Sparta přišla o jednu z opor: Hancko přestoupil do Feyenoordu

Fotbalista Dávid Hancko přestoupil z pražské Sparty do Feyenoordu Rotterdam. Kluby oficiálně dokončily transfer, o kterém média informovala již v minulém týdnu. Čtyřiadvacetiletý slovenský zadák podepsal s nizozemským týmem smlouvu do roku 2026, jak Feyenoord informoval na svých internetových stránkách.

Podle českých médií by Sparta za jednu z opor, která na Letné strávila tři roky, mohla inkasovat v přepočtu až čtvrt miliardy korun. Pražský klub by za Hancka měl dostat 200 milionů korun, dalších 50 milionů by měly tvořit bonusy.

Sparta Hanckovým odchodem ztrácí klíčového obránce. Slovenský reprezentant přišel na Letnou v létě 2019 z Fiorentiny na hostování s opcí, které Pražané nejprve prodloužili o rok a vloni zadáka koupili údajně za zhruba 60 milionů korun. Stoper či levý bek se vypracoval ve velkou oporu a na začátku této sezony během zranění Ladislava Krejčího mladšího plnil roli kapitána. Za Spartu odehrál 102 soutěžních zápasů, ve kterých dal 20 branek.

O Hanckově odchodu se spekulovalo delší dobu. Letenští první nabídky odmítali, ale po zvýšení částky na přestup nakonec kývli. Hancko již scházel v sobotním ligovém utkání v Mladé Boleslavi, které Pražané vyhráli 3:1.

„Velmi těžko se mi hledají slova, protože to bylo nejtěžší rozhodnutí v mé kariéře. Ale nastal čas posunout se dál. Vím, že bez mých spoluhráčů, trenérů, fanoušků a všech lidí ve Spartě by nebylo možné, aby se tohle stalo. Proto chci všem poděkovat,“ uvedl Hancko na instagramu.

„Stal jsem se tu lepším fotbalistou, ale myslím, že i člověkem. Sparta mi navždy přirostla k srdci, budu nadále jejím největším fanouškem a přeju jí jen to nejlepší. Věřím, že se naše cesty ještě jednou znovu spojí,“ doplnil.

Odchovanec Žiliny se do nového působiště velmi těší. Feyenoord v minulé sezoně vyřadil ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy Slavii a došel až do finále, kde nestačil na AS Řím. V nizozemské lize v uplynulém ročníku obsadil třetí místo.

„Zájem Feyenoordu už nějakou dobu trvá, takže jsem rád, že se kluby domluvily. Jsem přesvědčen, že je ten správný čas, abych tento krok učinil. Celou přípravu a první zápasy v sezoně jsem strávil se Spartou, takže jsem připraven a těším se, že se brzy zapojím,“ uvedl Hancko.

Sparta byla na jeho odchod připravená. „Obdrželi jsme na Davida velmi vysokou nabídku, které se těžko odolává. Zájemců o jeho služby postupně přibývalo. Na druhou stranu takhle by to mělo vypadat. David se postupně vypracoval v klíčového hráče, začínal by u nás čtvrtou sezonu. Takhle já mluvím s hráči, když přicházejí, aby dali Spartě dobré tři čtyři roky, stali se klíčovými a aby měli ambici jít dál. Chceme mít ve Spartě hladové hráče,“ řekl pro O2 TV sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický.

„Jelikož jednání trvala dlouho, počítali jsme s tím, že tahle situace může nastat. Jsme na ni připraveni. Necítíme akutní nouzi, že musíme někoho kupovat. Momentálně obsazení (na stoperu) jsme. Velmi dobře se adaptoval Sörensen, máme Jardu Zeleného, Martina Vitíka, Filipa Panáka, mladého Vydru. Tím ale neříkám, že kádr je uzavřen a něco se ještě nemůže stát,“ dodal Rosický.

Hancko opouští českou ligu s bilancí 76 utkání, 14 gólů a osmi asistencí. Byť patřil k hlavním oporám Pražanů, na konci července se podepsal pod vyřazení Sparty z kvalifikace Evropské konferenční ligy, když po jeho velké chybě vstřelil Viking Stavanger v nastaveném čase odvety 2. předkola rozhodující gól na 2:1.