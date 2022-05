Zajíci se počítají po honu, utěšuje hokejové fanoušky Jaromír Jágr

Hvězdný hokejový útočník Jaromír Jágr věří, že i přes nevydařený vstup do mistrovství světa a historickou porážku s Rakouskem česká reprezentace na turnaji ve Finsku uspěje. Dvojnásobný světový šampion chápe fanoušky, že chtějí, aby reprezentanti předváděli od začátku turnaje skvělé výkony, klíčové ale podle něj je postoupit do play off. Až tam se rozhoduje o úspěchu.

„Z mé zkušenosti vím, že zajíci se počítají po honu. Fanoušci českého hokeje by si samozřejmě přáli, aby mužstvo přijelo na mistrovství světa a od začátku všechny zápasy vyhrávalo. A vyhráli i poslední ve finále. Realita je úplně jiná, týmy jsou vyrovnané. Rozhodují opravdu detaily,“ řekl Jágr ve Státní tiskárně cenin, kde byl dnes osobně přítomen poslední fázi tisku pamětního listu v podobě bankovky vydané k jeho únorovým padesátinám.

Jágr startoval na MS desetkrát a na turnajích zažil řadu složitých situací. „Během své kariéry jsem byl v mužstvech, kdy jsme měli problémy se vůbec dostat ze základní skupiny, a nakonec jsme vyhráli. Na druhou stranu byl jsem v týmech, kdy jsme prohráli jen jeden zápas a skončili jsme třetí. A hráli jsme nejlepší hokej. Je to i o štěstí. Věřím, že mužstvo se dá dohromady a bude odevzdávat lepší výkony než doteď. Teď nic nerozhoduje. Nejdůležitější je dostat se mezi čtyři ve skupině a postoupit do vyřazovacích bojů,“ podotkl hrající majitel extraligového Kladna.

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL si uvědomuje, že čeští fanoušci byli po vítězství na Českých a Švédských hrách před MS natěšení. Podobné je to ale každoročně. „Fanoušci jsou vždy natěšení. Víceméně ale vše posuzují podle posledního zápasu. Když vyhraješ poslední, jsi nejlepší, když ho prohraješ, jsi nejhorší. Tak to ale není. Nemusíme chodit daleko. Poslední mistr světa Kanada prohrála první tři zápasy a nakonec vyhrála. Se štěstím se dostali do vyřazovacích bojů a vyhráli. Vše je možné a záleží jen na hráčích, jak se z toho oklepou a půjdou do dalších bojů,“ poukázal na loňský šampionát a špatný vstup zámořského výběru do něj.

Další zápas čeká národní tým dnes, kdy se utká s Lotyšskem. Případný neúspěch by byl výraznou komplikací v boji o postup do čtvrtfinále. Jágr je v klidu i s ohledem na zkušenosti z roku 2010, kdy bylo Česko velmi blízko historickému nepostupu do play off a nakonec získalo zlato. „Každý zápas je důležitý. V roce 2010 v Německu jsme potřebovali vyhrát poslední tři zápasy, abychom se dostali do play off. Povedlo se nám to a už jsi na vítězné vlně. Už to s tebou jede. To si myslím, že byl klíč k úspěchu. Možná kdybychom nehráli poslední tři zápasy o všechno, nikdy bychom v roce 2010 nevyhráli,“ uvedl Jágr.

Reprezentaci ve středu na MS doplnil aktuálně nejlepší český střelec v NHL David Pastrňák z Bostonu a Jágr věří, že bude výraznou posilou. Zkušený útočník si ale uvědomuje i možné problémy s adaptací. „Je to suverénně náš nejlepší hráč v současnosti. Každý takový hráč pomůže. Bude záležet, jestli je stoprocentně zdravý. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že opravdu není jednoduché hrát mistrovství světa. I když hraješ NHL a jsi tam jeden z nejlepších hráčů na světě. Hráči se na tebe soustředí, nikdo ti nedá nic zadarmo. Jestli si někdo myslí, že přijede z NHL a bude tady dominovat, tak to není pravda. Vím to ze své zkušenosti. Bylo několik turnajů, kdy jsem se vyloženě trápil a byl jsem rád, že jsem byl alespoň trochu platný pro mužstvo,“ podotkl.

Jágr MS ve Finsku sleduje i kvůli Kladnu. Snaží se totiž najít případné posily pro Rytíře. „Spíše jsem se díval na mužstva, se kterými nikdo nepočítá, že by se mohla umístit vysoko. Na Francii a Rakousko. Z toho důvodu, kdyby tam náhodou byl nějaký hráč, který by se nám hodil do týmu. Pokud by byl volný. Musím říct, že tyhle týmy mě mile překvapily, hrají disciplinovaně, s dobrou obranou a je tam spousta kvalitních hráčů,“ uvedl. Přišel na celou řadu hráčů, které by rád angažoval. „Líbili se mi skoro všichni. Opravdu to jsou dobří hráči a i typově, které mám rád - silní na puku, v osobních soubojích. Nemusíte jít vyloženě do rychlosti. To je hokej, který preferuju a chci, abychom hráli. Hledám hráče hlavně pro silový hokej,“ řekl.

Jeho Kladno v pondělí začalo „suchou“ přípravu na další extraligovou sezonu, Jágr prý trénuje již delší dobu. „Začal jsem trénovat hned po sezoně, to ale neznamená, že se chystám na to, že budu stoprocentně hrát. Jsou jen dvě možnosti. Buď na to budu mít, budu se cítit dobře a mít pocit, že dokážu týmu pomoct. Pak se budu snažit udržet ve formě a hrát. Když ne, tak budu trénovat,“ dodal Jágr a zopakoval, že není rozhodnutý, zda bude v další sezoně pokračovat v hráčské kariéře.