Šilhavý zůstává, fotbalovou reprezentaci povede přinejmenším do konce příštího roku

Českou fotbalovou reprezentaci nadále povede trenér Jaroslav Šilhavý. Šedesátiletý kouč se dohodl s vedením FAČR v čele s předsedou Petrem Fouskem na podmínkách nové smlouvy, kterou podepsal na příští kvalifikační cyklus o mistrovství Evropy, tedy do konce roku 2023. Součástí je v případě postupu automatické prodloužení na závěrečný turnaj v Německu 2024. Původní kontrakt by Šilhavému vypršel v červenci.

Šilhavého budoucnost u národního týmu byla nejistá poté, co s reprezentací na konci března prohrál ve Švédsku 0:1 po prodloužení v semifinále play off o mistrovství světa a nedovedl ji na šampionát v Kataru. Výkonný výbor přesto zkušenému trenérovi vyslovil dál důvěru a v minulém týdnu uložil Fouskovi, aby s koučem jednal o prodloužení smlouvy. Obě strany se v uplynulých dnech dohodly na podmínkách nového kontraktu, který dnes v sídle FAČR na Strahově podepsaly. Finanční detaily smlouvy nebyly zveřejněny.

„Myslím, že jednání byla korektní a poměrně rychlá. Někomu by se mohlo zdát, že je to zdánlivě dlouho od březnové baráže, ale já to chci vyloučit. Bylo potřeba si vše s odstupem po opadnutí emocí střízlivě zhodnotit, říct si, jaké jsou klady a zápory, a potom vydiskutovat ty věci,“ uvedl Fousek na tiskové konferenci v Praze.

„Mužstvo se teď sice nekvalifikovalo na mistrovství světa, ale předtím postoupilo do elitní skupiny Ligy národů a probojovalo se až do čtvrtfinále Eura. Věřím, že další úspěchy nás čekají. Jednoznačným úkolem pro stávající realizační tým je postup na mistrovství Evropy v Německu. Zároveň bychom byli rádi, pokud se reprezentace udrží ve velice těžké skupině A Ligy národů,“ dodal šéf českého fotbalu.

Šilhavý převzal reprezentaci v září 2018 po Karlu Jarolímovi a tehdy tápající mužstvo pozvedl. Vloni v létě došel s týmem nečekaně až do čtvrtfinále Eura, předtím s ním postoupil do elitní skupiny A Ligy národů. Na postup na mistrovství světa v Kataru ale nedosáhl. Nejbližší akce čeká reprezentaci v červnu, kdy se představí nezvykle ve čtyřech zápasech v Lize národů. V elitní skupině A doma přivítá Švýcarsko a Španělsko a poté nastoupí v Portugalsku a v odvetě ve Španělsku.

Spekulovalo se, že Šilhavý měl nabídky ze zahraničí. „Teď bych to nespecifikoval. Samozřejmě tím, že ta smlouva dobíhala, probíhala určitá jednání. Ale jakmile přišla tahle nabídka, tak jsme přerušili veškerou komunikaci a rozhodli jsme se jednoznačně pro tuhle práci,“ uvedl Šilhavý. Připustil, že roli při jeho rozhodování hrálo i to, že se za něj postavili hráči. „Bylo to na misce vah, kluci v tom hráli významnou roli. Nálada po vyřazení ve Švédsku nebyla úplně ideální, myšlenky byly všelijaké. Pokud by s námi výkonný výbor nechtěl spolupracovat, byli jsme připravení skončit. Ale podpora hráčů byla hodně důležitá, potažmo i vedení FAČR. Vnímal jsem i to, že ne všichni byli na naší straně. Jednoznačné to nebylo,“ řekl Šilhavý.

„Jsem moc rád, že to takhle dopadlo. Post trenéra národního týmu se určitě neodmítá. Po baráži ve Švédsku nám nebylo do zpěvu, byli jsme hodně zklamaní. Byli jsme domluveni, že si k tomu po baráži sedneme a rozebereme to. Byli jsme připraveni na všechno. Několik schůzek jsem s Petrem (Fouskem) absolvoval napřímo, a pak se výkonný výbor rozhodl s námi pokračovat ve spolupráci. Jsem za to rád, i za kluky v realizačním týmu,“ dodal.

Realizační tým bude pokračovat ve stávajícím složení. Ve funkci skončil manažer reprezentace Libor Sionko a jeho nástupce zatím nebyl vybrán. Post bude dočasně zastávat technický vedoucí mužstva Tomáš Pešír.

Reprezentace od nástupu Šilhavého sehrála 41 utkání s bilancí 21 vítězství, pěti remíz a 15 porážek. Ve čtyřech z těchto zápasů ale hlavní kouč chyběl na lavičce kvůli koronaviru. Během červnového srazu poskočí Šilhavý na třetí místo v počtu odtrénovaných duelů v samostatné historii za Dušana Uhrina staršího (50 utkání) a Karla Brücknera (72 zápasů).

„Není to samozřejmě nejdůležitější statistika, ale moc si toho považuji. A pokud bychom se jednou byť jen přiblížili tomu skvělému číslu Karla Brücknera, u kterého jsem před lety začínal jako asistent, signalizovalo by to, že se nám výsledkově vydařily i ty následující roky,“ řekl Šilhavý.