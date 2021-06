‚Squadra azzura‘ je suverénem Eura, vyhrála i do třetice

Fotbalisté Itálie vyhráli na mistrovství Evropy i třetí zápas. „Squadra azzura“ i v kombinované (béčkové) sestavě porazila v závěrečném utkání základní skupiny A Wales 1:0 a tabulku ovládla bez bodové ztráty a inkasovaného gólu.

Ostrované navzdory první porážce na turnaji udrželi o skóre druhé místo a také postoupili do osmifinále. Švýcarsko po vítězství 3:1 nad Tureckem musí čekat na výsledky ostatních skupin.

Zvládli to s ‚béčkem‘

Italové, kteří v generálce na Euro rozdrtili český tým 4:0, s jistotou postupu nasadili v Římě řadu náhradníků, přesto dominovali. Jediný gól vstřelil na konci prvního poločasu Matteo Pessina. Krátce po změně stran byl vyloučen hostující Ethan Ampadu.

Svěřenci trenéra Roberta Manciniho navázali na triumfy 3:0 nad Tureckem a Švýcarskem a protáhli vítěznou sérii bez inkasované branky na jedenáct duelů. Sérii bez porážky pak prodloužili na 30 západů, čímž vyrovnali italský rekord výběru legendárního trenéra Vittoria Pozza z třicátých let minulého století.

Švýcarsko v Baku vykročilo za premiérovým vítězstvím na turnaji už v úvodním dějství, které vyhrálo 2:0. Dvěma góly se v utkání blýskl záložník Xherdan Shaqiri, skóre otevřel Haris Seferovic. Na druhé straně se prosadil Irfan Kahveci.

Švýcaři mají stejně jako Wales čtyři body, vinou horšího skóre ale obsadili ve skupině třetí místo. Výběr země helvétského kříže musí čekat na výsledky zbývajících pěti skupin. Do osmifinále postoupí nejlepší čtyři celky z třetích míst.

Čechům stačí bod a ovládnou skupinu

Český tým v Praze pokračoval v přípravě na úterní závěrečný zápas skupiny v Londýně proti Anglii. Trénink na Strahově kvůli lehkému zranění vynechal defenzivní univerzál Michal Sadílek. V pondělí dopoledne odletí mužstvo do dějiště utkání.

Patrik Schick patří mezi nejlepší kanonýry Eura. | zdroj: Profimedia

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého vedou po dvou zápasech skupinu D o skóre před Anglií, jistotu postupu ale zatím nemají. Mohou ji získat v pondělí, pokud jim nahrají výsledky ve skupinách B a C. V "béčku" by český tým potřeboval, aby aspoň jeden z dvojice Finsko, Rusko nebodoval. Ve skupině C pak nesmějí Ukrajinci remizovat s Rakouskem.

I kdyby jim pondělní výsledky ještě jistotu postupu nedaly, budou Češi před úterním posledním kolem skupiny D v příznivé pozici. Pokud získají proti favoritovi z Anglie aspoň bod, velmi nečekaně ovládnou tabulku.

Český útočník Patrik Schick se stále drží v čele střelecké tabulky. Kanonýr Leverkusenu je s třemi góly na druhém místě za Portugalcem Cristianem Ronaldem, který si připsal stejný počet branek, ale navrch přidal ještě jednu asistenci, což je další kritérium.

Přehled výsledků a základní statistika:

20. června

Řím: Itálie - Wales 1:0 (1:0)

Branka: 39. Pessina. Rozhodčí: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe (všichni Rum.) - Gil (video, Pol.). ŽK: Pessina - Allen, Gunter. ČK: 55. Ampadu (Wales). Diváci: 11.541 (omezený počet).

Baku: Švýcarsko - Turecko 3:1 (2:0)

Branky: 26. a 68. Shaqiri, 6. Seferovic - 62. Kahveci. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Dán.). ŽK: Xhaka - Calhanoglu, Celik, Söyüncü. Diváci: 17.138 (omezený počet).

19. června

Sevilla: Španělsko - Polsko 1:1 (1:0)

Branky: 25. Morata - 54. Lewandowski. Rozhodčí: Orsato - Giallatini, Preti - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Torres, Rodri - Klich, Moder, Jožwiak, Lewandowski. Diváci: 11.742 (omezený počet).

Budapešť: Maďarsko - Francie 1:1 (1:0)

Branky: 45.+2 Fiola - 66. Griezmann. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). ŽK: Botka - Pavard. Diváci: 55.998.

Mnichov: Portugalsko - Německo 2:4 (1:2)

Branky: 15. Ronaldo, 67. Jota - 35. vlastní Dias, 39. vlastní Guerreiro, 51. Havertz, 60. Gosens. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.). ŽK: Havertz, Ginter (oba Německo). Diváci: 12.926 (omezený počet).