Zemřel Gerd Müller, jeden z největších kanonýrů fotbalové historie

Dlouhá léta bojoval s demencí i Alzheimerovou chorobou a v posledních letech žil v domě s pečovatelskou službou. O jeho úmrtí informoval klub za který hrál, Bayern Mnichov.

Gerd na snímku z 2003 se zlatou kopačkou. | zdroj: Profimedia

Měl příznačnou přezdívku bombarďák. V 607 soutěžních zápasech za Bayern vstřelil 566 gólů. Za reprezentaci skóroval 68krát v 62 zápasech.

S německou reprezentací se v roce 1974 se stal mistrem světa, dva roky před tím evropským šampionem. S Bayernem v sedmdesátých letech třikrát triumfoval v Poháru mistrů evropských zemí, předchůdci Ligy mistrů.

Kariéru ukončil v roce 1982. Avšak na život bez fotbalu si nemohl zvyknout a propadl alkoholu. "Stala se ze mě troska," vzpomínal na neveselé období otec dcery Nicole.

Záchrana přišla od bývalých spoluhráčů z Bayernu, kteří Müllera přesvědčili, aby podstoupil odvykací kúru. V roce 1992 podepsal ve svém klubu trenérský kontrakt, na starosti měl vyhledávání talentů. Později získal nejvyšší trenérskou licenci a až do roku 2014 působil v Bayernu jako asistent mládežnických a rezervních celků.

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.



The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.