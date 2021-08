Slavii vstup do bojů o Ligu mistrů nevyšel, v Budapešti prohrála 0:2

Fotbalistům pražské Slavie nevyšel vstup do kvalifikace Ligy mistrů. Čeští šampioni v úvodním utkání 3. předkola překvapivě prohráli v Budapešti s Ferencvárosem 0:2 a vzdálil se jim postup do závěrečného play off o účast ve skupině. Odveta je na programu v úterý v Edenu.

Maďarský šampion rozhodl zápas na přelomu poločasů. Ve 44. minutě si dal po chybě brankáře Ondřeje Koláře a malé domů vlastní gól obránce Taras Kačaraba a v 50. minutě po jeho faulu proměnil penaltu Igor Charatin. Červenobílí prohráli poprvé po 13 soutěžních zápasech a od dubnové porážky 0:4 s Arsenalem.

Slávisté usilují o třetí postup do skupinové fáze Ligy mistrů v historii. Pokud by se jim v odvetě povedlo dvojzápase otočit, ve 4. předkole by je čekal vítěz duelu mezi Kluží a Young Boys Bern. V případě vyřazení s Ferencvárosem by si zahráli v závěrečném předkole Evropské ligy s horším z dvojice Dinamo Záhřeb, Legia Varšava. Pod trenérem Jindřichem Trpišovským Pražané prošli do skupiny Ligy mistrů při jediném z předchozích tří pokusů.

Ve slávistické základní sestavě nechyběl uzdravený útočník Kuchta, který kvůli viróze vynechal páteční ligový zápas v Teplicích. Poprvé v nové sezoně a od nedávného mistrovství Evropy nastoupili od začátku reprezentanti Masopust s Holešem. Z letních posil trenér Pražanů Trpišovský nasadil do zahajovací jedenáctky křídelníka Plavšiče. Za domácí nastoupil i bývalý hráč Sparty či Slovácka obránce Čivič.

Podle očekávání se v úvodu hrálo opatrně. Slávisté vstoupili do zápasu před vynikající kulisou téměř zaplněného stadionu pro 22 tisíc diváků aktivněji, z počáteční převahy ale vedení nevytěžili. Ve 25. minutě musel kvůli zranění střídat Ševčík. Za čtyři minuty se protáhl ze strany před brankáře Stanciu, gólman Dibusz ale jeho ránu pod břevno vytěsnil na roh.

V závěru poločasu se osmělil i vítěz posledních tří sezon maďarské ligy, který se v minulém ročníku dostal do základní skupiny Ligy mistrů. V 39. minutě měl dobrou pozici ve vápně Nguen, ale střela se mu nepovedla.

O pět minut později už domácí vedli. Kačaraba poslal ve skluzu malou domů na brankáře Koláře, jemuž míč přeskočil nohu a dostal se až do sítě. Slávistický gólman chyboval i v páteční duelu při výhře 3:1 v Teplicích.

Chvíli po změně stran bylo s Pražany ještě hůře. Kačaraba ve vápně fauloval Uzuniho a rozhodčí Gil Manzano nařídil penaltu. Kolář sice vystihl směr Charatinovy střely, na míč ale těsně nedosáhl. Vzápětí slávistický brankář zachránil hosty od třetího inkasovaného gólu, když zastavil Nguenův samostatný únik.

Trenér Trpišovský reagoval dvojím střídáním a na trávník poslal čerstvé útočníky Musu a letní posilu Schranze. Právě slovenský reprezentant, který se v Teplicích blýskl hattrickem, mohl v 70. minutě snížit, ale brankář Dibusz jeho pokus vykopl. Ještě blíže ke snížení byli červenobílí o sedm minut později, Bahova tečovaná střela ale skončila na tyči.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili. Dali jsme do toho maximum nasazení a všeho, co v nás bylo, což je v takovém zápase povinnost a logické. Klíčové momenty ale byly v náš neprospěch. Zatímco my svoje šance nevyužili, soupeř potrestal naše chyby, které jsme udělali. Při prvním gólu to byla situace, která se stane jednou za čas. Nebyla to chyba Ondry Koláře. Taras hrál ve skluzu, balon přeskočil jeho nohu. Kdyby tam byl kdokoliv jiný, dopadlo by to stejně. Pak přišla penalta a soupeře jsme ještě pustili do úniku, který nedal. My svoje šance nedali. Buď nás vychytal gólman, nebo to skončilo na tyči. Pro nás dost nešťastný zápas,“ řekl po utkání Trpišovský.