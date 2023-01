Úspěšná dvacítka je zpátky v Česku, zklamání z finálové prohry nahrazuje radost

Osm hráčů a tým trenérů, kteří se stříbrem zasloužili o ukončení medailového půstu českých juniorů na světových šampionátech po dlouhých 18 letech, se dnes ráno vrátili do Česka. Na hokejistech byla patrná únava z dlouhé cesty navazující na náročný turnaj i částečně přetrvávající zklamání z těsné finálové porážky s Kanadou, ale jak sami připustili, s přibývajícím časem narůstá také vnitřní radost z velkého úspěchu. Týmu přímo na letišti poděkoval šéf svazu Alois Hadamczik.

Po dlouhé cestě z Kanady předstoupila před novináře spolu s trenéry sedmička stříbrných medailistů Matouš Menšík, Aleš Čech, Petr Hauser, Jakub Kos, Jiří Ticháček, Eduard Šalé a Daniel Král, spolu s nimi přiletěl i Lukáš Pajer, útočník, který se nevešel na soupisku, ale zůstal s českým týmem v Halifaxu pro případ, že by se některý z již zapsaných hráčů zranil.

Bolest z finálové porážky 2:3 s obhájci zlata Kanaďany až gólem v prodloužení přebila vše ostatní. Síla okamžiku byla natolik velká, že hráči obrovský úspěch ani nijak zvlášť neslavili.

„Bezprostředně po zápase panovalo zklamání. A smíšené pocity doteď zůstávají. Pak jsme si ale s klukama sedli a ohlédli se za celým turnajem. Pro některé z nás to byl poslední zápas ve dvacítkách. A byli jsme moc rádi, kam se nám to podařilo dotáhnout. Moc oslav ale nebylo, spíš převažovalo zklamání,“ popsal na tiskové konferenci útočník Menšík.

Podobně to vnímali i všichni ostatní. Radost ze stříbra vytlačovala z hlav smutek pomalu a postupně. „Je zajímavé, jak moc se proměňují pocity během času, který uplynul od finále. Až teprve tady doma s tím stříbrem na krku si všichni začínáme uvědomovat, co se nám to vlastně povedlo,“ připustil další útočník Šalé.

Pivko na žal

„Byli jsme po zápase dlouho v kabině. Bylo to dlouhý. Dostali jsme dresy na památku, balili si věci... Na pokoj jsme pak přišli asi ve dvě. S klukama jsme chvilku poseděli a klábosili. V takové sestavě už se asi nepotkáme. Měli jsme i nějaké pivo, ale že bychom to přeháněli, to vůbec. Spíš jsme si dali jedno na žal,“ přiblížil rozpoložení mužstva v době po skončení finále obránce Ticháček.

„Žádná oslava nebyla, kluci si to oslavili mezi sebou. My jsme k hráčům po finále všichni postupně promluvili, aby byli pyšní na to, co dokázali. A aby je to nakoplo do další práce. Bylo ale zřejmé, jak moc jsou zklamaní, že to nevyšlo až ke zlatu,“ uvedl kouč Radim Rulík

Vyzdvihl také tři momenty, které se mu zaryly hluboko do paměti. „Hned tím prvním byla úvodní výhra nad Kanadou. Ten zápas se nám neskutečně povedl a mužstvo se tím nastartovalo. Druhým takovým momentem bylo, jak se nám podařilo otočit semifinále se Švédy. A třetím pak třetí třetina finále s Kanadou. Tam jsme se do utkání neskutečně vrátili a viselo to opravdu na vlásku, aby se to překlopilo na naši stranu a dotáhli jsme to ke zlatu,“ uvedl Rulík.

Jak je u něho zvykem, sám zásluhy odmítal a zlehčoval, ocenil spíš ostatní. „Vše si k sobě perfektně sedlo, i mezi trenéry byla výborná chemie, postupně se vytvořila i mezi hráči. A s těmi hráči se skvěle pracovalo. Marek Židlický odvedl úžasnou práci s beky, ti kluci byli v zápasech neskuteční. A byla to jeho zásluha. Ondra Pavelec výborně pracoval s brankářem Tomášem Suchánkem a připravil ho na šampionát po všech stránkách. My s Jirkou Kalousem jsme se starali o útočníky a snažili se útoky sestavit tak, aby každý měl sílu. Myslím, že kluci věřili té práci trenérů,“ řekl Rulík.

Ještě o nich uslyšíme

„My jsme ale dělali pro to mužstvo jen nějaký servis. Dělali jsme to pro ty kluky. To oni pak ale udělali na ledě ten výsledek. A zasluhují naprosté absolutorium. Byla to jejich práce. A já věřím, že o nich do budoucna ještě hodně uslyšíme. Hráči jako Jiříček, Svozil, Kulich... Neodkážu odhadnout, komu se podaří udělat kariéru v NHL, ale stoprocentně o těch hráčích uslyšíme,“ dodal Rulík.

Židlický se pak pokusil uvést věci na pravou míru. „Asi takhle - co předváděli Radim Rulík a Kála (Jiří Kalous) s tou přípravou a vším okolo, to bylo neuvěřitelný. To si nikdo asi nedokáže představit, do jakých detailů to měli všechno připravené. Od tréninků po zápasy, jak je rozebírají, stráví nad tím hodiny času. Ale pak se snaží, aby se to hráčům vyložilo v nejkratší možné době a zbytečně se to neprodlužovalo. Aby to bylo věcné. Opravdu klobouk dolů, jak tohle zmákli,“ prohlásil Židlický.

Pomyslný klobouk smekl přede všemi i prezident svazu. „Je nádherné, co jste předvedli. Celý národ od vás viděl skvělý hokej. Tým byl stabilizovaný a v každém utkání jste byli i těm nejsilnějším týmům rovnocenným soupeřem. Děkuji všem členům realizačního týmu a zejména trenérům. Systém, který jste předváděli, mě nadchl. Trenéři odvedli opravdu skvělý kus práce,“ ocenil Hadamczik.

S gratulací se alespoň na dálku připojil i premiér Petr Fiala. „Dnes se kvůli svému programu zúčastnit nemohl, ale v květnu vás čeká slavnostní přijetí v Kramářově vile,“ řekl Hadamczik.