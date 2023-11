Výjimečný moment, na který budu vzpomínat, řekl Petr Čech po debutu v hokejové lize

Bývalého fotbalového brankáře Petra Čecha nikdy ani nenapadlo, že by si mohl zachytat nejvyšší hokejovou soutěž. Na sobotní debut za Belfast v britské lize proti Glasgow (5:1) bude podle svých slov vzpomínat jako na výjimečný moment. Jednačtyřicetiletý rekordman v počtu startů za českou fotbalovou reprezentaci to uvedl v nahrávce pro média od agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Čech přišel do Belfastu zhruba před dvěma týdny na výpomoc z druholigového Oxford City Stars. Sobotní duel začal na lavičce jako náhradník Kanaďana Tylera Beskorowaného, za stavu 5:1 ho ale trenér Adam Keefe v čase 55:17 poslal do hry.

„Samozřejmě jsem si to užil, i když jít do zápasu takhle na konci není úplně ideální, když člověk celý zápas stojí na střídačce. Ale Tyler nechtěl riskovat, tak jsem se nakonec do brány dostal,“ řekl Čech. „Je to pro mě výjimečný moment, na který budu vždycky vzpomínat. Nikdy jsem si nemyslel, že by se mi tohle mohlo podařit,“ uvedl.

Čechův debut si vyžádali i fanoušci v zaplněné hale Odyssey, kteří jméno českého gólmana vyvolávali. „Potěšilo mě to, tak jako každého sportovce, když cítí podporu. Ale nervózní jsem nebyl, v průběhu kariéry jsem odehrál spoustu důležitých utkání. S týmem jsem navíc už dva týdny trénoval, cítil jsem se dobře připravený,“ řekl bývalý gólman Chelsea, Arsenalu, Rennes či pražské Sparty po premiéře v profesionálním hokeji.

„Obdržel jsem hodně reakcí a zpráv, přece jen není úplně běžné, že si člověk vyzkouší nejvyšší soutěž ve dvou různých sportech. Nejvíc mě na tom všem ale těší, že jsme o víkendu vyhráli oba zápasy s plným bodovým ziskem,“ řekl Čech, jehož tým zvládl i nedělní duel s Nottinghamem (4:2).

Vítěz Ligy mistrů s Chelsea z roku 2012 se začal hokeji věnovat krátce po konci úspěšné fotbalové kariéry v roce 2019 v týmu Guildford Phoenix ve čtvrté lize. Loni v listopadu přestoupil do Chelmsfordu, s nímž si letos zahrál finále poháru. V červnu odešel do Oxfordu, odkud nyní hostuje v Belfastu. Zatím neví, zda si angažmá v elitní britské lize prodlouží. „Uvidíme v následujících dnech, jak se situace vyvine. Podle toho to budeme řešit, stejně jako doposud,“ dodal Čech.