Brankář Petr Čech bude hostovat v Belfastu v nejvyšší britské hokejové soutěži

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si vyzkouší angažmá v nejvyšší britské hokejové soutěži. Na hostování ho získali obhájci titulu Belfast Giants, kteří představili novou posilu na klubovém webu. Jednačtyřicetiletý rekordman v počtu startů za českou fotbalovou reprezentaci přišel jako dočasná výpomoc z druholigového týmu Oxford City Stars.

„Je to pro mě obrovská čest a samozřejmě splnění takového snu, jelikož se bavíme o týmu, který v minulé sezoně vyhrál treble, tedy všechny trofeje, a reprezentoval britský hokej velmi úspěšně v aktuálním ročníku Ligy mistrů,“ řekl Čech v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

„Na domácím ledě dokonce porazil i Pardubice, to je obrovský skalp. K postupu do play off Ligy mistrů chyběl Belfastu jediný bod, to samozřejmě ukazuje na kvalitu týmu. Je to pro mě obrovská čest, že jsem se k nim mohl připojit, byť krátkodobě,“ uvedl vítěz Ligy mistrů s Chelsea z roku 2012. Východočeši před měsícem už s jistým postupem do play off přijeli do Belfastu bez řady hráčů základní sestavy a prohráli 2:3.

V neděli mluvil Čech s trenérem Giants Adamem Keefem. „V pondělí se mi ozval s tím, jestli bych se k jeho týmu nepřipojil na výpomoc, jelikož mají problémy se zraněnými brankáři. Domluvili jsme se na mé výpomoci a pak se vyřešily formality. Dnes ráno jsem s týmem poprvé trénoval,“ přiblížil plzeňský rodák. S mužstvem bude trénovat i ve čtvrtek a v pátek a poté s ním odletí do Anglie, kde se Belfast o víkendu představí v Sheffieldu a Manchesteru.

„Velmi si vážíme pomoci Oxford City Stars i samotného Petra. Je to uznávaný a úspěšný sportovec, který ví, co je potřeba k výkonu na nejvyšší úrovni. Jeho pomoc během hostování bude neocenitelná,“ uvedl trenér Belfastu Adam Keefe, jehož svěřenci před měsícem v Lize mistrů porazili doma Pardubice 3:2. Východočeši tehdy už s jistým postupem do play off přijeli bez řady hráčů základní sestavy.

Jednačtyřicetiletý Čech odstartoval hokejovou kariéru krátce po konci úspěšné fotbalové v roce 2019 v týmu Guildford Phoenix. Bývalý gólman Chelsea, Arsenalu, Rennes nebo Sparty s mužstvem ze čtvrté hokejové soutěže tehdy vyhrál ligu, play off i pohár. Loni v listopadu přestoupil do Chelmsfordu, s nímž si letos zahrál finále poháru. V červnu odešel do Oxfordu. Na dresu má číslo 39, které v NHL proslavil Dominik Hašek.

Belfast bude pro Čecha čtvrtým angažmá v Británii. V této sezoně druhé ligy za Oxford odchytal šest zápasů, nyní má šanci si vyzkoušet Elite Ice Hockey League (EIHL). Týmu patří v ligové tabulce páté místo, odehráno má devět utkání.

„Belfast nás požádal, jestli bychom jim kvůli potížím s gólmany nezapůjčili Petra. Vidíme to jako skvělou příležitost pro Petra a těší nás, že jeho schopnosti jsou uznávány i na nejvyšší úrovni a že se mu tak důvěřuje,“ prohlásil ředitel hokejových záležitostí Oxfordu Shane Moore. „Nepochybuju o tom, že si tuto zkušenost užije a předá ji i nám. Přejeme mu vše nejlepší a těšíme se, že se k nám za týden nebo tak nějak vrátí,“ dodal Moore.

Policie propustila na kauci muže podezřelého ze zabití hokejisty Johnsona

Anglická policie uvedla, že propustila na kauci muže podezřelého ze zabití hokejisty Adama Johnsona, jenž koncem října zemřel po zásahu bruslí během utkání. Muže, jehož identitu ani věk nesdělila, zadržela policie hrabství South Yorkshire v úterý.

Devětadvacetiletý Johnson z týmu Nottingham Panthers zemřel 28. října po tragické nehodě v utkání britského Champions Cupu na ledě Sheffield Steelers. Amerického hokejistu trefil nožem brusle do krku kanadský hráč domácího týmu Matt Petgrave, jemuž vylétla do výšky levá noha při kolizi s jiným hráčem Panthers.

Johnson podlehl vážnému zranění po převozu do nemocnice. Pitva potvrdila, že hokejista se zkušenostmi z NHL zemřel na následky smrtelného zranění krku.

Petgrave, jenž loni na jaře odehrál devět zápasů za Pardubice, se po tragédii stal na sociálních sítích terčem nenávistných vzkazů. Zastal se ho mimo jiné Johnsonův spoluhráč Westin Michaud, jenž událost označil na neúmyslnou.

„Ta nenávist, které Matt čelí, je děsivá a naprosto nevhodná. Je zjevné, že jeho čin byl nechtěný, a každý, kdo naznačuje něco jiného, se mýlí. Pojďme se spojit a nešiřme bezdůvodnou nenávist k někomu, kdo potřebuje naši podporu,“ uvedl Michaud na sociálních sítích.

Před nedělním utkání Sheffieldu, prvním po tragédii, se za Johnsona držela minuta ticha. Petgrave do zápasu nenastoupil, ale když se jeho fotografie objevila na světelné tabuli, dočkal se od fanoušků ovací ve stoje.

V minulosti už hokejisté za činy během zápasů trestnímu stíhání čelili. Giacinto „Jim“ Boni byl obžalován z vraždy poté, co v roce 1992 v druhé italské lize udeřil holí do hrudi Mirana Schrotta, jenž v důsledku toho zemřel na srdeční zástavu. Boni přiznal vinu za zabití a byl odsouzen k zaplacení odškodného Schrottově rodině.

Dva ostře sledované případy přinesla také NHL. V roce 2000 byl uznán vinným z napadení Marty McSorley, jenž sekl hokejkou drženou ve dvou rukou Donalda Brasheara, a byl odsouzen k osmnáctiměsíční podmínce. V roce 2004 přiznal Todd Bertuzzi vinu za napadení Stevea Moorea a dostal roční podmínku a 80 hodin veřejně prospěšných prací.

Johnson se během kariéry dostal až do NHL, kde odehrál 13 zápasů za Pittsburgh. Vedle nižších zámořských soutěží působil také v Evropě v Malmö a Augsburgu. Za Nottingham nastupoval první sezonu. Po jeho tragickém úmrtí anglická i německá hokejová liga zavedly od začátku nového kalendářního roku povinnost pro všechny hráče nosit chránič krku.