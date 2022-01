Za Djokovičovou výjimkou stojí prodělání covidu, tvrdí jeho právníci

Srbský tenista Novak Djokovič dostal výjimku k účasti na Australian Open na základě toho, že v prosinci prodělal covid. Uvedli to jeho právníci s tím, že zároveň dostal od australských úřadů písemné potvrzení o povolení ke vstupu do Austrálie. Světová jednička dnes také požádala o umožnění přesunu z detenčního hotelu, aby mohla trénovat.

Djokovič do Melbourne přicestoval obhajovat titul na Australian Open a zároveň zaútočit na rekordní jednadvacátou grandslamovou trofej díky výjimce z jinak povinného očkování. To se však u australské veřejnosti setkalo s vlnou nevole.

Po příletu byl kvůli špatnému typu víza, které vstup s výjimkou neumožňovalo, zadržen a umístěn do detenčního hotelu. Původně měl Djokovič do minulého čtvrtka opustit Austrálii, jeho právníci se však snaží zvrátit rozhodnutí u soudu.

Dlouho nebylo jasné, proč dvě nezávislé komise Djokovičovi, který je odpůrcem povinného očkování, výjimku udělily. Z dokumentů pro soudní řízení však podle agentury Reuters vyplývá, že ji dostal díky pozitivnímu testu na koronavirus ze 16. prosince.

Právníci čtyřiatřicetiletého tenisty také uvedli, že Djokovič díky tomu 1. ledna dostal od australských imigračních úřadů písemné povolení ke vstupu do země. „Je v něm uvedeno, že splnil podmínky pro vstup do Austrálie a nemusí do karantény,“ uvedli v dokumentech pro soud.

Djokovič, kterému v případě vyhoštění hrozí až tříletý zákaz vstupu do Austrálie, dnes také požádal o přesunutí z detenčního hotelu do jiného zařízení, kde by mu bylo umožněno trénovat. Australian Open odstartuje 17. ledna.