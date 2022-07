UEFA spouští kampaň proti šikaně a diskriminaci na sociálních sítích

Evropská fotbalová unie (UEFA) spustí současně se středečním začátkem mistrovství Evropy žen kampaň proti kyberšikaně. Program nazvala Real Scars (Skutečné jizvy), jeho cílem je chránit hráče, hráčky, trenéry a funkcionáře před urážkami a obtěžováním na sociálních sítích. Kampaň bude poukazovat na ničivé účinky takového jednání a radit, jak se proti nim co možná nejlépe bránit, oznámila UEFA.

Jedním z pilířů kampaně je platforma aktivního monitorování, hlášení a nápravy v případech kyberšikany a diskriminace. Za účelem odstranění škodlivých příspěvků z internetu spolupracuje UEFA s hlavními „hráči“ v oblasti sociálních sítí typu Twitter, Instagram či Facebook. Konkrétní opatření budou provázet všechny finálové turnaje všech mužských, ženských a mládežnických šampionátů UEFA v následujících třech letech.

„Online zneužívání je hrozné, protože lidé nepřemýšlejí o tom, co mohou způsobit. Má to vliv na člověka a na lidi, kteří ho mají rádi,“ uvedl v prohlášení UEFA italský mistr Evropy a hráč Chelsea Jorginho, který je jedním z ambasadorů akce. „Kyberšikana zanechává skutečné jizvy. Když něco řeknete na sociálních sítích, nevíte, jak bolestivé to je nebo jaké to může mít následky,“ konstatovala další z nich, francouzská reprezentantka Wendie Renardová.