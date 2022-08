Slovácko a Slavii dnes čekají odvety v evropských pohárech

Fotbalisté Slavie dnes odehrají venkovní odvetu 3. předkola Evropské konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. Z domácího utkání si vezou výhru 2:0. Slovácko se v domácí odvetě třetího předkola Evropské ligy naopak pokusí smazat tříbrankové manko s favorizovaným Fenerbahce.

Slavia chce v odvetě v Aténách proti Panathinaikosu stvrdit postup

Slavii by k postupu do play off o účast ve skupině stačila i porážka o jednu branku. Čeští vicemistři ale nechtějí v Řecku jen bránit náskok a pokusí se i napodruhé vyhrát.

„Jak jsme se před dvojzápasem bavili, že je to 50 na 50, tak teď se to posunulo směrem do plusu pro nás. Ale ještě nás čeká peklo, těžký průběh odvety,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci na cestě do skupiny už ve 2. předkole vyřadili celkovým skóre 11:0 gibraltarského outsidera St Joseph’s. Po případném postupu přes Panathinaikos by Pražané museli přejít ještě přes jednoho soupeře, jímž by byl lepší z dvojice Trnava a Čenstochová. Výrazně blíže k postupu je po venkovním vítězství 2:0 polský vicemistr.

Červenobílí si v kvalifikaci nemohou dovolit zaváhání a vypadnutí, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli Trpišovského svěřenci letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého ročníku bude v roce 2023 hostit Eden.

Českým klubům se na řecké půdě nedaří, v dosavadních 13 pohárových utkáních tam ještě nezvítězily. Panathinaikos postoupil ze všech čtyř předchozích dvojzápasů s českými soupeři od rozdělení federace, v roce 2009 prohrál v úvodním duelu na Spartě rovněž o dva góly (1:3), ale v domácí odvetě zdolal Letenské 3:0. V sezoně 2001/02 vyřadil aténský celek Slavii v kvalifikaci Ligy mistrů, nyní však mají Pražané blízko k odplatě.

Červenobílí očekávají v odvetě velmi bouřlivé prostředí. Nejstarší řecký fotbalový stadion pojme 16 tisíc diváků. V Aténách má být okolo 33 stupňů. Utkání má výkop v 19:30 SELČ, v Řecku je o hodinu více.

Slovácko se v odvetě s Fenerbahce pokusí smazat tříbrankové manko

Fotbalisté Slovácka se v dnešní odvetě třetího předkola Evropské ligy pokusí v domácím prostředí překvapit favorizovaný turecký tým Fenerbahce a porvat se o postup do play off. V prvním zápase v Istanbulu před týdnem prohráli 0:3 a k celkovému úspěchu by museli vyhrát o čtyři góly.

Tým z Uherského Hradiště zažije na vlastním stadionu velký svátek, neboť to bude jeho domácí premiéra v Evropské lize. Dosud se Slovácko představilo na pohárové scéně pouze vloni, kdy ve druhém předkole Evropské konferenční ligy vypadlo po pokutových kopech s Lokomotivem Plovdiv.

Ve čtvrtek se proti týmu kouče Martina Svědíka postaví klub, který už v pohárech odehrál bezmála 250 zápasů. Členem jeho kádru je český reprezentační obránce Filip Novák, který odehrál poslední čtvrthodinu úvodního zápasu v Istanbulu.

Fenerbahce zvolilo na cestě k odvetě netypický režim. Ještě ve středu dopoledne tým trénoval doma, pak se letecky přesunul do Brna, kde se také ubytoval. Do Uherského Hradiště přijede až dnes před zápasem.

Zápas má výkop v 19:00, řídit jej budou rozhodčí z Černé Hory. Policie v Uherském Hradišti vyhodnotila utkání jako rizikové, dorazit by měly i stovky fanoušků z Turecka, Německa a Rakouska.

Pokud by Slovácko postoupilo, změřilo by ve 4. předkole EL síly s Austrií Vídeň, s níž by začalo 18. srpna v Rakousku. V případě vyřazení klesne Slovácko do play off Evropské konferenční ligy a o skupinu by si zahrálo s lepším z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. V tomto případě by 18. srpna začínalo doma.