Čeští fotbalisté se v listopadových zápasech proti Kuvajtu a Estonsku budou muset obejít bez hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého. Kouč národního týmu měl před dnešním začátkem srazu pozitivní test na koronavirus, přestože je očkovaný. Nemoc už prodělal vloni. Mužstvo v posledních dvou duelech letošního roku povede asistent Jiří Chytrý.

Chytrý už národní mužstvo vedl vloni v říjnu v zápase Ligy národů ve Skotsku, kde český tým prohrál 0:1. Hlavní kouč Šilhavý se tehdy poprvé nakazil koronavirem a na lavičce reprezentace scházel. Ze zdravotních důvodů chyběl už minulý týden na nominační tiskové konferenci před nadcházejícími duely, na níž ho zastoupil rovněž Chytrý.

„Přestože je trenér Šilhavý očkovaný, vyšel mu pozitivní test. Dobrá zpráva je, že za posledních 12 dní se nepotkal s žádným členem reprezentace. Musí ho zastoupit asistent Jiří Chytrý. Jarda bude on-line přítomen na všech poradách a věřím, že to dotáhneme v obou utkáních k vítězným koncům,“ řekl v nahrávce pro média manažer reprezentace Libor Sionko.

„Pro nás je to samozřejmě komplikace, ale i na tuto variantu jsme byli připravení. Vloni ve Skotsku jsme si to vyzkoušeli. S Jardou budeme v častém kontaktu a budeme všechno probírat. Věřím, že oba zápasy zvládneme úspěšně,“ dodal Chytrý.

Reprezentace má s koronavirem letos na podzim problémy poprvé. Vloni naopak tým zasáhl covid-19 opakovaně. Před rokem v září kvůli dvěma pozitivním testům u členů realizačního týmu dokonce musel původní výběr do karantény a domácí utkání se Skotskem odehrálo narychlo složené nové mužstvo. Koronavirus se pak reprezentaci nevyhnul ani vloni v říjnu a listopadu.

V posledních letošních utkáních fotbalové reprezentace dostane šanci pět náhradníků

Z nominace české fotbalové reprezentace na poslední dva zápasy v letošním roce proti Kuvajtu a Estonsku vypadli kvůli zranění tři sparťané Ondřej Čelůstka, Adam Hložek a Tomáš Wiesner a slávista Petr Ševčík. Trenér Šilhavý dodatečně povolal plzeňské trio Milana Havla, Jana Kopice a Jana Sýkoru, slávistu Michaela Krmenčíka a poprvé sparťana Filipa Panáka.

Český tým se sešel dnes kolem poledne v Praze, kde se bude chystat na čtvrteční přípravné utkání proti Kuvajtu v Olomouci. V úterý 16. listopadu pak reprezentanti odehrají na Letné poslední zápas kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa proti Estonsku.

Stoper Čelůstka a talentovaný ofenzivní univerzál Hložek už za Spartu nenastoupili do nedělního ligového utkání s Teplicemi a mimo hru mají být podle prvních odhadů až několik týdnů. V závěru zápasu proti Severočechům se zranil také pravý bek Wiesner, který ucítil píchnutí ve svalu. Slávistický středopolař Ševčík pak stejně jako Čelůstka a Hložek už chyběl ve víkendovém ligovém duelu proti Pardubicím.

Čelůstku v nominaci nahradil Panák, který dostal pozvánku do reprezentačního áčka poprvé v kariéře. Šestadvacetiletý defenzivní univerzál ze Sparty si v minulosti připsal jen dva starty v přípravě za národní tým do 21 let.

„Jsem strašně rád. Už jsem tomu moc nevěřil, nebo spíš vůbec. Zasmál bych se tomu. A teď jsem v reprezentaci. Jsem vděčný Spartě a klukům,“ řekl pro klubovou televizi Panák, který překonal těžké a vleklé zdravotní problémy.

Wiesnera nahradil v nominaci na pozici pravého beka plzeňský Havel, šanci dostali i další dva hráči západočeského klubu Kopic a navrátilec Sýkora. Sedmadvacetiletý záložník si vysloužil pozvánku do reprezentace po více než třech letech a poprvé pod trenérem Šilhavým.

Kouč národního celku v minulém týdnu avizoval, že nominaci ještě doplní o jednoho útočníka. Nakonec vybral slávistu Krmenčíka, který dal dva góly při nedělní výhře 5:0 nad Pardubicemi. Osmadvacetiletý hráč se v reprezentaci potká s klubovým spoluhráčem Janem Kuchtou a při absenci zraněné ofenzivní jedničky Patrika Schicka je s devíti góly nejlepším střelcem aktuálního výběru.

Tým se přesune do Olomouce během středy, tradiční předzápasový trénink absolvuje ještě v Praze na Strahově. Nominace aktuálně čítá 23 hráčů.

Ve světové kvalifikaci reprezentanti figurují na druhém místě tabulky o skóre před třetím Walesem, který má ale jeden duel k dobru. Přímo na šampionát postoupí pouze vítěz skupiny, jímž s největší pravděpodobností bude Belgie. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají skoro jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.