V předběžné nominaci hokejistů na OH je Červenka, Krejčí a Frolík

V předběžné nominaci českých hokejistů na únorové olympijské hry v Pekingu je i útočník Roman Červenka ze švýcarského celku Rapperswil-Jona, který se vrací do reprezentace po téměř čtyřech letech od světového šampionátu v roce 2018. Šestatřicetiletý mistr světa z roku 2010 se představí pod pěti kruhy počtvrté v kariéře. Generální manažer Petr Nedvěd zařadil do týmu kouče Filipa Pešána také dva vítěze Stanleyova poháru - centra Davida Krejčího z Olomouce a dalšího útočníka Michaela Frolíka z Lausanne. Konečná nominace bude uzavřena 24. ledna.

Ve čtyřiadvacetičlenném kádru je dvanáct zástupců Kontinentální ligy, čtyři hráči jsou z české extraligy a Švýcarska, tři ze Švédska a jeden z Finska. Jedno místo si Nedvěd s Pešánem nechali volné. S ohledem na všechny okolnosti čítá jejich seznam náhradníků s hráči, jichž by se mohla nominace ještě týkat, třicet jmen. „Nominace určitě ještě není konečná a osobně si myslím, že se bude - i s ohledem na současnou situaci ve světe - ještě dramaticky měnit. Pracujeme s celou řadou dalších jmen,“ řekl Pešán během dnešní nominační tiskové konference.

Nominace českých hokejistů na olympijský turnaj v Pekingu (9.- 20. února):

Brankáři: Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 21 reprezentačních zápasů), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 15), Patrik Bartošák (Chabarovsk/KHL; 18),

obránci: Tomáš Kundrátek (Třinec; 73 zápasů/8 branek), Lukáš Klok (34/4), Ronald Knot (oba Nižněkamsk/KHL; 2/0), Vojtěch Mozík (48/4), Libor Šulák (oba Vladivostok/KHL; 43/5), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 63/5), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 56/1),

útočníci: Michal Řepík (89/27), Vladimír Sobotka (oba Sparta; 44/9), David Krejčí (Olomouc; 35/7), Tomáš Hyka (29/6), Lukáš Sedlák (oba Čeljabinsk/KHL; 12/5), Hynek Zohorna (44/6), Tomáš Zohorna (oba Oskarshamn/Švéd.; 110/18), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 157/40), Michael Frolík (Lausanne/Švýc.; 52/12), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 142/36), Radan Lenc (Chabarovsk/KHL; 41/7), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 22/2), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 32/6), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 22/2).

Krejčího, který triumfoval v NHL v roce 2011 s Bostonem, čeká třetí olympiáda. Majitel prstenu za vítězství ve Stanleyově poháru z roku 2013 s Chicagem Frolík se zúčastní podruhé. Zkušenosti z OH mají také gólman Patrik Bartošák z Chabarovsku, obránci Vojtěch Mozík s Liborem Šulákem z Vladivostoku a Tomáš Kundrátek z Třince a útočníci Jan Kovář z Zugu, Michal Řepík ze Sparty a Tomáš Zohorna z Oskarshamnu, kteří byli před čtyřmi roky v jihokorejském Pchjongčchangu. Bartošák tam jako trojka do hry nezasáhl.

První velká mezinárodní akce v kariéře čeká obránce Ronalda Knota z Nižněkamsku a útočníka Lukáše Sedláka z Čeljabinsku. Na loňském mistrovství světa se pod Pešánem představili brankáři Šimon Hrubec z Omsku a Roman Will z Čeljabinsku, zadáci David Sklenička z Jokeritu Helsinky a Lukáš Klok z Nižněkamsku i útočníci Jan Kovář, Tomáš Zohorna, Radan Lenc z Chabarovsku, Jiří Smejkal z Pelicas Lahti, Matěj Stránský z Davosu a Michael Špaček z Frölundy.

Červenka se čtvrtým startem na olympijských hrách zařadí po bok legend Vlastimila Bubníka, Josefa Černého a Jiřího Holíka, pětkrát se z českých hokejistů zúčastnil jen Jaromír Jágr. Aktuálně druhý nejproduktivnější hráč švýcarské ligy už startoval také na osmi MS i na Světovém poháru v roce 2016 v Torontu. Má na kontě v reprezentaci 157 zápasů a 40 branek.

„Pečlivě ho už nějakou dobu sledujeme. Bude patřit k jednomu z našich lídrů, je to náš nejzkušenější hráč, podává stabilní výkony a patří k nejlepším hráčům ve švýcarské lize, což mluví samo za sebe,“ prohlásil Nedvěd. „Když se Roman v nominaci udrží, budeme se snažit mu ušít roli na tělo. Měl by hrát jednoznačně přesilovky na svém postu, na němž je vynikající a opakovaně velmi dobře bodující hráč. Je to lídr a pravá ruka trenérů a já se na práci s ním velmi těším,“ doplnil Pešán.

