V přípravných kempech klubů NHL je 64 českých hokejistů

Kromě hráčů, kteří mají platný kontrakt či byli draftovaní, jsou v kempech další tři Češi. V St. Louis se uchází o smlouvu na zkoušce třiatřicetiletý útočník Michael Frolík. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2013 s Chicagem v minulé sezoně působil v Montrealu.

V týmu Edmontonu Oilers se může ukázat devatenáctiletý obránce Šimon Kubíček, který v minulé sezoně debutoval v extralize v dresu Motoru České Budějovice a v nadcházejícím ročníku bude účastník posledních dvou mistrovství světa dvacítek hrát v juniorské WHL za celek Edmonton Oil Kings. Kontrakt jen na farmě San Jose Sharks v celku San Jose Barracuda v AHL má útočník Kryštof Hrabík.

V kádru pro kemp Buffala je i útočník Lukáš Rousek, jenž bude po operaci přetrženého předního zkříženého vazu v pravém kolenu rehabilitovat a bude nejméně pět měsíců mimo hru. Pak se teprve bude moci začít prát o NHL po příchodu ze Sparty.

PŘEHLED ČESKÝCH HOKEJISTŮ V PŘÍPRAVNÝCH KEMPECH CELKŮ NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

Boston Bruins: Jakub Zbořil (obránce), Jakub Lauko, Tomáš Nosek, David Pastrňák (všichni útočníci).

Buffalo Sabres: Matěj Pekař, Lukáš Rousek (oba útočníci).

Detroit Red Wings: Jan Bednář (brankář), Filip Hronek (obránce), Jakub Vrána, Filip Zadina (oba útočníci).

Florida Panthers: Radko Gudas (obránce).

Montreal Canadiens: Jan Myšák (útočník).

Ottawa Senators: nikdo.

Tampa Bay Lightning: Jan Rutta, Andrej Šustr (oba obránci), Ondřej Palát (útočník).

Toronto Maple Leafs: Petr Mrázek (brankář), Filip Král (obránce), David Kämpf, Ondřej Kaše (oba útočníci).

Metropolitní divize:

Carolina Hurricanes: Patrik Hamrla (brankář), Martin Nečas (útočník).

Columbus Blue Jackets: Stanislav Svozil (obránce), Martin Ryšavý, Jakub Voráček (oba útočníci).

New Jersey Devils: Pavel Zacha (útočník).

New York Islanders: Jakub Škarek (brankář).

New York Rangers: Libor Hájek (obránce), Filip Chytil (útočník).

Philadelphia Flyers: nikdo.

Pittsburgh Penguins: Dominik Simon, Radim Zohorna (oba útočníci).

Washington Capitals: Vítek Vaněček (brankář), Martin Haš, Michal Kempný (oba obránci).

Západní konference:

Centrální divize:

Arizona Coyotes: Josef Kořenář, Karel Vejmelka (oba brankáři), Dmitrij Jaškin, Jan Jeník (oba útočníci).

Colorado Avalanche: Pavel Francouz (brankář), Martin Kaut (útočník).

Dallas Stars: Radek Faksa (útočník).

Chicago Blackhawks: Jakub Galvas, Michael Krutil (oba obránci), Matěj Chalupa, Dominik Kubalík, Jakub Pour, Michal Teplý (všichni útočníci).

Minnesota Wild: Pavel Novák (útočník).

Nashville Predators: David Rittich, Tomáš Vomáčka (oba brankáři).

St. Louis Blues: Michael Frolík (útočník).

Winnipeg Jets: Kristian Reichel (útočník).

Pacifická divize:

Anaheim Ducks: Lukáš Dostál (brankář).

Calgary Flames: Daniel Vladař (brankář).

Edmonton Oilers: Šimon Kubíček (obránce), Ostap Safin (útočník).

Los Angeles Kings: Lukáš Pařík (brankář), Martin Frk (útočník).

San Jose Sharks: Radim Šimek (obránce), Tomáš Hertl, Kryštof Hrabík, Adam Raška (všichni útočníci).

Seattle Kraken: nikdo.

Vancouver Canucks: Karel Plášek (útočník).

Vegas Golden Knights: Jiří Patera (brankář), Jakub Brabenec (útočník).