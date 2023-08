Slavia a Plzeň postoupily do play off o účast ve skupinách evropských pohárů

Fotbalisté Plzně v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy na Maltě porazili Gziru 2:0 a postoupili do závěrečného play off o skupinu. Do závěrečného play off o účast ve skupině Evropské ligy postoupila i Slavia po remíze s Dniprem v jeho pohárovém azylu v Košicích 1:1.

Slavia remizovala v odvetě s Dniprem 1:1 a postoupila do play off Evropské ligy Fotbalisté pražské Slavie ve venkovní odvetě 3. předkola Evropské ligy remizovali s Dniprem v jeho pohárovém azylu v Košicích 1:1 a po úvodním domácím vítězství 3:0 postoupili do závěrečného play off o účast ve skupině. Ukrajinský celek poslal v souboji vicemistrů svých zemí v závěru první půle do vedení Valentyn Rubčynskij, ale v 53. minutě svým premiérovým gólem v sezoně srovnal Václav Jurečka. Slávisté postupem přes Dnipro získali jistotu, že si zahrají minimálně skupinu Evropské konferenční ligy. V play off proti dalšímu ukrajinskému týmu Luhansku zabojují o účast v hlavní fázi kvalitnější Evropské ligy. Pražané začnou dvojutkání za týden stejně jako s Dniprem doma, odveta bude na programu v soupeřově azylu v polském Lublinu 31. srpna. Červenobílí v pohárech nebudou scházet ve skupině posedmé za sebou, pod současným trenérem Jindřichem Trpišovským si na podzim v soutěžích UEFA zahráli vždy. V hlavní fázi Evropské ligy se naposledy představili v sezoně 2020/21. Trpišovský udělal dvě vynucené změny v sestavě oproti úvodnímu utkání v Edenu. Stopera Ogbua, který scházel kvůli vyloučení v prvním zápase, nahradil Ousou a místo zraněného Lingra naskočil v záloze Ševčík. V zaplněné košické aréně pro téměř šest tisícovek diváků měli slávisté skoro domácí prostředí. V pohárovém azylu Dnipra, které kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu nemůže hrát na svém stadionu, hnalo červenobílé dopředu přes tisíc fanoušků. Pražané v úvodu kontrolovali průběh a ve 23. minutě měli první velkou šanci. Jurečka však v úniku vybíhajícího brankáře Kinarejkina neprostřelil a na první trefu v sezoně si ještě musel počkat. Na opačné straně o čtyři minuty později zasáhl proti Pichaljonkovi gólman Kolář. Aktivnější však byli slávisté, vedení se ale nedočkali ani v 35. minutě, kdy po Ševčíkově přiklepnutí vytáhl Van Burenův pokus z voleje domácí brankář. Když už se zdálo, že červenobílí v klidu dotáhnou úvodní dějství k bezgólové remíze, napřáhl v první minutě nastavení zpoza vápna Rubčynskij a střelou přesně k zadní tyči překonal Koláře. Slávisté inkasovali po dvou zápasech. Necelé čtyři minuty po změně stran mohl dvojutkání ještě více zdramatizovat Pichaljonok, hosty však podržel Kolář. Za čtyři minuty Pražané srovnali. Provod kolmicí vysunul Jurečku, jenž prostřelil Kinarejkina. Španělští sudí sice nejprve signalizovali ofsajd, ale po zásahu videorozhodčího nakonec branku uznali. Nejlepší střelec minulé ligové sezony skóroval poprvé v tomto soutěžním ročníku. Otočit stav ve prospěch favorita mohl Zafeiris, jeho střelu k tyči ale v 62. minutě vyrazil domácí gólman. Střídající Douděra pak vypálil po zemi kousek vedle. V závěru se poprvé v sezoně dostal na trávník i košický rodák Hromada, a dokonce se v nastavení mohl postarat o obrat, po centru ale zakončil kousek mimo domácí branku. Slávisté v šestém soutěžním utkání sezony poprvé nezvítězili, ale příliš vadit jim to nemuselo. Ve třetím dvojzápase s ukrajinským soupeřem v soutěžích UEFA poprvé slavili postup. Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy v Košicích:

SC Dnipro-1 - Slavia Praha 1:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Rubčynskij - 53. Jurečka. Rozhodčí: Gil Manzano - Nevado, Nicolás - Cuadra (video, všichni Šp.). ŽK: Guculjak, Babenko (oba Dnipro). První zápas: 0:3, postoupila Slavia.

