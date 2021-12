United v Rangnickově premiéře vyhráli, kouč ocenil Ronalda a zavtipkoval na adresu Freda

Dočasný trenér fotbalistů Manchesteru United Ralf Rangnick ocenil při své vítězné premiéře v nedělním 15. kole anglické ligy proti Crystal Palace práci hvězdného útočníka Cristiana Ronalda bez míče. Zavtipkoval i na účet autora jediné branky Freda. Výkon mužstva ho mile překvapil vzhledem k tomu, že s ním před duelem s „Orly“ absolvoval pouze jeden trénink.

Brazilský záložník Fred rozhodl utkání v 77. minutě výstavní střelou zpoza vápna do vzdálenějšího horního rohu branky. „Musel jsem se svého asistenta zeptat, jestli Fred střílel pravačkou. Měl jsem za to, že umí střílet jen levou. Moc mu to přeju,“ řekl Rangnick v rozhovoru pro BBC.

Ronaldovi v útoku pomáhal Marcus Rashford. „Chtěli jsme hrát na dva útočníky, abychom získali převahu ve středu hřiště a jejich obránce neustále dostávali pod tlak. Zároveň jsme nechtěli, aby stál útok jen na Cristianovi. Mimochodem, Cristianova práce bez míče… Klobouček,“ pochválil Rangnick šestatřicetiletého Portugalce.

Třiašedesátiletý Rangnick byl jmenován trenérem „Rudých ďáblů“ před týdnem místo odvolaného Oleho Gunnara Solskjaera. Kvůli čekání na pracovní víza se týmu ujal až v pátek. Rangnick povede United do konce sezony, poté bude ve slavném klubu další dva roky v roli poradce.

Rekordní dvacetinásobní angličtí šampioni se po výhře nad Crystal Palace posunuli na šesté místo. „Mám velkou radost z výkonu týmu, zejména z úvodní půlhodiny. Hráli jsme v mimořádně vysokém tempu a intenzitě. Chybělo jen vedení 1:0 nebo 2:0. Bylo jasné, že takové tempo nemůžete vydržet celý zápas. I poté jsme ale utkání kontrolovali. Zasloužili jsme si vyhrát,“ uvedl Rangnick, jenž před příchodem k United zastával roli sportovního ředitele v Lokomotivu Moskva.

Manchester svým vítězstvím 1:0 udržel teprve třetí nulu v ligové sezoně. „Čisté konto je strašně důležité. Je to jedna z věcí, v níž se musíme zlepšit. Potřebujeme udržovat nulu a mít kontrolu nad zápasem. Vzhledem k tomu, že jsme za sebou neměli ani jeden celý trénink, upřímně říkám, že hráči ukázali víc, než jsem očekával,“ prohlásil někdejší kouč Stuttgartu, Hannoveru, Schalke, Hoffenheimu nebo Lipska.