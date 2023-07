Slavia přišla o ikonu, přesto chce titul. Jak nahradí tahouna?

Vládla české lize vcelku neochvějně. Není to tak dávno, co se Slavia v lize radovala ze třetího titulu po sobě. Poslední dva ročníky ale nevyšly podle představ, o mistrovský pohár sešívané připravila Plzeň a pak i Sparta. Přesto tým z Edenu vstupuje do nové sezony coby největší favorit, aspoň dle kurzů sázkových kanceláří. Musí se ale vypořádat se dvěma citelnými ztrátami.

Po pěti letech už na vršovickém trávníku fanoušci neuvidí Petera Olayinku. Nigerijský křídelník se stal za dobu svého působení novodobou červenobílou ikonou. Vyhrál několik titulů i domácí poháry, zahrál si čtvrtfinále Evropské ligy i skupinu Ligy mistrů proti těm nejvýznamnějším klubům. Na Interu Milán dokonce vstřelil branku.

„Má DNA slávistického stylu. Náhradu nemáme, není ani na obzoru. Ztrácíme excelentního hráče,“ vysekl Olayinkovi, jenž zamířil do Bělehradu, poklonu trenér Jindřich Trpišovský. Druhým znatelným odchodem je přestup Davida Juráska do lisabonské Benfiky. Odchází za úžasných 14 milionů euro, Slavia přesto bude mít problém najít adekvátní alternativu.

„Má pestrou paletu schopností. Klub v něm měl beka, co umí centrovat, přejít přes hráče, ťuknout si se spoluhráčem. Slavia byla díky němu na levé straně až enormně dominantní,“ myslí si Tomáš Daníček, bloger a autor twitterového účtu o tuzemské kopané Czech Football.

S tím tolik nesouhlasí podcaster a redaktor fanouškovského webu Slávistické noviny Ondřej Kreml. „Nepřijde mi, že by byl Jurásek pro hru Slavie nějak extrémně důležitý. Měl skvělé momenty a vytvářel šance, ale když tam nebyl, tým nehrál výrazně hůř,“ uvažuje. „Podle mě bude větší problém nahradit bojovnost a produktivitu Olayinky.“

Kdo na hrot?

Produktivita a góly se rozhodně budou čekat od hrotových útočníků. Na tuto pozici nově přišli hned dva hráči, z Olomouce Mojmír Chytil a z Baníku Mohamed Tijani, jenž prožil skvělé jaro. „Jedničkou by měl být Chytil,“ domnívá se Daníček. Tijanimu bude trvat, než si na herní styl Slavie zvykne,“ doplňuje. Kreml je v hodnocení mladého forvarda ještě důraznější. „Tijani v přípravě nepřesvědčil a nevidím ho jako hráče do základu,“ říká jasně. Publicista a spoluautor podcastu Kontrapresink Daniel Pišťák však nákupu útočníka Baníku rozumí. „Pokud by měla Slavia problém s otevíráním obranného bloku soupeře, může na hrotu Chytila nahradit,“ vysvětluje.

Kromě dvou ofenzivních hráčů do klubu přišel ještě stoper Sheriff Sinyan a záložník Conrad Wallem. Další posily už kouč Trpišovský neočekává. S tím Kreml souzní. „Kádr je široký až moc, a pokud by měl někdo přijít, musel by to být proti současným variantám výrazný upgrade. Takový hráč by byl určitě velmi drahý,“ myslí si.

S kvalitou slávistické soupisky souhlasí i Daníček: „Jedinou potřebou Slavie je zbavit se adekvátního počtu hráčů, aby se všichni v týmu dali uspokojit adekvátním herním časem – bez nutnosti zuřivé rotace jako v minulosti.“

Slavia bude i přes odchody Olayinky s Juráskem silná. Absenci českého obránce by měl vykompenzovat přechod na rozestavení 3-4-3, ve kterém může na pozici levého wingbeka točit vícero hráčů. Zároveň tímto krokem snižuje závislost na typických křídelnících hrajících ze strany, tím pádem může v ofenzivní trojici rotovat celá řádka talentovaných útočníků, kteří nejsou zrovna běžci po lajně.

Odstranit slabiny

I přesto cesta za titulem nebude snadná, Sparta i Plzeň budou těžkými soupeři. Pokud chtějí sešívaní uspět, musejí se vyvarovat chyb z minulých let, kdy především ve venkovních zápasech zbytečně ztráceli body. „Je třeba najít správný balanc, aby uměli otevřít zatažené obrany soupeřů, a zároveň se nevystavovat rychlým protiútokům. Tři stopeři s tím můžou pomoct, je ale potřeba, aby dvojice středopolařů zvládla dominovat i v početní nevýhodě,“ glosuje Pišťák.

Podle Daníčka je cílem k úspěchu sázka na menší počet hráčů. „Identifikovat si jádro o šesti, sedmi lidech. Toho se držet a maximálně variovat ty zbývající tři nebo čtyři. To se Slavii v žádné z předchozích sezon nedařilo,“ říká expert na českou ligu. „Zároveň bych to nepřeháněl s přizpůsobováním se soupeři. Kolikrát byl proti podprůměrným celkům Trpišovský víc zaneprázdněný tím, jak eliminovat zbraně protivníka, než jak ho prostě zničit.“

Redaktor fanouškovského webu Kreml se domnívá, že mnoho slabin z minulých let Slavia nevyřešila. „V přípravě jsem nezaznamenal nic, co by mi mělo dodat optimismus, že se problémy z posledních sezon vyřeší,“ krčí rameny. „Tým by si měl vytvářet více šancí proti dobře organizované obraně soupeře, tam nevidím pokrok vůbec žádný. Problém Slavie navíc byl, že si nedokázala vytvořit závěrečný tlak a mnohé venkovní zápasy se dohrávaly pro domácí celek v naprostém poklidu. Nemám důvod si myslet, že se to výrazně změní, protože kádr zůstal z velké části stejný a rozdílové hráče tam nevidím,“ uzavírá pesimisticky.

Zda bude Slavia sezony 2023/24 silnější než ta předchozí, ukážou už nejbližší měsíce. Jedno je ale jisté – v Edenu mají i přes odchody k dispozici na české poměry velmi silný tým a skvělého trenéra. Jakýkoliv jiný cíl než mistrovský titul tak nepřichází v úvahu.