Ronaldovi na Bicana chybí 20 gólů, Carrick v Manchester United končí

Hvězdný Cristiano Ronaldo vstřelil při čtvrteční výhře Manchesteru United 3:2 nad Arsenalem dvě branky a překonal další milník. Šestatřicetiletý Portugalec nasázel v profesionální kariéře už 801 gólů a jen dvacet zásahů mu schází na největšího kanonýra fotbalové historie Josefa Bicana.

„Co na to říct? Je to neuvěřitelné,“ vysekl Ronaldovi poklonu spoluhráč z klubu i národního týmu Bruno Fernandes, jenž proti Arsenalu vstřelil úvodní gól Rudých ďáblů. „Dokazuje každý zápas, každý rok, každou sezonu, že chce být nejlepší. Nepotřebuje žádnou další motivaci. Ví, jak na to,“ dodal kreativní záložník, který ve čtvrtek oslavil stý start za United.

Ronaldo nastřílel v dresu Manchesteru 130 branek, největší porci 450 gólů přidal za Real Madrid, 101 tref nasbíral za Juventus a pětkrát se prosadil ještě jako mladíček za mateřský Sporting Lisabon. Dalších 115 zásahů přidal za portugalský národní tým a na reprezentační úrovni je absolutním rekordmanem.

„Není jen těžké se dostat na vrchol, ale také se na něm udržet. Musíte každý den celému světu znovu předvádět výkony, které od vás očekává. Co Ronaldo dokázal, je jednoduše fenomenální,“ chválil Portugalce nejlepší střelec historie Premier League Alan Shearer ve vysílání Amazon Prime.

Portugalský fenomén by mohl ještě v této sezoně zaútočit na Bicanův rekord. Komise pro historii a statistiku Fotbalové asociace ČR spočítala legendárnímu kanonýrovi Slavie v oficiálních zápasech 821 branek. Počty nastřílených gólů jsou ale kvůli neúplnosti zdrojů a problematice neoficiálních zápasů z dřívějších let stále předmětem debat. Například brazilské hvězdy Pelé a Romário shodně tvrdí, že za kariéru nastříleli přes tisíc branek.

Carrick končí, po Rangnickově příchodu v Manchesteru United působit nebude

Vítězství nad Arsenalem bylo posledním utkáním na lavičce pro dočasného trenéra Michaela Carricka. Dnes přebírá tým nový kouč Ralf Rangnick a Carrick oznámil, že nebude v klubu pokračovat. Pod jeho vedením United vyhráli dvě soutěžní utkání a jednou remizovali. Velkou zásluhu na tom má právě i Ronaldo.

„Cristiano mi tenhle týden hodně pomohl se vším, o co jsem ho požádal i směrem k ostatním hráčům. Jeho odhodlání, vůle a samozřejmě kvalita... Není překvapení, že znovu skóroval, je to ideální konec,“ citoval Carricka klubový web.

Čtyřicetiletý Carrick v United pracoval jako asistent Oleho Gunnara Solskjaera. Po odvolání norského trenéra a někdejšího spoluhráče z manchesterského celku se týmu ujal jako dočasný kouč. Nyní už v klubu působit nebude. „Nebylo to snadné rozhodnutí. Ale myslím, že je to tak správně, a lépe jsem se rozloučit nemohl,“ řekl Carrick v rozhovoru pro Amazon Prime. „Bylo to jen moje rozhodnutí. Je potřeba respektovat klub i nového trenéra, takže myslím, že jsem udělal správnou věc,“ řekl Carrick, který jako hráč s United pod vedením slavného trenéra Alexe Fergusona získal pět titulů.

Hráčskou kariéru Carrick ukončil v roce 2018 a okamžitě v klubu začal pracovat jako trenér, když si ho do realizačního týmu vzal tehdejší kouč José Mourinho. „Mrzí nás, že odchází, ale jeho rozhodnutí respektujeme a má naše upřímné poděkování i přání toho nejlepšího. Patnáct let pro nás odváděl skvělou práci jako hráč i trenér,“ uvedl sportovní ředitel United John Murtough.