišla o prémii pět milionů eur (127 milionů korun) za účast v závěrečném předkole prestižní soutěže a o možnost zahrát si o téměř 400 milionů korun za start ve skupině.

„První krok se nám nepovedl, postup do skupiny Ligy mistrů byl spíš takový sen. Teď bychom se chtěli dostat do skupiny Evropské ligy, to je cíl. Je to pro nás nesmírně důležité,“ uvedl Trpišovský, jehož svěřencům před týdnem nestačilo k obratu s Ferencvárosem domácí vítězství 1:0, neboť venku prohráli 0:2.

Legia stejně jako Slavia přešla do 4. předkola Evropské ligy po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů. Vítěz pěti z posledních šesti sezon polské ligy nejprve postoupil po čtyřech vítězstvích přes Bodö Glimt a Floru Tallinn a pak vypadl s Dinamem Záhřeb po venkovní remíze 1:1 a domácí porážce 0:1.

„Legia dost suverénně přešla přes první dvě předkola a pak odehrála skvělý zápas v Záhřebu. Oba duely s Dinamem byly hodně vyrovnané, což ukazuje jejich sílu. Je to nejúspěšnější polský tým s obrovským zázemím a fanouškovskou základnou. Dominují domácí soutěži, před časem hráli Champions League. Je to zase mistr své země jako Ferencváros, ale typologicky je to dost odlišný tým,“ řekl pro klubovou televizi Trpišovský, pod jehož vedení Slavia předloni a letos na jaře došla v Evropské lize až do čtvrtfinále.

Legia má ve svém kádru řadu cizinců. „Je to takové typické mužstvo polské ligy. Hlavně do defenzivy mají hodně polských důrazných silových hráčů, výborných hlavičkářů. Směrem dopředu pak cizince, kteří jsou techničtí nebo góloví. Jednoho hráče, Slisze, jsme hodně sledovali a před rokem a půl jsme o něj usilovali. Nakonec přestoupil do Legie. Mají pohyblivý střed hřiště, hodně fotbalové krajní hráče Juranoviče a Mladenoviče. Prostě zajímavý mix domácích a zahraničních hráčů,“ uvedl Trpišovský.

K patnáctému ligovému titulu Legii v minulé sezoně výrazně pomohl útočník Pekhart, který se stal s 22 brankami jasně nejlepším střelcem soutěže. „To, kolik dal gólů v minulém ročníku, hovoří samo za sebe. Byl s reprezentací na Euru, co jsem slyšel do kluků, je ve skvělé formě. Gólový hráč, vysoký. Má nějakou nabídku z Číny a nějaké spory s klubem, tak uvidíme, jestli do těch zápasů zasáhne, nebo ne,“ přemítal Trpišovský.

Pekhart krátce působil i ve Spartě. „Když dá někdo přes 20 gólů v polské lize a několik let hraje ve Španělsku, hovoří nto o jeho kvalitách. Musíme se na něj dát velký pozor, ale to na celý tým Legie. Pravidelně vyhrává ligu, bude to velmi dobrý tým. Ale je v našich silách je porazit a postoupit přes ně,“ řekl slovenský útočník Slavie Ivan Schranz.

Legia bude postrádat kapitána Artura Jedrzejczyka, který v předkolech dostal už tři žluté karty. Slavii bude naposledy scházet obránce Ondřej Kúdela, jenž si odpyká závěrečnou část z desetizápasového trestu za rasistickou urážku protihráče v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers. Za týden už bude moci nastoupit.

Oproti dvojutkání s Ferencvárosem vypadli z pohárové soupisky Slavie zranění záložníci Petr Ševčík a Srdjan Plavšič, naopak přibyli kapitán Jan Bořil a jedna z letních posil útočník Michael Krmečník. Trpišovský s nimi počítá hlavně do odvety ve Varšavě.

Úvodní zápas začne ve čtvrtek v Edenu v 19:00.

Fotbalisté Plzně doma s CSKA Sofia rozehrají play off Konferenční ligy

Fotbalisté Plzně na úvod závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy ve čtvrtek přivítají CSKA Sofia. Lídři české nejvyšší soutěže se po dvouleté absenci touží vrátit do základní skupiny pohárů. Utkání ve Štruncových sadech začne v 19:00.

Viktoria měla ve 3. předkole nečekaně hodně práce s velšským outsiderem The New Saints. Plzeň úvodní ztrátu 2:4 z Cardiffu smazala domácím vítězstvím 3:1 a postup si zajistila triumfem 4:1 v penaltovém rozstřelu, svém premiérovém v evropských pohárech. Sofia v předchozí fázi kvalifikace vyřadila Osijek, když po domácí výhře 4:2 v Chorvatsku remizovala 1:1.

„Bude to bezpochyby zatím nejtěžší soupeř. Je to sice bulharský tým, ale v posledním zápase měli v základní sestavě devět cizinců. Síla tam bude,“ uvedl plzeňský trenér Michal Bílek na on-line tiskové konferenci.

„Postoupili jsme přes dvě předkola, ale chceme jít do skupiny. Věřím, že šanci máme. Bude to od soupeře kvalita, daleko větší než ta předešlá předkola. Ale věřím, že předvedeme solidní výkon s dobrým výsledkem,“ doplnil bývalý reprezentační kouč.

Západočeši prožívají mimořádně povedený vstup do sezony a až na kolaps ve Walesu vyhráli všech sedm ostatních soutěžních zápasů. Naposledy v neděli zvítězili 1:0 v Liberci, přestože Bílkovi znovu chybělo několik důležitých hráčů, a poskočili do čela ligové tabulky.

