Sparta a Slavia se v úvodních zápasech 2. předkola EKL utkají s Gibraltarem a Stavangerem

Fotbalisté pražských klubů Slavie a Sparty vstoupí dnešními úvodními zápasy 2. předkola do kvalifikace Evropské konferenční ligy a zároveň do nové sezony. Slavia se představí na hřišti gibraltarského outsidera St Joseph’s, Sparta se doma utká s norským Vikingem Stavanger. Oba zápasy začínají v 19:00 našeho času.

Slavia chce v soutěžní premiéře potvrdit roli jasného favorita a vytvořit si příznivou výchozí pozici do domácí odvety, která je v Edenu na programu za týden.

Slavia v uplynulé sezoně domácí ligy skončila druhá a místo účasti v kvalifikaci Ligy mistrů musí vzít zavděk až třetí evropskou soutěží. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého vydání soutěže bude v příštím roce hostit Eden.

Pražané hráli v pohárech skupinu pětkrát za sebou, v kvalifikaci ale zvítězili v jediném z posledních šesti dvojzápasů. Tentokrát nesmějí zaváhat a potřebují zdolat tři soupeře. Pokud přes St Joseph’s postoupí, čeká je ve 3. předkole Panathinaikos Atény.

„Postup přes 2. předkolo je povinností, ke 3. a 4. předkolu máme respekt. Z hlediska finanční stability postoupit do skupiny není nutností pro přežití, to v žádném případě. Z hlediska sportovního a potenciálního rozvoje klubu do budoucna by to byla ztráta obrovská,“ řekl na tiskové konferenci před sezonou předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Český a gibraltarský tým se na evropské scéně utkají poprvé. UEFA teprve na sezonu 2014/15 přidělila klubům z malého zámořského území Velké Británie na jihu Pyrenejského poloostrova místa v pohárech.

St Joseph’s jsou nejstarší gibraltarský klub, ale titul získali jen v roce 1996. V uplynulé sezoně skončili třetí. V úvodním předkole outsider vyřadil severoirský tým Larne po remíze 0:0 doma a vítězství 1:0 venku a v kvalifikaci pohárů teprve podruhé ze sedmi pokusů postoupil. Zároveň St Joseph’s poprvé v historii prošli do 2. předkola.

Domácí zápasy hrají na stadionu Victoria Stadium pro pět tisíc diváků a s umělou trávou, kde k utkáním nastupuje i gibraltarská reprezentace. V týmu je několik Španělů a trenérem je jejich krajan Abraham Paz.

Pražanům scházejí zranění Jan Bořil, David Hovorka a Lukáš Masopust a také Taras Kačaraba s Jakubem Hromadou, kteří pykají za tresty z minulé sezony. Na soupisku pro 2. předkolo se z užšího kádru nedostali Petr Ševčík a Stanislav Tecl, naopak nechybí všechny letní posily.

Fotbalisté Sparty zahájí duelem 2. předkola EKL s Vikingem novou sezonu

Fotbalisté Sparty zahájí novou sezonu proti norskému Vikingu Stavanger. Pražané se v minulých dvou ročnících představili v základní skupině Evropské ligy, tentokrát ale na cestě do hlavní fáze třetí pohárové soutěže musí zvládnout tři předkola. Soutěžní premiéru si na lavičce letenského celku připíše dánský trenér Brian Priske.

Mužstva se utkají v pohárech poprvé. Ve prospěch českých klubů hovoří vzájemná bilance. Tuzemské týmy vyřadily norské soupeře v šesti ze sedmi dosavadních dvojzápasů v evropských pohárech a v 15 vzájemných duelech jim podlehly jen dvakrát.

Sparta i Viking skončily v minulé sezoně ve svých ligách třetí. Zatímco Letenské čeká vůbec první soutěžní duel v ročníku, Viking má za sebou v norské lize, která se hraje systémem jaro - podzim, už 16 zápasů a drží se opět na třetí pozici.

Sparta se v minulém ročníku evropských pohárů kvalifikovala až do úvodního jarního vyřazovacího kola Evropské konferenční ligy, kde nestačila na Partizan Bělehrad. Pražané prohráli v pohárech pět z posledních šesti utkání. Viking se představil v hlavní fázi pohárů pouze v sezoně 2005/06 v Poháru UEFA.

Sparta má kvůli disciplinárnímu trestu za rasistický transparent fanoušků při únorové odvetě Evropské konferenční ligy v Bělehradě uzavřenou část hlediště, kam ale díky výjimce od UEFA můžou organizované skupiny příznivců ve věku šest až čtrnáct let v doprovodu dospělé osoby. Na Letnou podle ředitele komunikace Sparty Ondřeje Kasíka dorazí kolem 15 tisíc diváků.

Vítěz dvojzápasu vyzve ve 3. předkole skotský Motherwell, nebo irský klub Sligo Rovers.