Sestavy:

Dnipro: Kinarejkin - Pasič, Sarapij, Kravec (73. Svatok), Kaplijenko - Rubčynskij (77. Tančyk), Babenko - Guculjak, Pichaljonok (73. Ledněv), Gorbunov (65. Kivinda) - Filippov (65. Bill). Trenér: Kučer.

Slavia: Kolář - Masopust (70. Douděra), Ousou, Holeš, Provod - Ševčík, Oscar (85. Hromada) - Schranz (70. Vlček), Zafeiris, Jurečka (85. Jurásek) - Van Buren (75. Chytil). Trenér: Trpišovský. Fotbalisté Plzně porazili Gziru i na Maltě a jsou v 4. předkole Konferenční ligy Fotbalisté Plzně v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy na Maltě porazili Gziru 2:0, navázali na týden starou domácí výhru 4:0 a podle očekávání postoupili do závěrečného play off o skupinu. Obě branky na Národním stadionu v Ta’ Qali padly až ve druhém poločase. Ve 47. minutě otevřel skóre Ibrahim Traoré, v 70. minutě přidal druhý gól Adam Vlkanova. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. Viktoria se ve 4. předkole utká s lepším z dvojice Tobol Kostanaj - Derry City. Tobol v úvodním domácím utkání v Kazachstánu zdolal severoirského soupeře 1:0, dnešní odveta v Dublinu začala ve 20:45. Plzeňští v pozměněné sestavě se rozjížděli pomalu. V 17. minutě po rychlé akci Holíka, Klimenta a Vlkanovy nedokázal dobře zakončit Traoré. Později po standardní situaci Hranáč hlavičkoval o kousek vedle. Hráči Gziry byli nebezpečnější než v prvním utkání a ve 28. minutě málem otevřeli skóre. Romero ale těsně minul branku hostů, v níž poprvé v sezoně nastoupil Jedlička místo Staňka. Na druhé straně přestřelil Šulc, který nenavázal na nedělní ligový hattrick v Českých Budějovicích. V závěru první půle ještě Jedlička vyrazil na roh tvrdou střelu Lucase Maculy. Západočeši vstoupili výborně do druhého dějství. Ve 47. minutě Mosquera hlavou vrátil míč do šestnáctky na Traorého, který tvrdou ranou překonal domácího gólmana Cassara. Záložník z Pobřeží slonoviny za Viktorii vstřelil třetí soutěžní gól po letním příchodu ze Slavie. Hosté mohli po chvíli přidat další branky, ale Holíkovu ránu zastavilo břevno a Cassar zastavil nohou Mosquerovu střelu z úhlu. Gólman Gziry poté vyrazil také Klimentův pokus. Plzeňští se dočkali druhého gólu v 70. minutě. Kliment posunul míč k Vlkanovovi a ten se trefil zpoza šestnáctky k tyči. Osmadvacetiletý záložník zaznamenal premiérovou soutěžní branku v ročníku. Závěr se už spíše dohrával. Maltské mužstvo se do nebezpečnější šance nedostalo a podruhé vyšlo naprázdno. Viktoria v předkolech evropských pohárů neprohrála desátý zápas po sobě. Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Gzira United - Viktoria Plzeň 0:2 (0:0)

Branky: 47. Traoré, 70. Vlkanova. Rozhodčí: Šurman - Šlončak, Vysockij (všichni Ukr.). ŽK: Marcelo Dias, Wilkson (oba Gzira). První zápas: 0:4, postoupila Plzeň.

Sestavy:

Gzira: Cassar - Mentz, Romero, Carlos Chabá (65. Azizi) - Marcelo Dias, A. Borg, Scerri (90. Kadar), Riascos (73. Wilkson), Thiaguinho - B. Borg (90. Ellul) - Lucas Macula (90. Alouzi). Trenér: Abdilla.

Plzeň: Jedlička - Paluska, Hranáč, Jemelka - Holík, Kalvach (72. Dweh), Traoré (63. Bucha), Mosquera - Vlkanova, Šulc (63. Durosinmi) - Kliment (78. Kopic). Trenér: Koubek. Mohlo by vás zajímat Třetí předkolo evropských pohárů: Plzeň porazila Gziru 4:0, Slavia vyhrála 3:0 nad Dniprem