Na marodce zůstávají záložníci Lukáš Kalvach s Janem Kopicem. Zraněný byl i další středopolař Modou Ndiaye, který úvodní duel s CSKA stejně vynechá kvůli trestu za tři žluté karty. Nejistý je start obránce a kapitána Lukáše Hejdy. Brankář Jindřich Staněk už o víkendu chytal za B-tým. Plzeň však po 4. předkole opustí křídelník Adriel Ba Loua, jenž odejde do Lechu Poznaň.

Bílkovi svěřenci už se potkali s rekordním držitelem 31 bulharských titulů dvakrát v zimní přípravě. Loni v lednu zvítězili 3:0, o rok předtím naopak uspělo sofijské mužstvo 2:1.

„Nejsou mezi námi žádná tajemství, nic by nás nemělo překvapit. Viktoria disponuje velmi kvalitním a vyváženým týmem. Známe úroveň českého fotbalu. My ale máme sílu, abychom v Plzni dali gól a klidně i zvítězili,“ řekl trenér Stojčo Mladenov bulharským novinářům.

CSKA aktuální ročník odstartoval debaklem 0:4 s Razgradem v bulharském Superpoháru, ale následných pět soutěžních utkání neprohrál. V lize však Sofia odehrála jediný zápas, další tři si nechala odložit kvůli účasti v kvalifikaci pohárů.

Hlavním sudím čtvrtečního duelu je Portugalec Tiago Martins, který se bude muset obejít bez pomoci videorozhodčího. Vítěz dvojzápasu dostane za postup do hlavní fáze Evropské konferenční ligy od UEFA prémii ve výši téměř 75 milionů korun.

Fotbalisté Jablonce mají proti Žilině druhý pokus na účast ve skupině pohárů

Po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy od Celticu Glasgow mají fotbalisté Jablonce druhý pokus na to, aby si v této pohárové sezoně zajistili účast ve skupině. Severočeši ve 4. předkole nově vzniklé Evropské konferenční ligy změří síly se Žilinou a věří, že si povedou lépe než proti jinému slovenskému soupeři Dunajské Stredě, s níž před rokem vypadli v kvalifikaci Evropské ligy. Jablonečtí rozehrají souboj zástupců bývalých federálních partnerů ve čtvrtek doma a pokusí se ukončit sérii bez výhry, která trvá pět zápasů.

Jablonec v pohárech z kvalifikace do hlavní fáze ještě nikdy neprošel, před třemi lety postoupil do skupiny Evropské ligy přímo bez nutnosti hrát předkola. Vloni Severočeši prohráli ve 2. předkole s Dunajskou Stredou 3:5 po prodloužení. Pokud by Jablonečtí Žilinu vyřadili, inkasovali by za účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun.

„Vypadli jsme se Celticem, teď máme ještě jednu opravu a dvojzápas Evropské konferenční ligy. Žilinu určitě nechci podceňovat, ale není to Celtic. Myslím, že Žiliny bychom se neměli bát. Určitě to však bude náročný soupeř,“ uvedl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada, který v sobotu oslaví 63. narozeniny.

Jeho svěřencům se momentálně nedaří. V posledních pěti soutěžních zápasech nezvítězili a dvakrát za sebou neskórovali. Ve víkendové generálce prohráli v lize v Teplicích 0:1. „Žilina bude jiný zápas. Já věřím, že nám to paradoxně i pomůže, věřím, že se víc kousneme. Bude to jedno z nejdůležitějších dvojutkání pro nás i pro klub. Věřím, že se na to dokážeme dobře připravit, uspět a postoupit, ať to bude jakkoliv,“ uvedl jablonecký brankář Jan Hanuš.

Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy v závěrečném předkole Ligy mistrů přešla přes pražskou Spartu. V sedmi zápasech v soutěžích UEFA proti českým soupeřům v základní hrací době neprohrála.

„Šošoni“, jak se týmu přezdívá, naposledy ovládli slovenskou ligu v ročníku 2016/17. Vloni měl klub v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásil likvidaci. Zbavil se drahých hráčů a nyní vsází na mladíky. Věkový průměr soupisky je necelých 21 let.

Přesto Žilinští zahájili sezonu ve velkém stylu a z 1. předkola Evropské konferenční ligy prošli už do závěrečného play off. Postupně vyřadili Dila Gori, Apollon Limassol a naposledy Tobol Kostanaj, který v domácí odvetě deklasovali 5:0. Celkem Žilina dala v šesti kvalifikačních duelech 17 branek. O víkendu sice prohrála v lize na půdě Liptovského Mikuláše 1:2, ale to trenér Pavol Staňo nasadil převážně náhradníky.

„Je třeba se z toho rychle oklepat a připravit se na čtvrtek. Prohry jsou součástí fotbalového života, věřím, že chyby, které jsme udělali, se nebudou opakovat,“ řekl pro klubovou televizi Staňo, jehož svěřenci se do Čech přesunuli už během úterý vlakem.

„Konfrontace našeho a jejich fotbalu může být zajímavá. Víme, že je to zkušené a kvalitní mužstvo, což dokazuje v posledních letech. Bude to pro nás dobrá výzva. První zápas je o poznávání. Věřím, že jsme schopni Jablonci činit problémy. Samozřejmě soupeř je favoritem, což dal jeho trenér patřičně do povědomí. Fotbal je ale pěkný v tom, že outsideři nejednou dokázali zaskočit favorita,“ dodal Staňo.

Zápas začne ve čtvrtek v Jablonci ve 20:00, odvetu v Žilině se hraje o týden později.