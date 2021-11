Zidane, nebo kouč Messiho? United shání trenéra, zatím přichází Kloppův idol a německý revolucionář

Klubový miláček odvolán, éra Oleho Gunnara Solskjaera definitivně skončila. Slavný Manchester United teď shání nového kouče a zmiňují se ta největší trenérská jména, včetně Zinedina Zidana či Mauricia Pochettina. Funkce se ale dočasně ujme jiná zajímavá osobnost – Ralf Rangnick, německý fotbalový génius. Co chátrajícímu klubu přinese?

Už to dál nešlo. Ole Gunnar Solskjaer vydržel ve funkci trenéra United téměř tři roky, další už ale nepřidá. Šílená podzimní forma jeho týmu mu zlomila vaz, definitivní tečkou za mizerným vstupem do sezony byla prohra 1:4 na hřišti Watfordu, jenž přitom patří mezi největší ligové outsidery. Když k tomu připočteme předchozí debakly od Manchesteru City či Liverpoolu, bylo jasné, že situace už je neudržitelná.

Jeho pravomoci dočasně převzal asistent Michael Carrick, vedení ale zároveň vyhlásilo, že v současnosti hledá pouze kouče do konce sezony. To vyslalo jasný signál, že s dlouhodobým trenérem v klubu počítají až na startu nového ročníku. Důvodů může být vícero, nejčastěji zmiňovaným bývá, že objekt jejich zájmu je v současnosti pod smlouvou, a nemohl by se tedy připojit okamžitě.

V této souvislosti padají především dvě jména. Mauricio Pochettino, bývalý kouč Tottenhamu, jenž v současnosti vede pařížské Saint Germain. V hlavním francouzském městě koučuje Lionela Messiho, Kyliana Mbappeho či Neymara, nejeden místní novinář ale zmiňuje, že mu spolupráce s hvězdami zrovna nevoní. Do práce mu prý značně mluví sportovní ředitel Leonardo, a argentinský stratég tak i přes na první pohled snové zázemí není ve funkci spokojený.

Druhým možným kandidátem je pak Erik ten Hag. Nizozemský kouč pozvedl k výšinám amsterdamský Ajax, někdejší kolos znovu nastartoval a dosáhl s ním nebývalých úspěchů. V roce 2019 ho dovedl do semifinále Ligy mistrů a i v aktuálním ročníku si bez problémů poradil třeba s Borussií Dortmund. Experti ale zároveň upozorňují, že úspěch Ajaxu spočívá i v místním specifickém prostředí. Ten Hag v klubu těží z významné spolupráce s kolegy, silné podhoubí v Amsterdamu tvoří i sportovní ředitel Marc Overmars či výkonný šéf Edwin van der Sar.

Je tedy otázkou, zda by Ten Hagova politika fungovala i vytržená z jeho současného teritoria, nebo by museli United do pozic v managementu přivést i zmiňované funkcionáře. Možná bude nakonec ale všechno jinak. Jak ve čtvrtek informoval server The Athletic, post prozatímního kouče totiž obsadí Ralf Rangnick.

Fotbalový génius

Zkušený německý kouč a manažer, kterého lze snadno označit za revolucionáře. Patří mezi největší vizionáře svého řemesla, přezdívá se mu Otec kontrapresinku a za svůj největší vzor ho označují takové veličiny jako Jürgen Klopp, Thomas Tuchel či současný kouč Lipska Jesse Marsch. „Je to jeden z nejlepších, ne-li ten úplně nejlepší německý trenér,“ chválil Rangnicka právě Klopp.

Srozumitelný herní styl, okamžitý presink po ztrátě míče, jasně definovaná struktura a velký důraz na taktiku. Ralf Rangnick rozhodně není tím, kdo by jen do kabiny přinesl dobrou náladu a nechal hráče, ať si dělají, co chtějí. „Přinese do United věci, které jim teď chybí,“ myslí si německý fotbalový redaktor Raphael Honigstein.

Rangnickovy trenérské i manažerské úspěchy jsou nezpochybnitelné – úspěch týmů v koncernu Red Bull, které od roku 2012 pomáhal budovat, jsou nepřehlédnutelné. I díky němu teď Lipsko patří mezi nejlepší týmy v Bundeslize a každoročně prodává hráče za desítky milionů eur. Teď ho čeká práce v United – otázkou je jaká. Do konce sezony bude působit jako trenér, ale co pak?

Dle anglických zdrojů je součástí dohody, že po skončení krátkého trenérského období zaujme německý svéráz funkci konzultanta. Měl by se tedy nadále podílet na sportovním chodu slavného klubu. Jaké ale budou jeho skutečné pravomoci? Bude moct mluvit do výběru nového trenéra? Bude mít hlavní slovo ohledně budoucího směřování United, nebo bude jen občasným rádcem v pozadí? A také – co když ve funkci trenéra zazáří? Budou pak v Manchesteru skutečně hledat nového kouče, když toho pravého už budou mít na lavici?

Samé otázky, žádné odpovědi. Jistotou je, že na Old Trafford přichází jedna z nejzajímavějších person světového fotbalu.