Z druhé ligy tahounem reprezentace. Nechtěný Provod zažívá pohádku a míří do zahraničí

Nejsou to ani dva roky, co hrál jen druhou nejvyšší soutěž. Teď je Lukáš Provod jedním z největších tahounů reprezentace a mistrovské Slavie. Vstřelil gól slavnému anglickému Leicesteru a naposledy i hvězdami nabité Belgii, toho času nejlepší reprezentaci světa. Vytáhlý univerzál baví talentem i pracovitostí a pokukují po něm zahraniční kluby.

Nebyl zázračné dítě. Ačkoliv je odchovancem Plzně, v A týmu západočeského celku coby teenager žádnou šanci nedostal. Proto byl ve dvaceti poslán na hostování do druholigového Sokolova. Na druhou štaci v rámci této nižší soutěže pak zamířil na jaře 2019, když ho Viktoria poslala do Českých Budějovic.

Vysokému záložníkovi táhlo na třiadvacet let a pořád kopal jen druhou ligu. Tady už zázračnou kariéru čekal jen málokdo. Jenže přišel zlom. Českobudějovický tým druhé nejvyšší soutěži dominoval a zajistil si postup o patro výše. Provod pak patřil mezi vůbec nejlepší hráče mužstva. Ačkoliv s týmem hrál jen na jaře, trenér David Horejš se ho nebál označit za jeden z klíčových článků postoupivšího celku.

Ačkoliv v Dynamu zaujal, domovská Plzeň mu stále šanci dát odmítala. I podzimní část nového ročníku tak talentovaný středopolař začal v černobílém dresu Budějovic – tentokrát už ale v první lize. Přechod mezi elitu mu ale žádný problém nečinil, naopak. Od prvního zápasu patřil mezi vůbec nejlepší hráče nováčka, a když se po několika zápasech krátkodobě zranil a týmu chyběl, na hře jihočeského klubu to bylo poznat.

Vynikal i univerzálností – tu nastupoval na pozici ofenzivního středního záložníka, tu na křídle nebo dokonce na levém beku. „Jsem rád, že jsem univerzálnější a můžu nastupovat na více pozicích. Víc mi teď vyhovuje podhrot, je tam mnohem víc míčů, mám takovou volnost pohybu,“ vysvětloval v polovině srpna.

Hvězda nároďáku

Na konci léta pak Dynamo porazilo Zlín, načež trenér David Horejš na pozápasové tiskové konferenci šokoval fanoušky napříč republikou. Po otázce jednoho z novinářů, zda je rád, že může Provoda díky jeho variabilitě využívat na více postech, se totiž jen hořce pousmál a prozradil, že plzeňský odchovanec hrál v budějovickém dresu naposledy. Odchází totiž do Slavie.

Mistrovský celek zrovna do zahraničí pouštěl Jaromíra Zmrhala a záložníka z jihu Čech si vyhlédl jako nejlepší možnou alternativu. Vysoká postava, běhavost, dobrý presink. To byly atributy, které slávistické trenéry zaujaly. Přesto mnozí fanoušci pražského klubu povýšeně kroutili hlavou, zda hráč, který má v první lize odehráno sedm zápasů, má takto silnému mužstvu co nabídnout.

„Před půl rokem hrál proti Varnsdorfu a teď si může zahrát proti Barceloně,“ rozplýval se Horejš. Tak se také stalo a Provod si v Lize mistrů zahrál. Na hřišti se ale objevoval jen sporadicky. To se změnilo na jaře, když na levém křídle nahradil zraněného Petera Olayinku.

V současnosti už si bez něj slávistickou sestavu nelze představit. Patří mezi největší hvězdy slavného klubu a v tuto chvíli dokonce vévodí ligovému žebříčku asistencí. Důležitým gólem proti Leicesteru poslal Slavii do osmifinále Evropské ligy, a co víc - stěžejní roli hraje i v národním mužstvu.

Při posledním reprezentačním srazu, kdy český výběr čelil Estonsku, Walesu a Belgii, patřil mezi vůbec nejlepší hráče. „Je to inteligentní kluk, přenesl si skvělou formu z klubu. Myslím, že v Česku dlouho nezůstane,“ ocenil Provoda trenér Jaroslav Šilhavý.

Brzy pětadvacetiletého fotbalistu teď čeká mistrovství Evropy, kde velice pravděpodobně bude hrát v základní sestavě. A ještě předtím dvojutkání s londýnským Arsenalem, se kterým Slavia poměří síly v rámci čtvrtfinále Evropské ligy.

Takové fotbalové i osobní zážitky nyní čekají mladého muže, který ještě v květnu 2019 nastupoval ve druhé nejvyšší soutěži před několika stovkami diváků.