Slavia se utká s Arsenalem, incident Kúdely a Kamary bude mít dohru

Fotbalisté pražské Slavie si i ve třetím kole jarní vyřazovací fáze Evropské ligy zahrají s ostrovním soupeřem. Ve čtvrtfinále změří síly s předloňským finalistou - londýnským Arsenalem.

Český šampion začne dvojzápas 8. dubna venku, odveta je na programu o týden později. V případě postupu čeká ligového lídra v semifinále lepší z dvojice Dinamo Záhřeb a Villarreal. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.

Slávisté v předchozích dvou kolech vyřazovací fáze přešli přes soupeře z Británie. Ve čtvrtek postoupili do čtvrtfinále po výhře 2:0 ve Skotsku na půdě Glasgow Rangers, v úvodním kole jarní části vyřadili anglický Leicester.

Červenobílí si zahrají na evropské scéně čtvrtfinále popáté v historii a poprvé od předloňského roku. Tehdy mezi nejlepšími osmi týmy Evropské ligy po porážkách 0:1 doma a 3:4 venku vypadli s jiným anglickým klubem Chelsea. Pohárovým maximem českého šampiona je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Slavistům se částečně splnilo přání znovu narazit na ostrovního soupeře, byť většina z nich včetně trenéra Jindřicha Trpišovského preferovala Manchester United. Stejně jako předloni si mezi nejlepší osmičkou soutěže zahrají s týmem z Londýna.

Pražané mají „Kanonýrům“ co vracet. S Arsenalem se utkali v roce 2007 při své první účasti v základní skupině Ligy mistrů a ve venkovním utkání utrpěli debakl 0:7, což je dodnes jejich historicky nejvyšší porážka v pohárech. V domácí odvetě se soupeři rozešli bez branek.

Arsenal v roce 1993/94 vyhrál tehdejší Pohár vítězů pohárů, v ročníku 2005/06 došel do finále Ligy mistrů a v Poháru UEFA či Evropské lize nastoupil ve finále v letech 2000 a 2019. Předloni v souboji o vítěznou trofej i v sestavě s brankářem Petrem Čechem podlehl Chelsea vysoko 1:4. V Arsenalu působil v minulosti i jiný krajánek Tomáš Rosický.

„Kanonýři“ v poslední době zažívají ústup ze slávy. Premier League naposledy ovládli v sezoně 2003/04 a od druhého místa v ročníku 2015/16 neskončili lépe než pátí. V nynější sezoně jim patří v tabulce až 10. místo.

Arsenal v předchozím kole Evropské ligy postoupil přes Olympiakos Pireus a na úvod vyřazovací fáze vyřadil Benficu Lisabon. Nejlepším střelcem týmu v ligové sezoně je francouzský útočník Alexandre Lacazette, k dalším hvězdám patří gabonský kanonýr Pierre-Emerick Aubameyang či brazilský obránce David Luiz.

Gerrard uznal zaslouženou prohru, místo duelu ale řešil hlavně Kúdelu

Trenér fotbalistů Glasgow Rangers Steven Gerrard po čtvrteční prohře 0:2 v domácí odvetě osmifinále Evropské ligy se Slavií uznal, že postoupil lepší tým. Jinak ale bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu nechtěl o samotném utkání příliš hovořit a obvinil hostujícího obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky Glena Kamary. Nařkl i členy pražského týmu z toho, že „Jezdce“ označili za lháře. Slavia považuje obvinění za smyšlená a rasismus důrazně odmítla.

ℹ️ | Slavia po odvetě osmifinále Evropské ligy odmítá smyšlené nařčení z rasismu.



PROHLÁŠENÍ ➡️ https://t.co/owLtgGz3sa pic.twitter.com/FeRnZ06RRV — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) March 19, 2021

Incident se odehrál v 87. minutě poté, co viditelně frustrovaní domácí v oslabení o dva vyloučené hráče neunesli vývoj utkání a předvedli další z řady nesportovních zákroků. Kúdela poté přišel ke Kamarovi a s rukou zakrývající ústa záložníkovi tmavé pleti cosi řekl. Vyprovokoval tím strkanici, která pokračovala po závěrečném hvizdu. Podle Pražanů poté Kamara cestou do kabin Kúdelu napadl a zbil, a to za přítomnosti Gerrarda. Incident údajně viděli i zástupci UEFA. Český klub poté přivolal policii, která výpravu evakuovala ze stadionu do hotelu.

