Aktualizováno: Fotbalista Eriksen zkolaboval na hřišti. Je to traumatická zkušenost, řekl dánský trenér

Dánský fotbalista Christian Eriksen zkolaboval v utkání skupiny B mistrovství Evropy s Finskem a po resuscitaci provedené přímo na hřišti byl podle prohlášení UEFA ve stabilizovaném stavu převezen do nemocnice. Hráč je při vědomí a komunikuje.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:45) Fotbalista Christian Eriksen zůstává po sobotním kolapsu v zápase mistrovství Evropy s Finskem v nemocnici. Podle dnešního vyjádření dánského svazu je jeho stav stabilizovaný, hráč je při vědomí a komunikuje, čekají ho ale ještě další vyšetření.

„Dnes ráno jsme s Christianem mluvili. Pozdravoval spoluhráče. Jeho stav je stabilizovaný, zůstane ale hospitalizován kvůli dalším vyšetřením,“ uvedl dánský svaz na oficiálním twitterovém účtu.

Eriksenův stav s napětím sledují i šéf Interu Milán Giuseppe Marotta, který se okamžitě spojil s lékařským týmem dánské reprezentace, a kardiolog hráčova bývalého klubu Tottenhamu Sanjay Sharma. Marotta odmítl spekulace, že Eriksen prodělal v Itálii bez příznaků covid-19, což se mohlo podepsat na jeho srdci.

„Neměl covid a nebyl ani očkovaný,“ řekl Marotta televizi Rai Sport. Právo zveřejnit další informace má podle něho jen dánský svaz.

Podle Sharmy měl Eriksen v Tottenhamu všechny lékařské testy naprosto bez problémů, pohled na bezvládně padajícího hráče ho prý ale vyděsil. „Pomyslel jsem si: 'Bože, je tam něco, co jsme přehlédli?' Ale díval jsem se znovu na všechny výsledky a všechno vypadá naprosto perfektně,“ uvedl pro Mail on Sunday.

(11:37, původní zpráva) Na krizové schůzce obou týmů se na základě jejich požadavku rozhodlo o pokračování duelu a Dánové jej prohráli 0:1. Druhý zápas skupiny B v Petrohradu mezi Belgií a Ruskem začal podle plánu a skončil výhrou favorizovaných hostů 3:0.

Devětadvacetiletý Eriksen padl k zemi bez cizího zavinění v 43. minutě za stavu 0:0 ve chvíli, kdy na něj spoluhráč Joakim Mähle hodil míč z autu. K opoře Interu Milán se seběhli spoluhráči, kteří okamžitě signalizovali nutnou pomoc lékařů. Záchranáři posléze přímo na trávníku poskytli Eriksenovi masáž srdce. Dánští hráči kolem spoluhráče a lékařů vytvořili štít, aby situaci nemohly zabírat kamery.

„Ležel na boku, dýchal a měl puls. Najednou se ale situace změnila a my jsme začali s masáží srdce,“ citovala agentura SID lékaře dánského týmu Martina Boesena. „Dokázali jsme ho dostat zpátky. Pomoc přišla rychle a koordinovaně, díky tomu znamenala záchranu života,“ dodal.

Na hřišti se během záchranné akce objevila i hráčova manželka Sabrina, kterou utěšovali brankář Kasper Schmeichel a kapitán Simon Kjaer. Po zhruba deseti minutách Finové zamířili do kabin, po nich zdravotníci, obklopení plentou a dánskými hráči, odvezli Eriksena na nosítkách do útrob stadionu. Na sociálních sítích se následně objevila fotografie, na níž byl hráč při vědomí s nasazenou kyslíkovou maskou a rukou na čele.

Zdravotníci, obklopení plentou a dánskými hráči, odvážejí Eriksena na nosítkách do útrob stadionu | zdroj: Profimedia

„Naštěstí byl už při vědomí, když opouštěl stadion,“ potvrdil rozhlasové stanici DR svazový šéf dánského svazu Peter Möller. Po převozu do nemocnice se s Eriksenem ještě před znovuzahájením duelu spojili i spoluhráči. „Byli jsme v kontaktu a hráči s Christianem hovořili. To je dobrá zpráva. Daří se mu dobře a hráči hrají za Christiana. Bylo pro ně důležité vědět, že je na tom dobře,“ uvedl Möller.

