Tenistka Krejčíková ovládla Roland Garros, zvítězila se Siniakovou i ve dvouhře

Po sobotním vítězství dvouhry česká tenistka Barbora Krejčíková získala titul na Roland Garros také ve čtyřhře.

Společně s Kateřinou Siniakovou porazily ve finále americko-polskou dvojici Iga Šwiateková a Bethanie Matteková-Sandsová, a to 6:4, 6:2. Brněnská rodačka Krejčíková je tak první tenistkou po 21 letech, která v Paříži získala nejcennější trofej v singlu i v deblu.

Naposledy se to podařilo domácí Mary Pierceová, a to v roce 2000. Předtím to dokázala Martina Navrátilová (1982 a 1984), Američanky Billie Jean Kingová (1972) a Chris Evertová (1974-75) nebo Autralanka Margaret Courtová (1973) nebo Rumunka Virginia Ruziciová (1978).

"Děkuji své partnerce, Katka hrála výborně. Doufám, že nám to bude dál klapat, třeba na olympiádě," popsala Krejčíková na kurtu s odkazem na OH v Tokiu. "Jsem nadšená, že jsem zde letos mohla být, a těším se na příští rok," dodala poděkovala publiku, všem trenérům i své rodině.

Barbora Krejčíková se stane podruhé v kariéře světovou deblovou jedničkou. V čele žebříčku WTA ve čtyřhře už totiž byly 12 týdnů společně se Siniakovou na konci roku 2018 i na začátku sezony 2019.

"Byly to krásné dva týdny plné emocí. Jsem nadšená, že jsme to takhle dokončily, tuhle jízdu jsme si užily," dodala Siniaková v rozhovoru na kurtu.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhrály debl v Paříži poprvé už před 3 lety a druhý grandslamový titul přidaly ve stejném roce ve Wimbledonu.