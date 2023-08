Tři noví Češi, Bayern v problémech: Německá bundesliga je zpátky

Mnoho našinců k ní má nejblíž. Je za humny, takže si do Mnichova, Lipska či Berlína můžete pohodlně dojet autem. A hraje v ní i zdaleka nejvíc Čechů. Zatímco v Anglii najdeme reprezentanty pouze dva a ve Španělsku žádného, do nového ročníku bundesligy zasáhne rovnou deset českých hráčů. Od některých se navíc čekají velké věci.

Jiří Pavlenka v bráně Werderu Brémy, Pavel Kadeřábek v obraně Hoffenheimu. To jsou jistoty, co v Německu platí už řadu let. V Augsburgu pak bude o místo gólmanské jedničky bojovat Tomáš Koubek. Fotbalisty české národnosti však najdeme i v týmech s vyššími ambicemi.

Silnou tuzemskou kolonií se stal Bayer Leverkusen. Zatímco Patrik Schick se bude vracet po nepříjemném zranění, mladičký Adam Hložek se chce ve druhé sezoně v Německu natrvalo prosadit do základní sestavy. Společnost jim bude dělat i třetí do party - z Manchesteru United do Porýní dorazil Matěj Kovář.

O talentovaného gólmana měla eminentní zájem Sparta, v jejímž dresu loni působil na hostování. Anglický tým však Kováře hodlal zpeněžit za částku, na kterou by český klub dosáhl jen stěží. V Bayeru ho čeká těžký úkol, z brány se pokusí vystrnadit dlouholetou jedničku a kapitána Lukáše Hrádeckého.

Matěj Kovář | zdroj: Profimedia

„Asi by ho měl nahrazovat postupně. Hrádecký už ale není nejmladší a poslední sezonu neměl moc silnou. Pokud bude chybovat, může se Kovář do branky dostat dříve, než by se čekalo,“ myslí si slovenský publicista a expert na bundesligu Dominik Husťak. Čeští fanoušci pochopitelně věří, že Fina slovenského původu, jemuž na podzim bude 34 let, o dekádu mladší brankář mezi tyčemi nahradí.

Další sparťan to bude mít se získáním stálého místa v základu jednodušší. Křídelník Tomáš Čvančara přestoupil do Mönchengladbachu za deset milionů eur a čekají se od něj velké věci. „Je to nejlepší útočník v kádru. Na klubové poměry přišel za nemalé peníze a na jeho postu není ani velká konkurence. V domácím poháru hrál od začátku a v lize by to nemělo být jinak,“ myslí si Husťak.

Silnou pozici by mohl mít i Václav Černý ve Wolfsburgu. Nadějný chlapec českého fotbalu po letech vyměnil Nizozemsko za německou bundesligu. Pokud naváže na formu ze svého působení v Twente, může být tahounem i české reprezentace. Právě Wolfsburg, Gladbach a Leverkusen s českými zástupci na soupisce by se dle predikcí měly bít o příčky zaručující evropské poháry.

Bayern v křeči

Na titul budou ale jiní kandidáti. Tím hlavním bude zase Bayern Mnichov. V květnu v lize triumfoval pojedenácté v řadě, a navíc do týmu přivedl Harryho Kanea, jednoho z nejlepších kanonýrů Evropy. Tím se jeho šance ještě zvyšují. Nebo snad ne?

Magazín Kicker zveřejnil minulý týden na svém webu anketu, zda Mnichovští získají vysněnou dvanáctou „Meisterschale“ po sobě. Více než šedesát procent hlasujících uvedlo, že nikoliv. Je jen přání otcem myšlenky, nebo to skutečně s další trofejí pro Die Roten není tak horké?

Co se kvality kádru týče, Bayern nadále nemá konkurenci. Vždyť dle serveru Transfermarkt je hodnota mnichovské soupisky oproti konkurentům z Lipska a Dortmundu téměř dvojnásobná. Jsou tady ale i další faktory. „Jako vždy platí, že největším soupeřem si je mnichovský klub sám,“ podotýká německý novinář Raphael Honigstein.

Vyhazov trenéra Juliana Nagelsmanna a příchod Thomase Tuchela, který zatím na lavičce příliš nezáří. Konflikty v kabině, radikální změny v managementu, veřejná kritika kouče na adresu hráčů. V Allianz Areně to na idylku nevypadá. Při zranění Manuela Neuera navíc mužstvu chybí kvalitní brankářská jednička.

Konfliktů v Bayernu by samozřejmě chtěl využít Dortmund. Všichni ale víme, jak to v uplynulé sezoně dopadlo. Borussia měla titul na dosah, zkratem v posledních kolech ho ale soupeři nabídla na stříbrném podnose. „Hrát v Dortmundu je něco jako jezdit ve formuli 1 za Ferrari,“ usmívá se Husťak. „Výměnu na pozici mistra bych si přál, jen těžko ale věřit, že by tak psychicky nalomený tým dokázal Bayern sesadit.“

Černožlutá ekipa z Vestfálska se o to ale určitě pokusí. Stejně jako ambiciózní Lipsko či týmy s českými zástupci. I díky nim a jejich výrazné roli v nových klubech může bundesliga být pro mnoho diváků tou vůbec nejzajímavější soutěží.