„Můj hráč mi řekl, že byl rasisticky uražen. Musím být velmi opatrný, co říkám, ale mám s Glenem Kamarou velmi silný vztah. Je jedním z mých hráčů stejně jako ostatní v kabině a stoprocentně věřím tomu, co říká,“ dodal čtyřicetiletý trenér.

Brutální faul na brankáře Slavie Ondřeje Koláře | zdroj: Profimedia.cz

„Ostatní hráči kolem to slyšeli také,“ tvrdil Gerrard, byť se zdálo, že Kúdela směrem ke Kamarovi jen šeptal. Gerrardovi svěřenci po celé utkání hráli velmi tvrdě a řada zákroků byla nesportovní. Po brutálním faulu Kemara Roofeho v 61. minutě nedohrál slávistický brankář Ondřej Kolář, který utrpěl zlomeninu v obličeji. Domácí záložník byl vyloučen stejně jako v 73. minutě po druhé žluté kartě Leon Balogun. „Kemar si červenou kartu zasloužil,“ konstatoval Gerrard, tvrdou hru svého týmu ani Kolářovo zranění ale nijak nekomentoval.

„Řekl jsem mu „You're fucking guy“. Bylo to řečeno v emocích po dvou červených kartách a řadě brutálních zákroků soupeře, ale naprosto odmítám rasismus,“ řekl k incidentu Kúdela.

UEFA o incidentu po zápase ví, čeká na zprávu o utkání

Evropská fotbalová unie (UEFA) uvedla, že ví o incidentu po čtvrtečním zápase mezi Glasgow Rangers a Slavií, kdy byl fyzicky napaden Ondřej Kúdela. „UEFA ví o incidentu, k němuž došlo v tunelu po zápase a který se týkal několika hráčů obou týmů. Než budeme případ komentovat více, počkáme na podrobnou zprávu od rozhodčích zápasu,“ citovala BBC mluvčího UEFA. Fotbalová unie také čeká na zprávu týkající se údajných rasistických urážek, jichž se měl Kúdela během utkání dopustit.

Bývalý generální sekretář FAČR se zkušenostmi s prací pro UEFA a FIFA Petr Fousek v rozhovoru pro Deník N potvrdil, že evropská unie začne jednat na základě zpráv rozhodčích a delegáta.

„Nejdůležitější ze strany UEFA je na zápase delegát utkání a jeho zpráva. Nechci spekulovat o jednotlivostech, ale z principu záleží na tom, co delegát do zprávy uvede. Jak situace z hrací plochy, tak situace, které se měly odehrát v tunelu nebo v útrobách stadionu. Druhá důležitá osoba je takzvaný venue director, který je zodpovědný přímo za organizaci zápasu. Pohybuje se na úrovni hrací plochy a uvnitř stadionu. A třetí člověk, který rovněž zpracovává zprávu, je pochopitelně rozhodčí,“ uvedl Fousek.

Nocni vysetreni ukazalo zlomeninu celni dutiny vlevo. Ondrej Kolar po priletu zamiri do pece lekaru UVN. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 19, 2021

Das ist das brutalste Foul des Jahres https://t.co/WcA5imJp8k pic.twitter.com/wUendWYGtV — WELT (@welt) March 19, 2021

Delegát měl podle jeho zkušeností lhůtu na odevzdání zprávy do dnešního rána. „Poté UEFA vyhodnotí všechny tři tyto zprávy a pak se rozhodne, jak bude postupovat dál. To znamená, jestli s někým zahájí disciplinární řízení. Ať už s jednotlivými hráči, nebo členy realizačního týmu, případně s klubem za pořadatelskou službu v případě Rangers. Nebo cokoli dalšího,“ řekl zkušený český funkcionář.

„Nechci spekulovat o tom, co přesně mezi hráči padlo. Ale existují na to procedury. Podle toho, co jsem četl v médiích, není ve hře pouze možný rasismus, ale i případná fyzická konfrontace. UEFA bude postupovat na základě zpráv tří zmíněných lidí a podle disciplinárního řádu. To znamená, že vyzve kluby a jednotlivé osoby k doložení stanovisek a může si kdykoli kohokoli předvolat a nakonec rozhodne,“ řekl Fousek, podle něhož bude snahou UEFA vyřešit případ co nejdříve, tedy do dubnového čtvrtfinále.