Eriksenovi na sociálních sítích okamžitě vyjádřily podporu jeho bývalé kluby Ajax Amsterodam a Tottenham, ale také Manchester United, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, americká reprezentace, současní či bývalí fotbalisté Jakub Podaný, Cesc Fábregas, Daniel Pudil nebo trenér David Holoubek.

Eriksena povzbudili i fanoušci na kodaňském stadionu Parken. Finští příznivci začali skandovat „Christian“, načež jim Dánové odpovídali „Eriksen“.

„Takovéhle momenty dávají všechno v životě do souvislostí. Přeji Christianovi plné a rychlé uzdravení a modlím se, aby jeho rodina měla sílu a víru. V těchto časech je jednota fotbalové rodiny velmi silná a on a jeho rodina s sebou nesou přání a modlitby všech. Slyšel jsem, jak fanoušci obou týmů skandují jeho jméno. Fotbal je krásný a Christian ho hraje skvěle,“ uvedl šéf UEFA Aleksander Čeferin.

Traumatická zkušenost

Za traumatickou zkušenost označil trenér dánských fotbalistů Kasper Hjulmand kolaps záložníka Christiana Eriksena. Dánská fotbalová asociace přislíbila reprezentačnímu týmu a Eriksenově rodině pomoc psychologů.

„Je to traumatická zkušenost. Snažíme se sebrat a dát se co nejvíc dohromady. Máme kolem sebe profesionály. Promluvíme si o tom, pokusíme se to zpracovat a společně se posunout dál,“ řekl Hjulmand na tiskové konferenci.

Utkání se dohrálo zhruba po hodině a tři čtvrtě. „Nikdy bychom nehráli, kdybychom nejdřív nevěděli, že je při vědomí a stabilizovaný. Měli jsme dvě možnosti, buď pokračovat, nebo zápas dohrát v neděli od 12. Všichni hlasovali pro okamžité dohrání,“ uvedl Hjulmand. „Není možné s takovými pocity hrát. Pokusili jsme se vyhrát, ale zázrak už byl jen to, že jsme se vůbec vrátili na hřiště. Upřímně, někteří hráči byli emočně naprosto vyřízení,“ prohlásil devětačtyřicetiletý dánský kouč.

Za příklad uvedl kapitána Simona Kjaera, který po Eriksonově pádu okamžitě zkontroloval, jestli mu nezapadl jazyk, a ujistil se, že leží ve správné pozici. Posléze navíc přímo na hřišti utěšoval i Eriksenovu partnerku. „Simona to hluboce zasáhlo. Pochyboval, jestli bude moct pokračovat. Snažil se, ale nebylo to možné,“ líčil Hjulmand, který Kjaera na jeho žádost v 62. minutě vystřídal. „Jsou to blízcí přátelé, ačkoliv každý hraje za jiný milánský tým,“ dodal trenér.

Dánové zápas před domácím publikem na kodaňském stadionu Parken prohráli 0:1, poté co za nepříznivého stavu neproměnili penaltu. „Byl to náročný večer. Všem nám připomněl, co je v životě nejdůležitější - smysluplné vztahy, lidé nám blízcí, naše rodina a přátelé. Máme tým, který nemůžu dostatečně pochválit,“ řekl Hjulmand.

O výhře Finů rozhodl v 60. minutě Joel Pohjanpalo, z gólu se ale neradoval. „Myslím na přátele a rodinu Christiana Eriksena. Doufám, že jsou všichni v pořádku. Informovali nás, že je Christian při vědomí. Přál si, abychom zápas dohráli. Společně s Dány jsme se rozhodli pokračovat. Je opravdu mimořádné vidět, jak fotbal spojuje lidi. Dojali nás diváci na tribunách, Dánové i Finové vyvolávali jeho jméno,“ uvedl šestadvacetiletý útočník.