Sparťanský kapitán Dočkal ukončí po sezoně kariéru, ve Spartě skončil i trenér Vrba

Kapitán fotbalové Sparty Bořek Dočkal ukončí po sezoně ve třiatřiceti letech hráčskou kariéru. Poslední zápas odehraje 18. května ve finále domácího poháru proti Slovácku. Bývalý reprezentační záložník o tom informoval ve videu na klubovém twitteru.

„Chtěl bych oznámit, že finále poháru na Slovácku bude můj poslední zápas profesionální kariéry,“ řekl Dočkal.

„Když jsem vstupoval do této sezony, z velké části jsem věděl, že je dost pravděpodobně poslední. Nejzásadnější důvod je docela jednoduchý. Cítím, že už nebudu hrát líp, než jsem byl zvyklý na nějakou svou úroveň, a dost možná ani ne na stejné úrovni, na jaké bych chtěl hrát. To je pro mě ta chvíle poděkovat, rozloučit se a nesnažit se protahovat něco za každou cenu,“ konstatoval Dočkal.

Spartu už nepovede trenér Pavel Vrba

Slávistický odchovanec získal dva tituly, po jednom s Libercem a se Spartou, s níž dvakrát triumfoval i v domácím poháru a jednou i v Superpoháru. S Pražany se může rozloučit ziskem další trofeje. Ještě předtím se ve středu na Letné rozloučí se sparťanskými fanoušky v ligovém duelu 4. kola nadstavbové skupiny o titul proti Slovácku. Spartu však už nepovede trenér Pavel Vrba, kterého klub dnes odvolal. Mužstvo bude do konce sezony dočasně trénovat Michal Horňák.

Vrba byl odvolán po nedělní ligové porážce 0:3 v Plzni. Bývalý reprezentační trenér převzal Spartu loni v únoru. Minulou sezonu s ní dokončil na druhém místě a v tomto ročníku se s ní probojoval do základní skupiny Evropské ligy a následně do jarní vyřazovací fáze nové Evropské konferenční ligy. Pražany dovedl i do finále domácího poháru, duel na hřišti Slovácka však byl minulý týden kvůli nezpůsobilému terénu odložen na 18. května. V lize sparťané předsezonní cíl - tedy zisk prvního titulu po osmi letech - nenaplnili. Sparta zakončí sezonu na třetím místě.

„Na Letné jsem toho zažil opravdu hodně, odehráli jsme tady nezapomenutelné zápasy. Cítím se tady opravdu dobře a některé zážitky ve mně zůstanou celý život,“ uvedl Dočkal.

„Slušelo by se tímto poděkovat jednak klubu a lidem v něm za ty roky, které jsem tu měl možnost strávit, fanouškům za jejich podporu a za to, že díky nim se vztah ke klubu za ty roky neustále prohluboval, a v neposlední řadě samozřejmě i rodině. Jsem všem vděčný za to, že jsem ty roky ve Spartě mohl strávit, a vážím si toho,“ dodal.

V reprezentaci, jíž dělal i kapitána, odehrál Dočkal 43 zápasů a vstřelil sedm branek. Vyzkoušel si také čtyři zahraniční angažmá. Hrál za Konyaspor, Rosenborg, Philadelphii a čínský klub Che-nan Ťien-jie.

Po konci kariéry se hodlá věnovat rodině. „Hodně se mnou cestovala, přizpůsobila se mé kariéře, byl jsem taky často pryč z domova. Teď chci být u výchovy kluků a prožít s nejbližšími spoustu zážitků,“ prohlásil Dočkal.

„Vím, že chci z fotbalu úplně odejít na nějakou dobu. I kvůli tomu, abych zjistil, jestli fotbal je to, čím chci trávit další část života, nebo to stačilo za ty roky. Přece jen je to velká část života, kterou jsem fotbalem strávil. Strašně mě to baví a jsem šťastný, že jsem fotbalem mohl tolik let z různých důvodů strávit. Ale pořád je to jen fotbal, jsou i důležitější věci v životě. Pro vývoj člověka je důležité zkusit i jiné věci a vidět je z jiného pohledu. Až budoucnost sama ukáže, jestli bych chtěl do fotbalu zasahovat dál v jiné pozici,“ vysvětlil Dočkal.