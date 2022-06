Žádného finančního podvodu jsme se nedopustili, tvrdí Platini a Blatter

Bývalý předseda Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Sepp Blatter a někdejší šéf Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) Michel Platini dnes u švýcarského soudu v Bellinzoně znovu odmítli, že by se dopustili finančního podvodu.

Platini v únoru 2011 od Blattera obdržel dva miliony švýcarských franků (48 milionů korun), během řízení ale zopakovali, že šlo o odměnu za poradenskou činnost, kterou stvrdili „gentlemanskou dohodou“. Oba funkcionáři jsou obvinění i z dalších trestných činů.

Blatter zaměstnal Platiniho jako konzultanta v roce 1998, kdy se stal prvním mužem světového fotbalu. Podle šestaosmdesátiletého Švýcara si Platini řekl o milion franků ročně, FIFA si ale takový plat nemohla dovolit, a tak byl podepsán kontrakt jen na 300 tisíc.

„Hned na začátku jsme věděli, že to nejsou všechny peníze, které dostane. Podali jsme si na to ruku, byla to gentlemanská dohoda. Nevidím na tom nic špatného,“ potvrdil Blatter, že žádná další smlouva sepsána nebyla.

Výpověď dnes podpořil i bývalý slavný francouzský záložník. „Důvěřoval jsem mu, že mě jednou vyplatí,“ uvedl před soudem šestašedesátiletý Platini, jenž podepsal kontrakt s FIFA v roce 1999. V roli technického poradce skončil o tři roky později.

Platini dostal údajný doplatek až v roce 2011. Trojnásobný držitel Zlatého míče u soudu uvedl, že na výplatu nespěchal, protože byl finančně zajištěný.

Proces v Bellinzoně by měl trvat do 22. června, rozsudek se očekává 8. července. Funkcionáři jsou vedle podvodu obviněni také ze špatného hospodaření, zpronevěry prostředků FIFA a padělání dokumentů. Oba dostali několikaletý zákaz působení ve fotbale, tresty už jim ale vypršely.