Už ví, komu chce svěřit roli kapitána, ale zveřejňovat to nebude. „Za mě osobně jasno máme, ale první zápas nás čeká až za měsíc, takže na oznámení tohoto rozhodnutí hráčům osobně je ještě čas,“ prohlásil Pešán.

Role gólmanů Hrubce, Willa a Bartošáka dopředu určené nejsou. „Je to věc, kterou jsme konzultovali s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem. Ten to má - stejně jako i my - nastavené jednoznačně, že všichni stojí na stejné startovní čáře. Uvidíme, kdo nastoupí z rozhodnutí Zdeňka a trenérů na první zápas, od toho se pak bude vše odvíjet dál,“ doplnil Nedvěd.

Program olympijského turnaje:

Složení skupin:

Skupina A: Kanada, USA, Německo, Čína.

Skupina B: Rusko, ČR, Švýcarsko, Dánsko.

Skupina C: Finsko, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko. Středa 9. února:

Skupina B (National Indoor Stadium):

09:40 Rusko - Švýcarsko,

14:10 ČR - Dánsko.

Čtvrtek 10. února:

Skupina C (National Indoor Stadium):

05:10 Švédsko - Lotyšsko,

09:40 Finsko - Slovensko.

Skupina A:

14:10 USA - Čína (National Indoor Stadium), Kanada - Německo (Wukesong Sports Centre).

Pátek 11. února:

Skupina B (National Indoor Stadium):

05:10 Dánsko - Rusko,

09:40 ČR - Švýcarsko.

Skupina C:

14:10 Lotyšsko - Finsko (National Indoor Stadium), Švédsko - Slovensko (Wukesong Sports Centre).

Sobota 12. února:

Skupina A (National Indoor Stadium):

05:10 Kanada - USA,

09:40 Německo - Čína.

Skupina B:

14:10 Rusko - ČR (National Indoor Stadium), Švýcarsko - Dánsko (Wukesong Sports Centre).

Neděle 13. února:

Skupina C (National Indoor Stadium):

05:10 Slovensko - Lotyšsko,

09:40 Finsko - Švédsko.

Skupina A:

14:10 Čína - Kanada (National Indoor Stadium), USA - Německo (Wukesong Sports Centre).

Úterý 15. února:

05:10 kvalifikace play off (National Indoor Stadium), kvalifikace play off (Wukesong Sports Centre),

09:40 kvalifikace play off (National Indoor Stadium),

14:10 kvalifikace play off (National Indoor Stadium).

Středa 16. února:

05:10 čtvrtfinále (National Indoor Stadium),

07:00 čtvrtfinále (Wukesong Sports Centre),

09:40 čtvrtfinále (National Indoor Stadium),

14:30 čtvrtfinále (National Indoor Stadium).

Pátek 18. února (National Indoor Stadium):

05:10 semifinále,

14:10 semifinále.

Sobota 19. února (National Indoor Stadium):

14:10 o 3. místo.

Neděle 20. února (National Indoor Stadium):

5:10 finále.

Ve výběru naopak zatím chybí další zkušený českobudějovický útočník Milan Gulaš, který jako jeden z mála zářil při Channel One Cupu díky skvělé souhře s Kovářem. Šestatřicetiletý kanonýr stihl za tři utkání pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. „Milan je v té naší nominaci (náhradníků), za kterou uděláme 24. ledna definitivní tečku,“ ujistil Nedvěd s tím, že po tomto datu už budou možné změny pouze ze zdravotních důvodů.

Český tým odletí do Pekingu na dvě části. První tam zamíří už 27. ledna a druhá 2. února. „V dějišti sehrajeme jedno tréninkové utkání v neděli 6. února se Švédskem,“ řekl manažer reprezentace Jan Černý. „Oficiálně se to jmenuje combine training session. Jde o kombinované tréninkové utkání; trénink, který bude mít parametry utkání a bude normálně s rozhodčími. Ještě to ale bude upřesněno ze strany IIHF,“ upřesnil Černý.

Pešánův výběr vstoupí do turnaje pod pěti kruhy ve středu 9. února ve 14:10 SEČ proti Dánsku. O dva dny později hokejisty čeká v základní skupině B od 9:40 SEČ souboj se Švýcarskem a v sobotu 12. února ve 14:10 SEČ nastoupí proti Rusku.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Již den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do něhož postoupí přímo vítězové skupin, nejlepší celek z druhých míst a lepší celky z předkola. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února, finále se odehraje od 5:10 SEČ.