Startuje fotbalová Liga národů, Češi se ve čtvrtek utkají se Švýcarskem

Trenér švýcarských fotbalistů Murat Yakin očekává ve čtvrtečním úvodním utkání skupiny A2 Ligy národů v Praze od českého týmu ofenzivní hru. Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého podle něj v minulosti několikrát ukázali, že velké zápasy umějí.

Třetí ročník fotbalové Ligy národů začíná dnes duelem mezi Polskem a Walesem. V roli obhájce trofeje do soutěže vstupuje Francie. Česká reprezentace se poprvé představí v elitní Lize A.

„Češi mají skvělého trenéra, který praktikuje odvážný a ofenzivní fotbal. Jsme si vědomi, že v jejich týmu jsou určité absence, ale stále mají hráče, kteří jsou kvalitní. Češi už v minulosti ukázali, že umějí hrát velké a důležité zápasy, že se dokážou právě v těch důležitých chvílích orientovat na výsledek,“ řekl na tiskové konferenci Yakin.

Vedle českého a švýcarského týmu jsou ve čtyřčlenné skupině ještě giganti Španělsko a Portugalsko. „Jsou čtyři skupiny Ligy A po čtyřech týmech, takže určitě nejde říct, že Češi jsou nějakým slabým mužstvem. Respektujeme každého soupeře. Na druhou stranu pro mě je důležité, jak hrajeme my. V posledních zápasech jsme si získali naší hrou respekt a chceme na to navázat. Máme 22 hráčů do pole a čtyři brankáře, dá se předpokládat, že řada z nich dostane šanci,“ uvedl Yakin.

„Všichni hráči se velmi těší. Je o co hrát, máme velmi těžkou skupinu. Pochopitelně chceme zůstat v té nejvyšší divizi. Máme za sebou dobrý týden tréninku, na hráčích nebyla patrná žádný únava. Je to pro nás současně také příprava na mistrovství světa, chceme jít krok za krokem a každým zápasem se zlepšovat,“ doplnil sedmačtyřicetiletý Yakin, jehož svěřenci na rozdíl od českého týmu postoupili na podzimní světový šampionát v Kataru.

V Praze do základní sestavy nenasadí bývalého hráče Bayernu Mnichov či Liverpoolu Xherdana Shaqiriho. Třicetiletý záložník se teprve v úterý připojil k týmu po příletu z Chicaga. „Až dnes bude poprvé pořádně trénovat. Nemá smysl ho nasadit od začátku, protože jsou hráči, kteří trénují od začátku. Ale je to skvělý hráč a bude připraven naskočit do zápasu,“ prohlásil Yakin.

Švýcarský tým během tréninkového kempu navštívil legendární tenista Roger Federer, který po operaci stále nehraje. „Byla to velká čest ho potkat. Pro mě to bylo poprvé, kdy jsem ho potkal. Pro nás Švýcary je obrovskou osobností. Doufám, že ho brzy uvidíme na kurtu. Rady nám žádné nedával, on se spíše orientuje na tenis,“ uvedl s úsměvem obránce Nico Elvedi.

Startuje třetí ročník fotbalové Ligy národů, vítězství obhajuje Francie

V Lize národů, která nahrazuje většinu přípravných utkání na světový šampionát, je 55 celků rozděleno do čtyř výkonnostních lig A, B, C a D. V nejlepších třech hraje 16 týmů ve čtyřech skupinách, v „déčku“ je sedm mužstev ve dvou skupinách po čtyřech a třech účastnících.

Vzhledem k netradičnímu prosincovému termínu mistrovství světa v Kataru se úvodní čtyři kola základní fáze uskuteční mezi 1. a 14. červnem, zbývající dvě od 22. do 27. září. Nejlepší ze skupiny postoupí do vyšší ligy, naopak poslední tým sestoupí. V „céčku“ čeká čtyřku nejhorších celků baráž o udržení v březnu 2024. Čtyři vítězové v Lize A projdou do Final Four a příští červen budou usilovat o celkové prvenství.

Soutěž tentokrát reprezentacím dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy 2024. Dvanáct týmů bude do play off, z něhož vzejdou zbývající tři účastníci Eura v Německu, vybráno na základě výsledků v Lize národů. Evropská kvalifikace odstartuje příští rok v březnu.

Jediný dnešní duel mezi Polskem a Walesem otevře skupinu A4, v níž o dva dny později Belgie v další bitvě sousedů přivítá Nizozemsko. Francouzi, kteří jsou i úřadujícími mistry světa, ve skupině A1 vyzvou Dánsko, Chorvatsko a Rakousko. V pátek „Les Bleus“ začnou doma proti Dánům, které potkají také ve skupině turnaje v Kataru.

Ve skupině A2 svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého narazí na Švýcarsko, poraženého finalistu druhého ročníku LN Španělsko a Portugalsko. Česko ve čtvrtek v Edenu hostí Švýcary, ve stejný den se v Seville odehraje pyrenejské derby.

Nabitou skupinu A3 tvoří Itálie, Německo, Anglie a Maďarsko. Úvodní repríza posledního finále Eura mezi Angličany a Italy je na programu 11. června. Albion první dva zápasy v Maďarsku a doma s Itálií odehraje za zavřenými dveřmi kvůli řádění fanoušků při finále ME ve Wembley. Stadiony v Budapešti a Wolverhamptonu ale úplně prázdné nebudou, do ochozů mohou přijít děti do 14 let.

Rusko kvůli vojenské invazi na Ukrajinu v Lize národů nenastoupí. Ve druhé skupině Ligy B mu byla automaticky přidělena poslední čtvrtá pozice znamenající sestup do Ligy C.